Проєкт "Без цензури": Газ за ціною золота? Як Кремль готує холодомор для України і Європи. ВIДЕО
Москва почала гібридну газову війну - створила дефіцит газу і тепер отримує надприбуток і диктує умови. Що це означає для України і Європи? Скільки буде коштувати газ? І як нам тепер перезимувати?
Пам'ятаєте, як Росія колись погрожувала влаштувати Україні холодомор? Що ж, завдяки невпинним спробам Володимира Зеленського "побачити мир в очах Путіна" ці погрози можуть перетворитися на цілком реальну небезпеку.
Поки Зеленський намагався помиритися з Кремлем і прибирав неугодних чиновників з "Нафтогазу", Кремль і Путін плідно працювали над тим, щоб затягнути газовий зашморг на шиї України і Євросоюзу.
У серпні середнє значення контракту "на день вперед" на TTF становило $533, на початку вересня - вже $658 за тисячу кубометрів. Від початку року середня ціна контракту "на день вперед" на TTF опинилася на рівні $344 за тисячу кубометрів. Головний фактор зростання ціни - низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи при обмеженому надходженні газу трубопроводами і в скрапленому вигляді.
До переходу від закачування до відбору газу з підземних сховищ залишається трохи більше місяця, а рівень запасів ледь перевалив за 70%. На ранок неділі резерви становили 70,45%, що на 15,7 відсоткового пункта нижче за середній рівень впродовж останніх п'яти років.
"Газпром" від кінця серпня припинив закачування газу в німецькі підземні сховища "Реден" і "Катаріна". Продовжує обмежене закачування в австрійський "Хайдах", німецькиі "Ємгум" і "Бергермеер" в Нідерландах.
Зростання цін допомагає Європі боротися за потоки скрапленого природного газу. Приплив СПГ на термінали регіону у вересні зростає по відношенню до серпня приблизно на 20%.
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Тепер щодо "потриндеть" - газотранспортна мережа - це вам , батєнька , не маневровий тепловоз що туди - сюди снує , та навіть якщо і снує то тільки там де рельси прокладені ( читай трубопроводи) , а вони у нас , виявляється, буває заведені з російського боку (( то як там з чайником якщо кацапи постачання припинять ? Звісно що не всі від цього потерпатимуть , але коли голодомор свого часу був теж не всі від голоду пухли - наслідки від цього змінилися ?
P.S. Я тут не "зраду розганяю" і не репетую про "всьо пропало" , але поки-що наш "тепловозік" ледве чахкає (( допоки потужних сховищ не буде в центрі і на сході "фак" не ми показуватимемо а нам (( Теплої вам і нам зими !
( ..хотя, конечно, в нашем кабмине "светлые головы", на основании "светлых голов без света в голове "и бубочка, возможно, возможно , порешают, порешают...)
https://defence-line.org/2021/09/opustit-anzhelu-chast-1/ Опустить Анжелу (Часть 1)
https://defence-line.org/2021/09/opustit-anzhelu-chast-2/ Опустить Анжелу (Часть 2)
https://defence-line.org/2021/09/opustit-anzhelu-chast-3/ Опустить Анжелу (Часть 3)
Їбучі селюки задовбали своїм димом.
Вся льв.обл. в диму.
тiльки компост! тим бiльше, що пiсля соняшника потрiбно вiдроджувати землю, вiн висмоктує з неї дуже багато. компост все верне назад.
росс олигархи добывают украинский газ в Украине и продают украинцам по золотой цене. Идеально!! Вы верите что газ с сросии?) Все для украинского лоха
И получит хорошую сверх прибыль и Германия тоже
Хватит Меркель жить в коммуналке И ходить в одних штанах
Наши добытчики газа взяло в аренду и сосёт все в карман
А при подписании договора где-- пункт развития
И так во всем нет государства одни слуги народа -- у рабов