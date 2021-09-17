"А тебе записали в олігархи ?!": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, хто отримає вигоду від закону №5599
У п'ятницю, 17 вересня, о 21:00 прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять мотиви і наслідки прийняття Закону про олігархів, а також хід вакцинації населення від COVID-19
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Хто отримає вигоду від Закону про олігархів: народ чи влада? Хто може потрапити до списку олігархів? Хто ж та жінка, яка перебуває в списку олігархів, про яку раніше говорив секретар РНБО Олексій Данілов. Що скаже про законопроєкт Венеціанська комісія?
Хід кампанії з вакцинації населення від COVID-19 і чому українці не хочуть вакцинуватися
Всі ці питання обговорять в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".
Гості студії:
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України;
Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради України;
Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України;
Денис Малюська, міністр юстиції України;
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України;
Людмила Денісова, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
Давид Арахамія, глава фракції партії "Слуга Народу";
Олександр Данилюк, секретар Ради національної безпеки і оборони України (2019);
Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська солідарність";
Ярослав Железняк, голова фракції партії "Голос";
Марина Ставнійчук, член Венеційської комісії від України (2009–2013);
Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital.
Будь ласка, зачекайте...
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Это, как в публичном доме обсуждать нормы морали, а в тюрьме - нецензурную речь жертвы преступления !!!
Добрейшего вечерочка. Жизнь бьёт ключом? Монолитным рожковым 72\74? Отож…
* Недавно милиция с Поярковым учила Конституцию до утра.
Просто Поярков решил увековечить Зеленского на своём личном заборе, и написал там «Зеля *****!» в поддержку ветерана, на которого открыли уголовное дело в Чернигове по поводу аналогичного стрит-арта.
Рядом неравнодушные громадяне дописали «И ссыкло!».
И вот сегодня, невідомі в костюмах приехали на автомобиле к забору Пояркова, и закрасили надписи. Потому что в каждом назаборном уйле, Найвеличніший Вова видит себя и страшно обижается. Ну, проблемы у пацана с самооценкой, тут уж штош.
Поярков надпись снова нарисовал, и видосик снял под обидное «Ла-ла-ла-ла!». Завтра, наверное, снова приедут….
Слушайте, меня страшенно бесят граффити отстойные на Андреевском. Может, написать там "ЗЕля - хhttps://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23%D0%B9%D0%BB%D0%BE #йло ", и сразу же эти дома таки побелят-покрасят? Хорошая идея…
* Наш секретарь РНБО недавно утверждал, что россиянской сети "Mere" в Украине нет, что они все проверяли и не нашли.
РНБО не нашла, а журналисты нашли. Причем, один из магазинов открыт компанией, владельцем которой является совладелец российского «Светофора».
"Это всё фейк" - говорили они.
Медведчуковский "Спортмастер" тоже, помнится, типа закрывали, но хрен там плавал - работает себе спокойно. И "Новус", который не стесняется работать в оккупированном Крыму, тоже довольно обильно представлен в Украине. Потому что война - войной, а обед - по расписанию.
Но пора, наверное, прекращать уже трындеть, если ты - секретарь РНБО, а не баба Валя с первого подъезда.
* Полиция ловит горячих проституток. Ой, нет, я перепутала. Полиция ловит проституток на горячем. Ну то есть покупает их услуги за наш счет: «увійшов на сайт, знайшов потрібну вебмодель, сплатив 1362 грн 13 коп. Потім модель запропонувала йому перейти у приватний чат та сплатити 5,62 євро за хвилину приватного спілкування, а вже там показала клієнту приватне шоу тривалістю 9 хвилин 16 секунд. Експерт дійшов висновку, що шоу мало порнографічний характер».
Наша службааа и опаснаа и труднааа *поёт
Должность называется «эксперт - шлюхолов». Хороший, опытный шлюхолов, за 9 минут 16 секунд определяет порнографичность контента. Всего 60 евриков и на одно исчадие ада в интернете меньше, не дорого ящетаю.
* В оккупированном Донецке ковидные койки в больницах заполнены на 100%.
Я случайно помню, что в начале августа в ДыРу гумконвой приезжал с россиянской вакциной «Спутник Лайт». Как-то невдобно получилось…
В ДыРе за вчера умерло 52 человека, а во всей Украине 101. Это при том, что вакцинация у нас по факту провалена: сентябрь в разгаре, а у нас 11,3% только получили полный курс.
Но Спутник, видать, совсем лайт.
Всем хорошей пятнички. Не всремося.
Таня Адамс
чи можливо в нього вiдiбрати громадянство та виперти взад, на паРашу?