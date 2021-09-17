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Чоловік погрожував підірвати гранату на шкільному стадіоні в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

П'яному одеситу не сподобалася музика, яка супроводжувала шкільний спортивний захід. Він підійшов до ді-джея, показав йому гранату і зажадав вимкнути запис.

Про це повідомляє Одеське райуправління поліції №1, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час проведення шкільного спортивного заходу до працівника, який здійснював музичний супровід, підійшов чоловік і, продемонструвавши схожий на гранату предмет, наказав вимкнути музику. Поліцейські затримали правопорушника, а підозрілий предмет вилучили", - сказано в повідомленні.

З'ясувалося, що чоловік лякав ді-джея корпусом гранати без вибухової речовини.

Зараз 44-річний одесит дає пояснення в територіальному відділенні поліції. Він запевняє, що не збирався нікому погрожувати, просто хвалився.

"Може, я показав для того, щоб показати, що ось у мене є - як от показують, припустимо, кепку, телефон. Пачку сигарет міг би показати", - розповів чоловік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погрожував підірвати гранатою за зауваження співмешканці: поліцейські Буковини затримали 43-річного зловмисника. ФОТО

Поліція все одно відкрила справу за статтею про погрозу вбивством. Тепер чоловікові загрожує покарання від арешту на шість місяців до обмеження волі на строк до двох років.

Чоловік погрожував підірвати гранату на шкільному стадіоні в Одесі 01
Чоловік погрожував підірвати гранату на шкільному стадіоні в Одесі 02
Чоловік погрожував підірвати гранату на шкільному стадіоні в Одесі 03
Чоловік погрожував підірвати гранату на шкільному стадіоні в Одесі 04

Автор: 

граната (789) Одеса (5451) Нацполіція (15163) пияцтво (580) погрози (488) школа (2208)


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Топ коментарі
+3
скорее "адесская вата" неадекватно на гимн Украины отреагировала.
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17.09.2021 18:50
+2
когось дивує, що країна перетворилася на грьобаний цирк уродів?
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17.09.2021 18:36
+2
В 33м он бы уже за такое с разбитым хлебалом сознавался бы где его завербовала польская разведка и кто ещё в его организации
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17.09.2021 18:39
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все дети должны быть хвастунами, подлизами, ябедами или хулиганами
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17.09.2021 18:34 Відповісти
Хвастался макетом гранаты ? На школьном стадионе ? Глубоко нормальный человек, изолировать бы его. ))
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17.09.2021 18:36 Відповісти
Почему-то не уточнили какая именно "музыка" не понравилась- Кобзон или Газманов.
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17.09.2021 18:46 Відповісти
Что за богохульство ? В сентябре можно слушать только Шуфутинского ! (про 3-е сентября) ))
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17.09.2021 18:48 Відповісти
Макет польской гранаты О-23 с запалом Роллана)
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17.09.2021 18:36 Відповісти
В 33м он бы уже за такое с разбитым хлебалом сознавался бы где его завербовала польская разведка и кто ещё в его организации
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17.09.2021 18:39 Відповісти
когось дивує, що країна перетворилася на грьобаний цирк уродів?
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17.09.2021 18:36 Відповісти
а говорят что психбольницы не позакрывали...
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17.09.2021 18:37 Відповісти
Так позакрывали же. Передали большинство (кроме самых тяжелых) на попечение родственников. Потому периодически и проскакивают новости в стиле "услышал голос в голове - отрубил соседу голову" ну или вроде того.
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17.09.2021 18:42 Відповісти
10 к 1 шо "музыкальное оформление" было что-то навроде гимна СССР, а пацан с гранатой бывший АТОшник
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17.09.2021 18:43 Відповісти
скорее "адесская вата" неадекватно на гимн Украины отреагировала.
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17.09.2021 18:50 Відповісти
могу поспорить шо все наоборот)
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17.09.2021 18:53 Відповісти
Ну да атошник антиквариатом грозил, скорее всего нудак который в армии даже небыл.
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17.09.2021 18:58 Відповісти
У Південній Перлині проживає багато угро-финiв. Нещодавно біля Аркадії, нащадки сталінських переселенців з Нечорнозем'я, по п'яні розбили скло на зупинці громадського транспорту. Поліція склала протокол на *********. До цього російськомовні фанати «Русского мира» і «путінвведівойска» вимазали білою фарбою графіті із зображенням пана Паніковського з гусаком в руках на трансформаторній будці на розі Малій Арнаутській та вулиці Катерининській. Шо з ними робити?
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17.09.2021 19:30 Відповісти
Осінь. У психів загострення.
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18.09.2021 05:08 Відповісти
 
 