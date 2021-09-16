Кулеба перервав брифінг через дзвінок Зеленського: "Мені тут президент телефонує, можна на паузу поставити". ВIДЕО
Глава МЗС України Дмитро Кулеба перервав брифінг через дзвінок Президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію брифінгу.
"А мені тут президент телефонує, можна на паузу поставити трансляцію", - сказав Кулеба.
Після цього трансляція брифінгу перервалася. Однак, через кілька хвилин трансляція брифінгу глави МЗС продовжилася.
Топ коментарі
+31 Alexey Poltorak
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первый раз вижу чтобы брифинг министра прерывался звонком по телефону.
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