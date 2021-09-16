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Глава МЗС РФ Лавров живе за рахунок мільярдера Дерипаски і вже 20 років утримує другу "таємну сім'ю", - ЗМІ. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров лобіює інтереси бізнесмена Олега Дерипаски. А той натомість дає коханці міністра і її близьким користуватися своїми приватними літаками, будинками і готелями.

Про це йдеться відразу у двох розслідуваннях, опублікованих незалежними російськими медіа - командою Фонду боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального і виданням "Важливі історії", повідомляє Цензор.НЕТ.

Розслідувачі стверджують, що Лавров живе подвійним життям. Перебуває 50 років в офіційному шлюбі, але насправді у нього таємна друга сім'я. Коханка Лаврова Світлана Полякова впливає на призначення в міністерстві, живе в квартирі за $10 млн у самому центрі Москви, володіє парком із дорогих автомобілів, а свою дочку забезпечила квартирою в Лондоні вартістю 4,4 млн фунтів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми готові відновити нормальні відносини з Україною, - Лавров

Друга "сім'я" Лаврова літає разом з ним у службові відрядження, хоча її члени і не працюють у МЗС, зазначають розслідувачі.

Усе це свято життя частково оплачує російський олігарх Олег Дерипаска. "Лавров і його сім'я багато років перебувають на утриманні в олігарха. Він оплачує їм відпустку. Вони літають на його літаках. Вони плавають на його яхті і живуть у його будинках", - стверджують автори розслідувань.

Також читайте: Лавров щодо слів Зеленського про найбрудніший у світі російський газ: Заява не від великого розуму

Натомість Лавров лобіює інтереси Дерипаски: допомагав отримати американську візу, а коли у компанії Дерипаски виник конфлікт із владою Гвінеї, Лавров полетів туди вирішувати питання і домігся свого. Коли західні країни запровадили проти Дерипаски санкції, Лавров став на захист олігарха. "Лавров готовий і світову війну розв'язати заради спонсора своєї сім'ї, зробивши всіх росіян заручниками інтересів Дерипаски", - пишуть розслідувачі.

"Їхнє справжнє життя - це другі сім'ї, яхти, літаки і палаци. Королівське гламурне життя за рахунок олігархів. Ось ідеологія Путіна. Це має бути написано на плакатах "Єдиної Росії", - резюмує Фонд боротьби з корупцією.

Автор: 

корупція (4683) Лавров Сергій (1581) росія (65122)


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Топ коментарі
+69
Одна доця в Лондоне, другая в Нью-Йорке, а лохам и дальше можно ссать в ушки о "русском мире" и "величии Раисюшки"
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16.09.2021 22:34
+24
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16.09.2021 22:38
+21
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17.09.2021 05:28
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Нормально прилип старичок..
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16.09.2021 22:33 Відповісти
вот и попался Конь педальный !

вах, какую жареную "котлетку" выбросила оппозиция едросам к выборам
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16.09.2021 22:44 Відповісти
у старого коня товкач по колено
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16.09.2021 23:03 Відповісти
А може і не в кліно))
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17.09.2021 09:28 Відповісти
А Дерипаску підгодовує Миколаївський глиноземний. От така куйня, малята піонери, жовтенята.
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16.09.2021 23:12 Відповісти
А могли бы ввести санкции и национализировать глиноземный у гражданина страны- агрессора
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17.09.2021 04:19 Відповісти
Да уж, есть такие шустрые старички, некоторые даже описаны классиками.



И внешне похож...
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16.09.2021 23:37 Відповісти
Одна доця в Лондоне, другая в Нью-Йорке, а лохам и дальше можно ссать в ушки о "русском мире" и "величии Раисюшки"
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16.09.2021 22:34 Відповісти
Орки будут гордиться им как и )(уйлом.
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16.09.2021 22:35 Відповісти
там все убийцы и подонки.слуги куйла!
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16.09.2021 22:36 Відповісти
чтобы меня это волновало
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16.09.2021 22:37 Відповісти
Геть не цікаво!! Бажано більше інфи про наших гнид ,гельмінтів-політиканів,які "бідують" за наш рахунок !!!)))
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16.09.2021 22:37 Відповісти
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16.09.2021 22:38 Відповісти
Жисть удалась....
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17.09.2021 08:17 Відповісти
що би ще не розповіли про сумну конячку Сірожку, він вже для мене гімніше не стане
він вже й так гімняний до кінчиків волосся
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16.09.2021 22:39 Відповісти
наветы завистников!
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16.09.2021 22:39 Відповісти
завєти навістніков
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16.09.2021 22:45 Відповісти
да уж, Сирожа еще тот жеребец !
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16.09.2021 22:45 Відповісти
лавров в кругу своей семьи

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16.09.2021 22:42 Відповісти
Це все що для тебе важливо у твоїх ******?
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16.09.2021 22:49 Відповісти
Чи ти не помітив що у коментарях нічого окрім сарказму немає!? Українцям пофіг на вашу клоаку, за єдиним виключенням, аби ви всі сканали якнайшвидше!
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16.09.2021 22:55 Відповісти
І го го, на все це відповів Лавров.

