Проєкт "Без цензури": Газ за ціною золота? Як Кремль готує холодомор для України і Європи. ВIДЕО

Москва почала гібридну газову війну - створила дефіцит газу і тепер отримує надприбуток і диктує умови. Що це означає для України і Європи? Скільки буде коштувати газ? І як нам тепер перезимувати?

Пам'ятаєте, як Росія колись погрожувала влаштувати Україні холодомор? Що ж, завдяки невпинним спробам Володимира Зеленського "побачити мир в очах Путіна" ці погрози можуть перетворитися на цілком реальну небезпеку.

Поки Зеленський намагався помиритися з Кремлем і прибирав неугодних чиновників з "Нафтогазу", Кремль і Путін плідно працювали над тим, щоб затягнути газовий зашморг на шиї України і Євросоюзу.

У серпні середнє значення контракту "на день вперед" на TTF становило $533, на початку вересня - вже $658 за тисячу кубометрів. Від початку року середня ціна контракту "на день вперед" на TTF опинилася на рівні $344 за тисячу кубометрів. Головний фактор зростання ціни - низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи при обмеженому надходженні газу трубопроводами і в скрапленому вигляді.

До переходу від закачування до відбору газу з підземних сховищ залишається трохи більше місяця, а рівень запасів ледь перевалив за 70%. На ранок неділі резерви становили 70,45%, що на 15,7 відсоткового пункта нижче за середній рівень впродовж останніх п'яти років.

"Газпром" від кінця серпня припинив закачування газу в німецькі підземні сховища "Реден" і "Катаріна". Продовжує обмежене закачування в австрійський "Хайдах", німецькиі "Ємгум" і "Бергермеер" в Нідерландах.

Зростання цін допомагає Європі боротися за потоки скрапленого природного газу. Приплив СПГ на термінали регіону у вересні зростає по відношенню до серпня приблизно на 20%.