"Слуга народу" Арахамія про розмову з Коломойським на футбольному матчі: "Обмінялися жартами щодо закону про олігархів". ВIДЕО

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував спілкування з олігархом Ігорем Коломойським у ВІП-ложі на футбольному матчі в Києві.

Про це Арахамія розповів журналістам, передає Цензор.НЕТ.

"Він сказав: "Зараз я до тебе підійду - і тобі потрібно буде декларуватися", а я йому кажу: "Не поспішайте, ще кілька тижнів є - можна не декларуватися". Обмінялися жартами щодо закону про олігархів", - пояснив глава фракції "Слуга народу".

Парламентар заявив, що на матчі був із дружиною, сином і другом.

Крім того, він не знав, що на матчі будуть присутні міністри й інші депутати.

Нагадаємо, раніше журналіст Михайло Ткач повідомив, що Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол.

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