"Без цензури" в прямому ефірі: Безумний Вагнергейт! Що з "Північним потоком"? Страх і ненависть в ОРДЛО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Невблаганно, як побудова нової української політичної нації, наближається вечір середи. А отже - і "Без цензури в прямому ефірі"!

Сьогодні о 20:45 на Цензор.НЕТ будемо говорити ось про що.

🔥 І знову безумний Вагнергейт.

8 вересня американський телеканал CNN опублікував сюжет про розслідування скандалу зі зривом операції з затримання бойовиків ПВК "Вагнера". В Офісі президента України у відповідь на це заявили, що сюжет CNN зрежисований у Кремлі. Відтоді "слуги народу" вже заплуталися в байочках один одного.

🔥 Північний потік-2.

Інформаційні агентства повідомляють про рекордні ціни на природний газ в Європі. Як передає Bloomberg, від початку серпня ціни на газ зросли на 60%. І ніщо не вказує на те, що зростання цін зупиниться. Тим часом Reuters зазначає: підвищення цін може привести до прискорення процесу сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2". Коли він насправді може запрацювати? Чи варто чекати здешевлення? І чи можливо, що це Росія маніпулює цінами на блакитне паливо?

🔥 Страх і ненависть в ОРДЛО.

Наша улюблена рубрика, де ми підсмажуємо вату.

Ну і на закуску - екзистенційне питання: то що буде з Україною?

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