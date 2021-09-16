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Рябошапка про висновки ТСК щодо "вагнерівців": Влада плутається у версіях, але правду неможливо заховати. ВIДЕО

Голова Тимчасової слідчої комісії Мар'яна Безугла озвучила версію влади у справі "вагнерівців". У цій ситуації позиція українського керівництва не видається переконливою, оскільки всі версії суперечать одна одній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав ексгенпрокурор Руслан Рябошапка в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.

За його словами, як показала практика попередніх 30 років парламентаризму, тимчасові слідчі комісії створюють не для того, щоб правду представити суспільству, а для того, щоб її, найімовірніше, поховати.

Попри це, він вважає, що через декілька років ситуація може змінитися. Можливо, наступна влада захоче дізнатись правду.

"Цю правду неможливо заховати", - сказав Рябошапка.

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Він пояснив, що є люди, які безпосередньо брали участь в операції; процесуальні документи, які нікуди не зникли; судові рішення.

Як відомо, раніше ТСК оприлюднила свої результати у справі "вагнерівців". Згідно з ними, в групі був агент з Білорусі, а п'ятий президент України Петро Порошенко не міг санкціонувати операцію.

Спочатку, як відзначив ексгенпрокурор, глава Офісу Президента сказав, що ця ситуація повністю видумана. Потім президент заявив, що операція не видумана, вона була, але організовувала її не Україна.

Водночас Безугла має ще іншу версію. Не було, як вона сказала, спецоперації. Натомість був спеціальний захід.

Рябошапка вважає, що було зовсім неправильно головою ТСК призначити людину, яка пов'язана із владою. Адже вона не може сама себе розслідувати і встановлювати істину.

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За його словами, можна було знайти у парламенті народних депутатів, які користуються абсолютною довірю, авторитетом і в яких би повірили українців.

Наприклад, такою людиною міг би стати Сергій Рахманін.

"Наразі він абсолютно незаангажований, до нього немає претензій і сумнівів правдивості його висновків. Йому б я довіряв. Довіряли б і звичайні сторонні люди", – сказав Рябошапка.

Нагадаємо, Сергій Рахманін - це журналіст, публіцист, народний депутат від партії "Голос".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. Н

Автор: 

ВР (14974) ТСК (373) Рябошапка Руслан (441) ПВК Вагнер (1540) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+20
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16.09.2021 09:42
+14
Кацапа , не пались так .. Підкоригуй методички .

- Рябошапка був генпрокурором у зеленського , і до Петі він , аж ніякого відношеня не має . По друге - про Пороха взагалі ніде не йдеться , то набуя ти його згадуєш . ? Незрозуміло .
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16.09.2021 10:45
+13
Гордон, ты чё ли??? перелогинься...
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16.09.2021 09:35
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Зелень намагається прикрити Вавочкину дупу.
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16.09.2021 09:28 Відповісти
и дерьмака рожу (ибо ото трепло брехливое... а этот жучара та еще)
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16.09.2021 09:34 Відповісти
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16.09.2021 09:42 Відповісти
Вместо того чтобы рыться по мусоркам, она что-то делает в ВР. Разве эта работа с её IQ ?
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16.09.2021 10:28 Відповісти
Замість того щоб паскудить на мене "Марьяшка" пробує вирішувать державні проблеми?!!! Тобто вона наші "внутрісобойні проблеми" ставить на рівень загальнодержавних!!! Я "піднімаюся у своїх очах!!!!Хватайте психіатри "дєвушку" - - її "понесло"
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16.09.2021 19:20 Відповісти
Гордон, ты чё ли??? перелогинься...
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16.09.2021 09:35 Відповісти
не . это Ондрей Андрюха Ермак
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16.09.2021 09:38 Відповісти
Рябошапка при Зе генпрокурором був...
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16.09.2021 09:40 Відповісти
Кацапа , не пались так .. Підкоригуй методички .

- Рябошапка був генпрокурором у зеленського , і до Петі він , аж ніякого відношеня не має . По друге - про Пороха взагалі ніде не йдеться , то набуя ти його згадуєш . ? Незрозуміло .
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16.09.2021 10:45 Відповісти
"есть люди, которые непосредственно участвовали в операции, процессуальные документы, которые никуда не исчезли "- хорошо что напомнил . теперь исчезнут
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16.09.2021 09:36 Відповісти
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16.09.2021 09:43 Відповісти
Владелец диплома университета Соломона об основателе-идеологе власти воров и предателей: Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка.
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16.09.2021 10:03 Відповісти
Які ви всі мудрі як кажуть "заднім числом" - і Рябошапка також!!!
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16.09.2021 10:27 Відповісти
"Как известно, ранее ВСК обнародовала свои результаты по делу "вагнеровцев". Согласно им, в группе был агент из Беларуси, а пятый президент Украины Петр Порошенко не мог санкционировать операцию" (с) - БРЕХНЯ!!!

Про це заявила одна https://censor.net/user/121323, а сама комісія мовчить в тряпочку!
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16.09.2021 11:06 Відповісти
вы написали неправильно!

"Как известно, ранее ВСК обнародовала свои результаты по делу "вагнеровцев". Согласно им, в группе был агент из Беларуси - пятый президент Украины Петр Порошенко ."
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17.09.2021 09:48 Відповісти
Самий незаангажований бувший заступник міністра внутрішніх справ генерал Геннадій Москаль. До вечора вже були б від усіх щурів явки з повинною. А винні у цій справі проглядаються здалека, але вони втягують і забруднюють решту "команди", точно як у банді великих вуркуганів.
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16.09.2021 11:09 Відповісти
В Америці, між іншим, декілька днів тому, прогримів дійсно скандал дуже подібний на український «вагнергейт». Історія зради генерала Міллі тільки зараз здобула розголосу через певну книгу і достовірність цієї інформаціі ще будуть перевіряти але як дивно це все…
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16.09.2021 12:17 Відповісти
@Возможно, следующая власть захочет узнать правду. @- следующая..... да - захочет, только не "правду" а как все предыдущие , извлечь выгоду...- подвесить зЭ и сбрить бабло ....
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16.09.2021 18:04 Відповісти
Т. е. дело по "вагнеровцам" благополучно засунули под скатерть и ждём у моря погоды. Никто не виноват. Кто б сомневался
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16.09.2021 20:58 Відповісти
 
 