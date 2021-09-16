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Посольство РФ у Києві відкриє дільницю для виборів до Держдуми, - Кулеба. ВIДЕО

У Києві посольство Російської Федерації відкриє дільницю для виборів до Державної думи Федеральних Зборів РФ, які відбудуться 19 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Виборчі дільниці буде відкрито. Це буде точно в посольстві Російської Федерації в Києві", - сказав очільник МЗС.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що Україна фіксуватиме порушення у зв'язку з проведенням Російською Федерацією виборів у Державну думу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і в Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти напередодні виборів до Держдуми РФ посилюють ізоляцію ОРДЛО, - керівник Центру інформаційної безпеки Соловей

Автор: 

вибори (6689) Держдума (734) Київ (19466) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+23
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16.09.2021 13:52
+18
И поставить автозак, чтоб вывозить всех голосовавших..
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16.09.2021 13:54
+14
с фотофиксацией будущих отъезжающих в рассею
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16.09.2021 14:00
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16.09.2021 13:52 Відповісти
Потрібно розірвати дипломатичні відносини з росією як з країною агресором який воює проти України. Ніяких виборів органів влади росії на території України не може бути!
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16.09.2021 15:09 Відповісти
прекратить прокачку газа и перетоки эл энергии!!! ты зимой замерзнешь и будешь без интернета. одно развлечение, что у тебя есть бутылка, сидеть, балдеть. а про газ в автомобили, и битум для дорог, удобрения для с/х и твэлы для аэс..., тебе ослу даже не буду навязывать. оно тебе не надо.
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16.09.2021 16:40 Відповісти
Только в Макшании все это есть? Или мы просто гоним пургу из Магадана?
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16.09.2021 18:20 Відповісти
- выпей яйду со своими свинокацапсинными соплименниками
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16.09.2021 21:41 Відповісти
за мужа скабеевой..
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16.09.2021 13:53 Відповісти
Подходы заминируйте.
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16.09.2021 13:54 Відповісти
Та не, только асфальт отмывать потом. Лучше всех впустить в посольство, окна двери замуровать...
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16.09.2021 16:06 Відповісти
И поставить автозак, чтоб вывозить всех голосовавших..
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16.09.2021 13:54 Відповісти
ну наше СБУ должно ж проголосовать!)))
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16.09.2021 13:55 Відповісти
с фотофиксацией будущих отъезжающих в рассею
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16.09.2021 14:00 Відповісти
Тю, вы не знаете что делать? Я ...подскажу. Напротив МИДа РФ в аккурат есть сквер, прямо через дорогу. Он наверняка десятками лет не удобрялся. ЭТО ТОЧНО!!! Что вам мешает, в день выборов привезти тонны навоза!!! и не спеша, покуривая вместе с сотрудниками Киевзеленстроя(все согласовано и по плану!!!) удобрять данную территорию. Машины с навозом ставить прямо напротив входа в МИ РФ. Работать можно целый день...слегка перешивая навоз в распираторах.

ну а зелень по другому не растет!!!!
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16.09.2021 14:05 Відповісти
А що це крисяче кубло ще не закрили???????????? закрити всі мокшанські притони, побудувати 12 метровий мур на границі, і ввести візи!!!!!!!! а то це неподобство ні коли не закінчеться!!!!!!!
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16.09.2021 14:10 Відповісти
а это разве не унижение Украины?
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16.09.2021 14:18 Відповісти
Всіх , без виключення , потрібно фіксувати , які йтимуть на вибори окупанта !
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16.09.2021 14:22 Відповісти
Уже что совсем пох.что каждый день стреляют по нам давайте поможем единоросовпидаров выбирать я худею
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16.09.2021 14:35 Відповісти
наваросы лугандона себя попалят нужно пристально присмотреться
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16.09.2021 14:37 Відповісти
А был бы закон: уголовная ответственность за 2 паспорта, то туда бы, кроме дипломатов, хрен бы кто попёрся.
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16.09.2021 14:40 Відповісти
А як ми таке дозволяємо ?

Бо в нас хутінське Уйло в кріслі президента засіло ?
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16.09.2021 14:44 Відповісти
Бо ви терплячі дегенерати
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16.09.2021 14:59 Відповісти
А ви ні ?
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16.09.2021 15:12 Відповісти
Я ні,моя країна показала як повертають окуповані землі.
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16.09.2021 15:33 Відповісти
__После выборов-буфет,танцы (с морячком)и салют (!)

Какая добрая принимающая сторона. Или война войной,а обед по распорядкУ ?!.
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16.09.2021 14:48 Відповісти
И пачіму оон ні прісаєдінілась к кримскай платформе?
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16.09.2021 14:58 Відповісти
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16.09.2021 15:01 Відповісти
В прочем все ведь логично. На следующих выборах мокши вполне себе могут на Банковой участок открывать. А там гляди и губернатора "Наваросии" назначат.
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16.09.2021 15:12 Відповісти
Всех, кто войдёт в двери этого участка, СБУ должна собрать в один (два, три и т.д.) товарный вагон и вывезти за пределы Украины, как это делали с крымскими татарами и западными украинцами в своё время. Напомнить козломордым как их предки поступали с нашими предками.😡😡
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16.09.2021 15:26 Відповісти
Ну Ермаку з Татаровим треба ж десь голосувати.
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16.09.2021 15:32 Відповісти
Надо им к входу подогнать скульптуру под кодовым названием "голосуй не голосуй, все равно в финале ХУ....." из любимых ими материалов » говна и палок.
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16.09.2021 15:48 Відповісти
Шо *** откроет???? Вам 15000 людей Украины и пацанов который защищают нашу страну не жалко???
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16.09.2021 16:04 Відповісти
Мы добьёмся мира, но на условиях Украины. Мы вернём наш, украинский, Донбасс. Там будет восстановлено действие украинских законов, будет демилитаризованная территория, вернём два миллиона беженцев.
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16.09.2021 16:05 Відповісти
Пусть открывают. А кто прийдёт - паковать в секретную тюрьму СБУ и проверять всесторонне. Потом на обмен на татар.
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16.09.2021 16:19 Відповісти
Гитлер открыл участок для голосования в Рейхстаг в Москве в 1941 году. Учите историю.
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16.09.2021 18:22 Відповісти
Шо апять? Фєнномінально. Так можна? Кррутто. Сдєлаєм самальоти і будєм їх бамбіть. Повная задніца.
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16.09.2021 22:31 Відповісти
Первыми придут голосовать зермаки и ОПлехаимы
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17.09.2021 07:34 Відповісти
нафига??? вон составы и автобусы шуруют из бамбаса на срасею - пусть чешут тула...

и с каким лицом кулебяка потом будет протестовать против срашеских паспортов у кормильцев и их вывоз (ах, если б в одну сторону!!) голосовать по срашеским законам...

хотя.... преЗЕ-ЗЕльц жеж благословил (главное чтоб драгоценейшей жизни кормильцев ничего не угрожало, а там хоч какой паспорт и хоч за кого голосовать - какая разница... ...***!!!)
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17.09.2021 09:46 Відповісти
 
 