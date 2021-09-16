Україна має притягнути до відповідальності всіх причетних до вбивства Гонгадзе, - посольство США. ВIДЕО

Посольство США в Україні закликало владу України притягти до відповідальності вбивць журналіста Георгія Гонгадзе, а також всіх причетних до його викрадення та вбивства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"З нагоди 21-ї річниці зникнення журналіста Георгія Гонгадзе ми знову наголошуємо: влада має притягнути до відповідальності його вбивць та всіх причетних до його викрадення та вбивства", - випливає з повідомлення.

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