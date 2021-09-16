Посольство РФ у Києві відкриє дільницю для виборів до Держдуми, - Кулеба. ВIДЕО

У Києві посольство Російської Федерації відкриє дільницю для виборів до Державної думи Федеральних Зборів РФ, які відбудуться 19 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Виборчі дільниці буде відкрито. Це буде точно в посольстві Російської Федерації в Києві", - сказав очільник МЗС.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що Україна фіксуватиме порушення у зв'язку з проведенням Російською Федерацією виборів у Державну думу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і в Криму.

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