Мер Нью-Йорка де Блазіо потролив постпреда Росії в ООН Небензю через COVID-сертифікат: Щеплений "незатвердженим" препаратом може безкоштовно зробити вакцинацію у США. ВIДЕО
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо їдко прокоментував заяву постійного представника Росії в ООН Василя Небензі, якого обурила вимога пред'являти підтвердження вакцинації на вході в штаб-квартиру ООН.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"Якщо російський посол проти цього, то я за це (обов’язкову вакцинацію. - Ред.)", - сказав де Блазіо журналістам у четвер. При цьому він саркастично зауважив, що росіяни раніше "самі знецінили себе, намагаючись зірвати вибори у США".
Оскільки обурення посла РФ було зумовлене зокрема й тим, що російську вакцину "Спутник V" не визнають у США, де Блазіо зазначив, що будь-яка особа, прищеплена "незатвердженим" препаратом, може знову зробити безплатно щеплення у Нью-Йорку.
"Якщо їхня вакцина недостатньо добра, вони мають піти й отримати іншу", - додав мер, маючи на увазі російських дипломатів.
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Я случайно помню, что в начале августа в ДыРу гумконвой приезжал с россиянской вакциной «Спутник Лайт». Как-то невдобно получилось…В ДыРе за вчера умерло 52 человека, а во всей Украине 101. Это при том, что вакцинация у нас по факту провалена: сентябрь в разгаре, а у нас 11,3% только получили полный курс.
Но Спутник, видать, совсем лайт.
По факту - все намного хуже:
Надвигающийся локдаун высветил еще одну серьезную проблему , о существовании которой мы не раз упоминали - отсутствие национального реестра вакцинированных.
В стране фактически неизвестно точное количество и уровень вакцинации.
Общее количество вакцинируемых определяется расходом вакцин, что не ест точной характеристикой и часто далеко не соответствует реальности.
На сегодняшний момент реальная цифра полностью вакцинированного населения не превышает 6%, что есть наинизший показатель в Европе.
Ані щодо відсотку (насправді удвічі вище - https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/ ) , ані щодо відсутности реєстру (це легко перевірити: якщо Ви вакцинувалися, то без проблем у "Дії" підтягнете свій сертифікат).
А от щодо проваленого вакцинування в цілому та найнижчий показник в Европі - то не лише правда, але й НАША спільна проблема.
Той факт, що в Україні за опитуваннями не збирається вакцинуватися більшість населення і цей показник вищий, аніж в РФ, пояснити лише діями клоунської влади не вийде.
Там виробляють ковбасу та бiгус
Все iнше в Нью Йорку гi в но та притони
Не п и з ди
Я тут, слава Богу, вже 31 рik
чинуш до яких ти носиш хабарі, політичних проституток та іншої швалі
якою переповнеа Україна! Впевнен , що тобі на картку ********* прислала
30 срібряників. Це тобі винагоргода від кацапів? Такі як ти свинюки не
здатні навить своє подвір'я прибрати.Обісралися всюди де попаде.
Оце воно розповідає про Нью Йорк, бидлота!!! Ти там був брехло?
При ньому довелось купити 12 GA Pump