Рябошапка про висновки ТСК щодо "вагнерівців": Влада плутається у версіях, але правду неможливо заховати. ВIДЕО

Голова Тимчасової слідчої комісії Мар'яна Безугла озвучила версію влади у справі "вагнерівців". У цій ситуації позиція українського керівництва не видається переконливою, оскільки всі версії суперечать одна одній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав ексгенпрокурор Руслан Рябошапка в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.

За його словами, як показала практика попередніх 30 років парламентаризму, тимчасові слідчі комісії створюють не для того, щоб правду представити суспільству, а для того, щоб її, найімовірніше, поховати.

Попри це, він вважає, що через декілька років ситуація може змінитися. Можливо, наступна влада захоче дізнатись правду.

"Цю правду неможливо заховати", - сказав Рябошапка.

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Він пояснив, що є люди, які безпосередньо брали участь в операції; процесуальні документи, які нікуди не зникли; судові рішення.

Як відомо, раніше ТСК оприлюднила свої результати у справі "вагнерівців". Згідно з ними, в групі був агент з Білорусі, а п'ятий президент України Петро Порошенко не міг санкціонувати операцію.

Спочатку, як відзначив ексгенпрокурор, глава Офісу Президента сказав, що ця ситуація повністю видумана. Потім президент заявив, що операція не видумана, вона була, але організовувала її не Україна.

Водночас Безугла має ще іншу версію. Не було, як вона сказала, спецоперації. Натомість був спеціальний захід.

Рябошапка вважає, що було зовсім неправильно головою ТСК призначити людину, яка пов'язана із владою. Адже вона не може сама себе розслідувати і встановлювати істину.

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За його словами, можна було знайти у парламенті народних депутатів, які користуються абсолютною довірю, авторитетом і в яких би повірили українців.

Наприклад, такою людиною міг би стати Сергій Рахманін.

"Наразі він абсолютно незаангажований, до нього немає претензій і сумнівів правдивості його висновків. Йому б я довіряв. Довіряли б і звичайні сторонні люди", – сказав Рябошапка.

Нагадаємо, Сергій Рахманін - це журналіст, публіцист, народний депутат від партії "Голос".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. Н