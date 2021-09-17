Віцепрем'єрка Стефанішина про підтримку вступу України в ЄС від Дуди: "Це початок великої дискусії". ВIДЕО

Президент Польщі Анджей Дуда підтримав вступ України в Євросоюз, що посилює позиції нашої країни.

Про це заявила в ефірі "Україна 24" віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо заяви президента Польщі, вона є абсолютно логічною. Мені приємно, що Польща знову проявляє лідерство в питанні розширення ЄС, взагалі політики сусідства. Заява президента Польщі дуже важлива, це початок великої дискусії, звичайно, не швидкої. У нас нормальні торговельні відносини, ЄС — наш головний торговий партнер, ми експортуємо багато продукції з доданою вартістю, і, звичайно, багато сировини. Звичайно, є виклики, але ніхто не говорив, що бути дорослою великою країною легко. З нами треба вести діалог, і такі заяви (як заява Дуди – ред.), посилюють наші позиції", – зазначила вона.

Віцепрем'єрка звернула увагу на те, що в міжнародній спільноті необхідна спільна підтримка щодо прийняття України в НАТО і Євросоюз.

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"Звичайно, і щодо членства України в ЄС, і щодо членства в НАТО потрібен консенсус. У питанні євроатлантичної інтеграції має бути політичний консенсус, з питань, які стосуються ЄС, має бути дискурс. Тут важливо, щоб такі країни ЄС, як Польща, Швеція, Данія, наприклад, виступали за те, щоб почати цей діалог. Ми працюємо з різними столицями, намагаємося знайти ті точки дотику, які дозволять зрушити позицію – це Італія, Португалія, і країни, які орієнтуються на Францію і Німеччину. Це справжня геополітика, переговори. Ніхто не обіцяє, що завтра вже будуть прийняті рішення. Але такі заяви, як сьогоднішня заява Дуди, закладають основу для того, щоб ці переговори, нарешті, почалися", — підкреслила Стефанішина.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда підтримав вступ України в ЄС і заявив, що Євросоюз повинен продемонструвати, що не є клубом для обраних.