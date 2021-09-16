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Україна має притягнути до відповідальності всіх причетних до вбивства Гонгадзе, - посольство США. ВIДЕО

Посольство США в Україні закликало владу України притягти до відповідальності вбивць журналіста Георгія Гонгадзе, а також всіх причетних до його викрадення та вбивства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"З нагоди 21-ї річниці зникнення журналіста Георгія Гонгадзе ми знову наголошуємо: влада має притягнути до відповідальності його вбивць та всіх причетних до його викрадення та вбивства", - випливає з повідомлення.

Також дивіться: Панахида в пам'ять про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Гонгадзе Георгій (127) журналістика (1759) замовне вбивство (151) посольство (944) вбивство (3088)


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Топ коментарі
+11
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16.09.2021 11:11
+8
Все почалося з Кучми. Доки цей вбивця не покараний , НІЯКОЇ реформи не буде ! Кожне нове вбивство НЕ БУДЕ розслідуване. А перший крок - усю судівську мафію нахрін . Без пенсії, або з мінімалкою. Але хто ж це зробить ? Бубочка, Барига? Питання риторичне.
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16.09.2021 11:47
+7
А теперь ещё и Черновола..
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16.09.2021 10:55
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А теперь ещё и Черновола..
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16.09.2021 10:55 Відповісти
Чучму теж?
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16.09.2021 10:57 Відповісти
Его в первую очередь должны
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16.09.2021 11:02 Відповісти
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16.09.2021 11:11 Відповісти
ця коза-чучма на сицилии мае хатынку
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16.09.2021 11:52 Відповісти
і литвина чекіста
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16.09.2021 11:58 Відповісти
Пинчуку проще старого в торбу , на нары , чем каждой новой власти по мильярду слюнявить. Ещё немного и Юзик в дверь постучит , принесёт индульгенцию.
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16.09.2021 11:36 Відповісти
Украина должна привлечь к ответственности всех причастных к убийству Гонгадзе

И всех причастных к убийству Вячеслава Черновола
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16.09.2021 11:43 Відповісти
Все почалося з Кучми. Доки цей вбивця не покараний , НІЯКОЇ реформи не буде ! Кожне нове вбивство НЕ БУДЕ розслідуване. А перший крок - усю судівську мафію нахрін . Без пенсії, або з мінімалкою. Але хто ж це зробить ? Бубочка, Барига? Питання риторичне.
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16.09.2021 11:47 Відповісти
не выйдет. чучма в Украине из касты неприкасаемых.
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16.09.2021 11:59 Відповісти
А як з приводу вбивства 14000 українців москотами?

США, як гаранта безпеки України після знищення 3-го в світі по обсягу ядерної зброї, притягати будемо?
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16.09.2021 12:48 Відповісти
Притягати треба тих хто віддав Тактичну зброю хоча за тим договором вимагали здати тільки Стратегічну.

Коли 73% кричали що расія нікада не нападет єто братья, то ніякі союзники не будуть вписуватись за таких чмошників. Це вже зараз після 2014-го всі ті що кричали про дружбу і їздили в маскву на заробітки, тепер понатягували вишиванки і кричать що їх не захистили. А де вони були ще в 2013 році- задоволено купували кредитні ланоси і вихваляли 'стабільність'. На фронт теж не пішли бо то не їх війна. Зате зараз завдяки вільним виборам 2019 року які забезпечив 'барига', вони обрали проросійських агентів, совкоголових кловунів, кухаркіних дітей у владу. А винен завжди то 'барига' то меркель то ще хтось
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16.09.2021 13:02 Відповісти
Наивные. Скоко раз нужно повторять: "Ни кто не виноват". Все кто помер сами посамоубивались. Крайних нету
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16.09.2021 21:04 Відповісти
 
 