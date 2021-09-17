"А тебе записали в олігархи ?!": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, хто отримає вигоду від закону №5599

У п'ятницю, 17 вересня, о 21:00 прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять мотиви і наслідки прийняття Закону про олігархів, а також хід вакцинації населення від COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Хто отримає вигоду від Закону про олігархів: народ чи влада? Хто може потрапити до списку олігархів? Хто ж та жінка, яка перебуває в списку олігархів, про яку раніше говорив секретар РНБО Олексій Данілов. Що скаже про законопроєкт Венеціанська комісія?

Хід кампанії з вакцинації населення від COVID-19 і чому українці не хочуть вакцинуватися

Всі ці питання обговорять в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із представниками Ради і Кабміну законопроєкти про олігархів і податки, - "слуга народу" Кравчук

Гості студії:

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України;

Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради України;

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України;

Денис Малюська, міністр юстиції України;

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України;

Людмила Денісова, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

Давид Арахамія, глава фракції партії "Слуга Народу";

Олександр Данилюк, секретар Ради національної безпеки і оборони України (2019);

Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська солідарність";

Ярослав Железняк, голова фракції партії "Голос";

Марина Ставнійчук, член Венеційської комісії від України (2009–2013);

Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital.