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"Окремі п#дараси торгують, заробляючи гроші", - нардеп ОПЗЖ Кива звинуватив керівництво партії в продажу місць на виборах у Полтавській області. ВIДЕО

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа звинуватив партійне крило Юрія Бойка в продажу місць у виборчому списку на місцевих виборах у Полтавській області. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у спеціальному відеозверненні Кива заявив, що глава Полтавської облорганізації ОПЗЖ Олег Сазонов "продав франшизу" партії на місцевих виборах у Карлівському районі на Полтавщині. Ця територія, за словами Киви, була віддана йому, а Сазонов продав можливість формувати список на вибори якомусь місцевому бізнесменові. До того ж, нардеп-кандидат наук заявив, що нібито це рішення Сазонова було погоджено з самим Бойком.

Також дивіться: "Ви навіть морду їм не зможете начистити! Тому, що в обличчя їх не знаєте! От Шуфрича і Киву всі знають!" - нардеп ОПЗЖ Волошин про нові обличчя у ВР. ВIДЕО

Автор: 

Бойко Юрій (440) корупція (4683) Кива Ілля (377) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+45
А чому "отдельниє"? В опєзеже всі такі.
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16.09.2021 12:20
+37
Я так зрозумів, що цей науківець - нє отдєльньій п#дарас.))
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16.09.2021 12:21
+29
Короче, Кива сам признал, что в их партии одни п#дараса, а право на торговлю получили только отдельные п#дарасы !

Караул !
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16.09.2021 12:25
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16.09.2021 12:20 Відповісти
какой тупой профффессор!))
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17.09.2021 11:59 Відповісти
А чому "отдельниє"? В опєзеже всі такі.
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16.09.2021 12:20 Відповісти
он не исключение... интересно это недоразумение и в своей диссертации такими терминами оперирует ... чмо конченное ...
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16.09.2021 12:42 Відповісти
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16.09.2021 16:13 Відповісти
там субординация и выслуга лет. табель орангах

конкретные, настоящие, незамутненные и отдельные.
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16.09.2021 13:02 Відповісти
о рангах
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16.09.2021 13:02 Відповісти
о рангах-гутангах..
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16.09.2021 13:36 Відповісти
джаст онлі бізнес
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16.09.2021 12:20 Відповісти
Это все напоминает как в романе Ильфа и Петрова "Золотой телёнок" дети лейтенанта Шмидта делили территорию.
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16.09.2021 12:21 Відповісти
Я так зрозумів, що цей науківець - нє отдєльньій п#дарас.))
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16.09.2021 12:21 Відповісти
Вы совершенно правы! Он не отдельный, а идейный п#дарас
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16.09.2021 13:26 Відповісти
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16.09.2021 14:29 Відповісти
Він не окремий, він груповий )))) ну для опзж якраз )
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16.09.2021 18:49 Відповісти
можно даже сказать, шо Кива - конкретный п#дарас
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16.09.2021 22:59 Відповісти
Чем меньше все мы будем обращать внимание на этого эпичного ДЛБа со справкой из психдиспансера, тем лучше будет для всех. А на следующих выборах народу надо подумать, прежде чем выбирать ЭТО
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16.09.2021 12:22 Відповісти
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16.09.2021 12:22 Відповісти
Кива - лицо партии Жопа.
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16.09.2021 12:23 Відповісти
выборы крысиного говнаря. поток кремлевских денег все меньше, а кушать надо даже таракану киве
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16.09.2021 12:23 Відповісти
кива не отдельный, а конкретный.
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16.09.2021 12:24 Відповісти
как я понял - в партии ********* отдельные ******** торгуют должностями?
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16.09.2021 12:24 Відповісти
ЖОПОБЛОК стабилен...
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16.09.2021 12:25 Відповісти
Короче, Кива сам признал, что в их партии одни п#дараса, а право на торговлю получили только отдельные п#дарасы !

Караул !
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16.09.2021 12:25 Відповісти
В Україні необхідно змінити виборчу систему. Це не правильно,коли якісь «окремі пі#араси» проходять в національний парламент по партійним спискам.
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16.09.2021 12:26 Відповісти
именно. и выдвигаться можно только тем, кто прожил в своем избирательном округе 20 лет и более
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16.09.2021 19:47 Відповісти
Это очень хорошо, что среди ЗаЖОповцев идёт внутриальное мочилово
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16.09.2021 12:26 Відповісти
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16.09.2021 14:31 Відповісти
як би тобі це сказати, щоб ти не засмутився, Іль'юша...
якщо людина торгує, не заробляючи грошей, то вона - лох...
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16.09.2021 12:27 Відповісти
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16.09.2021 12:27 Відповісти
бунт и кипиш в петушатне -

бьются жопошник и ватник
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16.09.2021 14:06 Відповісти
Лицо, не отягощенное интеллектом
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16.09.2021 12:28 Відповісти
як ви можете таке казати? він за життя!
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16.09.2021 12:29 Відповісти
Тю, быть идиотом не мешает членству в этой партии. Впрочем - в других партиях и блоках тоже. Просто такого откровенного цирка еще не было у нас
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16.09.2021 12:37 Відповісти
ну, не вийшла людина інтелектом, так шо ж їй вже і за життя не можна бути?
зате з яким пафосом і блатним колоритом, що добре розуміють маси, він задвигає свої промови!
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16.09.2021 12:44 Відповісти
Так я же и пишу, что можно. Но не нужно.
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16.09.2021 12:58 Відповісти
без пяти минут профессор, адвокат и слесарь 3-ого разряда =)
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16.09.2021 21:22 Відповісти
зачем шизофренику диплом кандидата наук? А чтоб в дурку не поместили.
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16.09.2021 12:30 Відповісти
Ще потрібно щось казати про цього чудака на букву "М". Його кидають через болт навіть свої...
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16.09.2021 12:33 Відповісти
какой дебильный вид у прафесара яйцечуха кивы
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16.09.2021 12:37 Відповісти
Здается мне, что долбоКива кончит партию жопоблок. Удачи тебе кандидат-адвокат.
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16.09.2021 12:43 Відповісти
Дрочилу обидели.
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16.09.2021 12:45 Відповісти
Великий вчений, проФФесор, негодує
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16.09.2021 12:48 Відповісти
Шобло кремлевское бабло дерибанит... как нам это нравица.
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16.09.2021 12:53 Відповісти
отдельный кива готов обьединить своих разрознённых партийцев в свою новую подгруппу опэзжопников ))
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16.09.2021 12:53 Відповісти
рабинович и кива основа можно сказать стержень партии хитрожопость одного и полнейший дебелизм другого это движущая сила
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16.09.2021 12:54 Відповісти
Тим паче,що обидва мають справки дебілів...
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16.09.2021 21:13 Відповісти
В долю хочет... У Кивы-рукоблуда фиксация на словах: "ж#па" п#дарасы".
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16.09.2021 12:56 Відповісти
Який нарід - такий і Кива.
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16.09.2021 13:01 Відповісти
100%%%%
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16.09.2021 16:23 Відповісти
Можно подумать, что этот гоблин а парламент бесплатно попал.
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16.09.2021 13:03 Відповісти
А разве по-другому бывает? Какие все наивные.
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16.09.2021 13:10 Відповісти
Про п!дорасов... как в зерколо посмотрел.
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16.09.2021 13:11 Відповісти
Деньги решают все,а то кандидатскую покупать можно,а партию продавать нельзя,как это так,все должны иметь равные возможности.
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16.09.2021 13:24 Відповісти
Получается, что теперь Бойко - отдельный пи#%рас?)
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16.09.2021 13:31 Відповісти
Почему только ОПЗЖ и почему только в Полтаве?!
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16.09.2021 13:33 Відповісти
Клоун разпетушился, так в этой партии его никто всерьёз не воспринимает.
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16.09.2021 13:35 Відповісти
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16.09.2021 13:40 Відповісти
вот только непонятно, зачем опзж этот отморозок-дроч нужен?
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16.09.2021 13:46 Відповісти
он очень хорошо отвлекает внимание на себя.
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17.09.2021 10:58 Відповісти
Киву лоха, кинули
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16.09.2021 13:51 Відповісти
долбоКива попал кажется на бабки, кинули науКивця однопартейцы
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16.09.2021 13:55 Відповісти
А де ти профффесор Ківа Жомович бачив, щоб у вашій партії були інші, крім тих, як ти їх назвав?
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16.09.2021 14:06 Відповісти
****** жаба гадюку)))
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16.09.2021 14:13 Відповісти
Істерика зачьотна!
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16.09.2021 14:14 Відповісти
Это говорит о том, что в ОПЗЖ идут исключительно за деньги и готовы продавать и предавать в этой партии все и вся.
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16.09.2021 14:17 Відповісти
да вы там все вместе и по отдельности тридварасы
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16.09.2021 14:32 Відповісти
да что такое в самом деле? что я управы что-ли не найду на вас?!

https://www.youtube.com/watch?v=TtQlDDaU5lo
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16.09.2021 14:35 Відповісти
Верзе казна що. Може він ще й демократію серед скацаплених хоче?
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16.09.2021 14:35 Відповісти
Так. Нічого оце оппівським підрасам відділятись одне від одного
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16.09.2021 14:36 Відповісти
пнх...
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16.09.2021 14:39 Відповісти
********* о ввереной ему территории....он что, бляха-иуха, совсем прийухел и возомнил себя феодалом?
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16.09.2021 14:52 Відповісти
Хера се кандидат в доктора совковых наук *******. Прямо как брошенная жена зеледента Богдана.
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16.09.2021 14:53 Відповісти
Кипит наш разум возмущённый. И в смертный бой вести готов. Весь мир насилья мы разрушим. До основанья, а затем. Мы наш, мы новый мир построим

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16.09.2021 14:56 Відповісти
А кива не такой и дебил, как может показаться.
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16.09.2021 14:57 Відповісти
но ... он старается соотвествовать этому амплуа)
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17.09.2021 11:00 Відповісти
Про то як, коли і за скільки продавали місця від СН, тільки сліпо-глухонімий не чув...
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16.09.2021 15:09 Відповісти
Ківа - зєркало партії.((((((((
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16.09.2021 15:13 Відповісти
Почему,,
Отдельные п#дарасы,,? У вас вся партия монолитно бракованная.
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16.09.2021 16:05 Відповісти
Не в ту партію завербувалолось ііііііііііі тут рило мимо корита-це ж якесь знущання....за що воно сраку рвало ....ні тут .....ні там
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16.09.2021 16:19 Відповісти
По Ломброзо, Кива - законченный уркаган.
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16.09.2021 16:22 Відповісти
Какой же он ***@k!!!!
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16.09.2021 16:37 Відповісти
Ох и даун
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16.09.2021 16:53 Відповісти
ну во первых ты животное --- во вторых твоя територия опожомовая яма --- в третьих это у ***** избирателями торгуют на развес -- четвертое УКРАИНА не рф и еще иди ты ***** *************** существо из силосно-жомовой ямы . и чем больше ты подходиш к микрофонам журналистов --- тем больше ты вызываеш отвращение и блювотный рефлекс . да и про твою всраную соцпартию не слышно -- может мороза на помощь позвать ....
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16.09.2021 17:22 Відповісти
Совсем рамсы попутали! У Кивы там жомовая яма, на Полтавщине! Он и хозяин области!
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16.09.2021 17:50 Відповісти
Милые бранятся- тока тешатся...
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16.09.2021 17:53 Відповісти
А кажуть, що неандертальці вимерли 30000 років тому....
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16.09.2021 18:27 Відповісти
Чекайте, чекайте... а валуєв ? А кИва ?
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16.09.2021 20:07 Відповісти
Политтехнологи посоветовали киве быть узнаваемым чилавеком
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16.09.2021 20:25 Відповісти
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16.09.2021 21:24 Відповісти
ну вглядитесь в это, умудренное интеллектом лицо!

он к власти придет,ой не могу...

что за фантазер-недоучка,это кива
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16.09.2021 22:50 Відповісти
Герши должен был поставить Мойшу Япончика ...

Эти натянутые дырки не могут ничего.

Ему территорию вверили ...

Отдельный дарас ...
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16.09.2021 23:37 Відповісти
Мыслитель и интелектуал, ёпта...
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17.09.2021 08:23 Відповісти
 
 