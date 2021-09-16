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Кулеба перервав брифінг через дзвінок Зеленського: "Мені тут президент телефонує, можна на паузу поставити". ВIДЕО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба перервав брифінг через дзвінок Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію брифінгу.

"А мені тут президент телефонує, можна на паузу поставити трансляцію", - сказав Кулеба.

Після цього трансляція брифінгу перервалася. Однак, через кілька хвилин трансляція брифінгу глави МЗС продовжилася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плануємо провести зустріч глав держав Люблінського трикутника, - Кулеба

Автор: 

брифінг (34) Зеленський Володимир (23829) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+31
Нормальные люди на таких мероприятиях телефон отключают.
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16.09.2021 10:52
+31
2019 рік

Порошенко: "У війні винна РФ".
Російські ЗМІ: У війні винен Порошенко".
Українські ЗМІ: У війні винен Порошенко".
Зеленський: "У війні винен Порошенко".
Українці: "Та мабуть Порошенко, в тєлєвізорі врать нє станут".


2020 рік

Зеленський: "Навєрноє ево надо посадіть!"
Російські ЗМІ: Даа! Посадіть ево!"
Українські ЗМІ: Даа! Посадіть ево!"
Українці: "Даа! Посадіть ево!"
Порошенко: "Та пох, саджайте - а у війні винна РФ".


2021 рік

Зеленський (витирає рот і чухає дупу): "Навєрноє, у війні винувата РФ" (с)
Порошенко: "Я ж ***** казав".
Українці (танцюють)
ЗМІ (про всяк випадок транслюють "Сватів")

Конєц епохі.

В.Прозапас
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16.09.2021 11:08
+20
И пусть весь мир подождет... Бубочка забыл название страны куда он с Ленкой намылился поехать отдохнуть от тяжелой работы)
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16.09.2021 10:56
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Он имел ввиду Ермака.
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16.09.2021 10:50 Відповісти
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16.09.2021 11:36 Відповісти
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16.09.2021 18:10 Відповісти
та ты шо. что то срочное случилось? у бедосика туалетная бумага кончилась а ермак в приставку занят?

первый раз вижу чтобы брифинг министра прерывался звонком по телефону.
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16.09.2021 10:51 Відповісти
Как тут трубу не возьмешь, когда сам зеполеон зелупарт звонит????

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16.09.2021 11:08 Відповісти
хозяин позвонил...
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16.09.2021 10:52 Відповісти
Коломойский ?
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16.09.2021 13:16 Відповісти
Нормальные люди на таких мероприятиях телефон отключают.
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16.09.2021 10:52 Відповісти
так то нормальные . а тут нужно быть всегда на связи . ну как Вовка новый видосик выложит . промедлишь поставить лайк уволят к черту
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16.09.2021 10:57 Відповісти
а он ему на выключенный позвонил))
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16.09.2021 12:18 Відповісти
А если ЗЕрмак уволит за это?!!!
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16.09.2021 13:06 Відповісти
Кулеба... прогиб в район ЗЕануса зарахован...
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16.09.2021 10:55 Відповісти
И пусть весь мир подождет... Бубочка забыл название страны куда он с Ленкой намылился поехать отдохнуть от тяжелой работы)
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16.09.2021 10:56 Відповісти
президента на паузу ставь, пусть музыку послушает
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16.09.2021 10:58 Відповісти
Мабуть щось бовкнув зайве і зашкварив Бубачку як і Безугла.
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16.09.2021 11:02 Відповісти
І вже 2,5 роки так у всьому.
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16.09.2021 11:04 Відповісти
А мелодия вызова у него, случайно, не музыка с заставки "95-го"?...
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16.09.2021 11:05 Відповісти
2019 рік

Порошенко: "У війні винна РФ".
Російські ЗМІ: У війні винен Порошенко".
Українські ЗМІ: У війні винен Порошенко".
Зеленський: "У війні винен Порошенко".
Українці: "Та мабуть Порошенко, в тєлєвізорі врать нє станут".


2020 рік

Зеленський: "Навєрноє ево надо посадіть!"
Російські ЗМІ: Даа! Посадіть ево!"
Українські ЗМІ: Даа! Посадіть ево!"
Українці: "Даа! Посадіть ево!"
Порошенко: "Та пох, саджайте - а у війні винна РФ".


2021 рік

Зеленський (витирає рот і чухає дупу): "Навєрноє, у війні винувата РФ" (с)
Порошенко: "Я ж ***** казав".
Українці (танцюють)
ЗМІ (про всяк випадок транслюють "Сватів")

Конєц епохі.

В.Прозапас
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16.09.2021 11:08 Відповісти
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16.09.2021 11:36 Відповісти
....«Охапкин! Возьми трубку! Я с тобой по телефону говорить буду».

«Алле, гараж? Заложите кобылу»....
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16.09.2021 11:18 Відповісти
глаМний діплАмат-йурист тактовно, як завжди, телефонував дізнатися шо то таке Люблінскій трикутник?, а чи не те саме, що й гордонівські пірамідки?
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16.09.2021 12:11 Відповісти
Что так не понравилось ЗЕрмаку,что он заставил (наверно подсрачником) величайшего позвонить?
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16.09.2021 13:03 Відповісти
На этом брифинг надо было закончить. Всех зарвавшихся надо когда-то лечить.
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16.09.2021 13:14 Відповісти
Кулебі так сподобалося вилизувати ЗЕлене "очко" гідранту, що він тепер це вже робить в прямому етері, але кидає гнівні "блискавки" в бік ЄС,ООН, НАТО, США..мабуть компенсує "лизання".
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16.09.2021 13:34 Відповісти
Шось, напевне, ляпнув не за сценарієм.
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16.09.2021 14:21 Відповісти
 
 