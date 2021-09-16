"Окремі п#дараси торгують, заробляючи гроші", - нардеп ОПЗЖ Кива звинуватив керівництво партії в продажу місць на виборах у Полтавській області. ВIДЕО

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа звинуватив партійне крило Юрія Бойка в продажу місць у виборчому списку на місцевих виборах у Полтавській області. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у спеціальному відеозверненні Кива заявив, що глава Полтавської облорганізації ОПЗЖ Олег Сазонов "продав франшизу" партії на місцевих виборах у Карлівському районі на Полтавщині. Ця територія, за словами Киви, була віддана йому, а Сазонов продав можливість формувати список на вибори якомусь місцевому бізнесменові. До того ж, нардеп-кандидат наук заявив, що нібито це рішення Сазонова було погоджено з самим Бойком.

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