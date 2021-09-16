Україна має притягнути до відповідальності всіх причетних до вбивства Гонгадзе, - посольство США. ВIДЕО
Посольство США в Україні закликало владу України притягти до відповідальності вбивць журналіста Георгія Гонгадзе, а також всіх причетних до його викрадення та вбивства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.
"З нагоди 21-ї річниці зникнення журналіста Георгія Гонгадзе ми знову наголошуємо: влада має притягнути до відповідальності його вбивць та всіх причетних до його викрадення та вбивства", - випливає з повідомлення.
Топ коментарі
+11 Рома Маестро
показати весь коментар16.09.2021 11:11
+8 Yuri Sotnyk
показати весь коментар16.09.2021 11:47
+7 belge
показати весь коментар16.09.2021 10:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И всех причастных к убийству Вячеслава Черновола
США, як гаранта безпеки України після знищення 3-го в світі по обсягу ядерної зброї, притягати будемо?
Коли 73% кричали що расія нікада не нападет єто братья, то ніякі союзники не будуть вписуватись за таких чмошників. Це вже зараз після 2014-го всі ті що кричали про дружбу і їздили в маскву на заробітки, тепер понатягували вишиванки і кричать що їх не захистили. А де вони були ще в 2013 році- задоволено купували кредитні ланоси і вихваляли 'стабільність'. На фронт теж не пішли бо то не їх війна. Зате зараз завдяки вільним виборам 2019 року які забезпечив 'барига', вони обрали проросійських агентів, совкоголових кловунів, кухаркіних дітей у владу. А винен завжди то 'барига' то меркель то ще хтось