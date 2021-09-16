Посольство РФ у Києві відкриє дільницю для виборів до Держдуми, - Кулеба. ВIДЕО
У Києві посольство Російської Федерації відкриє дільницю для виборів до Державної думи Федеральних Зборів РФ, які відбудуться 19 вересня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Виборчі дільниці буде відкрито. Це буде точно в посольстві Російської Федерації в Києві", - сказав очільник МЗС.
Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що Україна фіксуватиме порушення у зв'язку з проведенням Російською Федерацією виборів у Державну думу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і в Криму.
Топ коментарі
+23 Диды Выпивали
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+18 Роман Петров #479729
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+14 Алекс Мышкевич
показати весь коментар16.09.2021 14:00
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ну а зелень по другому не растет!!!!
Бо в нас хутінське Уйло в кріслі президента засіло ?
Какая добрая принимающая сторона. Или война войной,а обед по распорядкУ ?!.
и с каким лицом кулебяка потом будет протестовать против срашеских паспортов у кормильцев и их вывоз (ах, если б в одну сторону!!) голосовать по срашеским законам...
хотя.... преЗЕ-ЗЕльц жеж благословил (главное чтоб драгоценейшей жизни кормильцев ничего не угрожало, а там хоч какой паспорт и хоч за кого голосовать - какая разница... ...***!!!)