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16.09.2021 22:46 Відповісти
Кто бы сомневался . . .
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16.09.2021 22:46 Відповісти
У старого меріна дві конюшні та дві шкапи А прості кацапи нехай Бояру глушать та ягелем заїдають...
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16.09.2021 22:48 Відповісти
Бл-ство - это форма жизни российского руководства.
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16.09.2021 22:51 Відповісти
альфонс Лавров... бугага, спалився.
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16.09.2021 22:54 Відповісти
Тю... Друга сім"я. Там за награбоване - гарем можна мати. Але так і скопититись стара шкапа може.
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16.09.2021 22:58 Відповісти
Ох и хитёр конь-бобер.
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16.09.2021 23:15 Відповісти
Удивительного мало. Завтра ********* поведает как украинские школьники называют путлера ******,и кацапское быдло быстро забудет про движухи калантаряна.
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16.09.2021 23:24 Відповісти
Половина таких ушлепков сидит ВР... а конь педельный пристроирлся однако.
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16.09.2021 23:26 Відповісти
Дети за бугром живут и учатся - это норма жизни заможных в Россиии, Украине, Буркина Фасо и пр. афр. странах - нашли чем удивить. У Пороха дочки где? Любовницу имеет - молодец мужчина, завидуем активно
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16.09.2021 23:26 Відповісти
У відео із "запарєбріка" найсмішніший дісклеймер на початку про "інаґента". Тобто, розповідаючи про "плахога баяріна", кацапозмі намагаюттся виктнувати закони х.йляндії. Смішно, аж іскандєри від реготу потекли.
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16.09.2021 23:37 Відповісти
Старческая похоть - есть такой диагноз.
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17.09.2021 00:43 Відповісти
А чье то пирожєне?
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17.09.2021 00:58 Відповісти
Украинцы должны быть благодарны этим коням. Представляете как бы зажили кацапы, если бы банда Путина так успешно не воровала. Тем более в начале ролика написано что они уничтожают рашку. Правда с уничтожением рашки е*нутые Навальный и Ко справились бы гораздо лучше. Так что тут не все так однозначно.
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17.09.2021 02:50 Відповісти
рашодвуликий конь обыкновенный
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17.09.2021 03:52 Відповісти
А ЗАХАРОВА !?)

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17.09.2021 04:16 Відповісти
Захарову видимо жены Лаврова одобрили , шоб не увела коня из стойла какая нибудь Моника😀😀😀
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17.09.2021 04:23 Відповісти
МОНИКА БОКОМ А ЗАХАРОВА РАКОМ !)
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17.09.2021 04:30 Відповісти
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17.09.2021 05:28 Відповісти
Сергей Калантарян может содержать сам еще пару семей....,у не рюсских всякое может быть...
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17.09.2021 06:53 Відповісти
Тепер зрозуміло чого він спотикається і падає, Не те вже здоров*я двох кобил обслуговувати
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17.09.2021 07:00 Відповісти
Від лаврухи вже вінками пахне )
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17.09.2021 07:34 Відповісти
молодец Навальный и его ребята.
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17.09.2021 08:37 Відповісти
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17.09.2021 08:51 Відповісти
зачем нам их рожы???, разорвите с фашистами дип.отношения!!
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17.09.2021 11:59 Відповісти
Любовницы, квартиры любовниц. В этом и проблема навальнят. Ничего о том как они конкретно вредят рашке, какие неправильные законы или решения принимают, как оппозиция сделала бы по-другому. Такое ощущение что они понятия не имеют что происходит в экономике, социальной сфере, медицине, армии. Смотри у этого негодяя любовница, доколе. Да всем насрать на их любовниц.
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17.09.2021 13:03 Відповісти
Русиш терпилен
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17.09.2021 13:36 Відповісти
Кто бы говорил.)
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17.09.2021 13:49 Відповісти
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17.09.2021 14:17 Відповісти
Была печальная лошадь, присмотрелись - ещё тот жеребец))

Как то общался с человеком, вхожим в МИД россии, упомянул печальную лошадь, человек говорит - ну почему печальная? Он за счет государства содержит 2 любовницы...

Слабо ищут, должна быть еще одна)
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17.09.2021 21:12 Відповісти
Да не лошадь это а пожилой шимпанзе больше похож
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17.09.2021 23:59 Відповісти
Маеться можливість утримувать другу сімю значіть утримуй . Головне щоб гризні між бабами небуло. А так якщо це правда то Лавров козак молодець. Настоящий мужик. А критиків і коментаристів буде уйма. на це звертать увагу непотрібно. Тим більше якщо це команда Навального коментуе. Це просто неудачники які просто ципяються за що лібо аби мутить З повагою пенсіонер
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17.09.2021 22:11 Відповісти
це той Дерипаска , якому фактично й досі належить Миколаєвський глиноземний ..?!

Тобто - по суті в Україні заробляються гроші , аби дерипаска і лавров не погано жили ...
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17.09.2021 22:58 Відповісти
та пусть хоть с ослом живет.. то ИХ зоологические проблемы
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20.09.2021 15:48 Відповісти
 
 