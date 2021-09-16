"Окремі п#дараси торгують, заробляючи гроші", - нардеп ОПЗЖ Кива звинуватив керівництво партії в продажу місць на виборах у Полтавській області. ВIДЕО
Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа звинуватив партійне крило Юрія Бойка в продажу місць у виборчому списку на місцевих виборах у Полтавській області. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у спеціальному відеозверненні Кива заявив, що глава Полтавської облорганізації ОПЗЖ Олег Сазонов "продав франшизу" партії на місцевих виборах у Карлівському районі на Полтавщині. Ця територія, за словами Киви, була віддана йому, а Сазонов продав можливість формувати список на вибори якомусь місцевому бізнесменові. До того ж, нардеп-кандидат наук заявив, що нібито це рішення Сазонова було погоджено з самим Бойком.
Топ коментарі
+45 Tychus Findlay
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показати весь коментар16.09.2021 12:25
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конкретные, настоящие, незамутненные и отдельные.
Караул !
якщо людина торгує, не заробляючи грошей, то вона - лох...
бьются жопошник и ватник
зате з яким пафосом і блатним колоритом, що добре розуміють маси, він задвигає свої промови!
https://www.youtube.com/watch?v=TtQlDDaU5lo
Отдельные п#дарасы,,? У вас вся партия монолитно бракованная.
он к власти придет,ой не могу...
что за фантазер-недоучка,это кива
Эти натянутые дырки не могут ничего.
Ему территорию вверили ...
Отдельный дарас ...