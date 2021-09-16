Глава МЗС РФ Лавров живе за рахунок мільярдера Дерипаски і вже 20 років утримує другу "таємну сім'ю", - ЗМІ. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров лобіює інтереси бізнесмена Олега Дерипаски. А той натомість дає коханці міністра і її близьким користуватися своїми приватними літаками, будинками і готелями.

Про це йдеться відразу у двох розслідуваннях, опублікованих незалежними російськими медіа - командою Фонду боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального і виданням "Важливі історії", повідомляє Цензор.НЕТ.

Розслідувачі стверджують, що Лавров живе подвійним життям. Перебуває 50 років в офіційному шлюбі, але насправді у нього таємна друга сім'я. Коханка Лаврова Світлана Полякова впливає на призначення в міністерстві, живе в квартирі за $10 млн у самому центрі Москви, володіє парком із дорогих автомобілів, а свою дочку забезпечила квартирою в Лондоні вартістю 4,4 млн фунтів.

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Друга "сім'я" Лаврова літає разом з ним у службові відрядження, хоча її члени і не працюють у МЗС, зазначають розслідувачі.

Усе це свято життя частково оплачує російський олігарх Олег Дерипаска. "Лавров і його сім'я багато років перебувають на утриманні в олігарха. Він оплачує їм відпустку. Вони літають на його літаках. Вони плавають на його яхті і живуть у його будинках", - стверджують автори розслідувань.

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Натомість Лавров лобіює інтереси Дерипаски: допомагав отримати американську візу, а коли у компанії Дерипаски виник конфлікт із владою Гвінеї, Лавров полетів туди вирішувати питання і домігся свого. Коли західні країни запровадили проти Дерипаски санкції, Лавров став на захист олігарха. "Лавров готовий і світову війну розв'язати заради спонсора своєї сім'ї, зробивши всіх росіян заручниками інтересів Дерипаски", - пишуть розслідувачі.

"Їхнє справжнє життя - це другі сім'ї, яхти, літаки і палаци. Королівське гламурне життя за рахунок олігархів. Ось ідеологія Путіна. Це має бути написано на плакатах "Єдиної Росії", - резюмує Фонд боротьби з корупцією.