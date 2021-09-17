Чоловік погрожував підірвати гранату на шкільному стадіоні в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
П'яному одеситу не сподобалася музика, яка супроводжувала шкільний спортивний захід. Він підійшов до ді-джея, показав йому гранату і зажадав вимкнути запис.
Про це повідомляє Одеське райуправління поліції №1, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час проведення шкільного спортивного заходу до працівника, який здійснював музичний супровід, підійшов чоловік і, продемонструвавши схожий на гранату предмет, наказав вимкнути музику. Поліцейські затримали правопорушника, а підозрілий предмет вилучили", - сказано в повідомленні.
З'ясувалося, що чоловік лякав ді-джея корпусом гранати без вибухової речовини.
Зараз 44-річний одесит дає пояснення в територіальному відділенні поліції. Він запевняє, що не збирався нікому погрожувати, просто хвалився.
"Може, я показав для того, щоб показати, що ось у мене є - як от показують, припустимо, кепку, телефон. Пачку сигарет міг би показати", - розповів чоловік.
Поліція все одно відкрила справу за статтею про погрозу вбивством. Тепер чоловікові загрожує покарання від арешту на шість місяців до обмеження волі на строк до двох років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль