Чоловік погрожував підірвати гранату на шкільному стадіоні в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

П'яному одеситу не сподобалася музика, яка супроводжувала шкільний спортивний захід. Він підійшов до ді-джея, показав йому гранату і зажадав вимкнути запис.

Про це повідомляє Одеське райуправління поліції №1, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час проведення шкільного спортивного заходу до працівника, який здійснював музичний супровід, підійшов чоловік і, продемонструвавши схожий на гранату предмет, наказав вимкнути музику. Поліцейські затримали правопорушника, а підозрілий предмет вилучили", - сказано в повідомленні.

З'ясувалося, що чоловік лякав ді-джея корпусом гранати без вибухової речовини.

Зараз 44-річний одесит дає пояснення в територіальному відділенні поліції. Він запевняє, що не збирався нікому погрожувати, просто хвалився.

"Може, я показав для того, щоб показати, що ось у мене є - як от показують, припустимо, кепку, телефон. Пачку сигарет міг би показати", - розповів чоловік.

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Поліція все одно відкрила справу за статтею про погрозу вбивством. Тепер чоловікові загрожує покарання від арешту на шість місяців до обмеження волі на строк до двох років.







