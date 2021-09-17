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Новини Відео Агресія Росії проти України
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Закликаю світ не визнавати результати виборів у Росії через "вибори" в окупованому Криму і ОРДЛО, - Порошенко. ВIДЕО

Росія грубо нехтує нормами та принципами міжнародного права і торпедує Мінські домовленості. Залучення українських громадян, які проживають на окупованих територіях, до так званих "виборів" російського парламенту – виклик, співставний із захопленням Криму і прямим вторгненням регулярних підрозділів російської армії на Донбас.

Про це у відеозверненні заявив лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ. Політик закликав Володимира Зеленського відкинути ілюзії і негайно залучати партнерів до посиленого тиску на Кремль.

"Замість того, щоби канючити у Путіна згоду на побачення, слід реанімувати вгроблену дилетантством Зеленського міжнародну коаліцію на підтримку України, посилити спільний тиск на Кремль, поглибити санкції проти Росії", – наголосив Порошенко.

"Володимире Олександровичу! Відкиньте усі ілюзії, прокиньтеся самі і будіть партнерів, яких ви приспали теревенями про те, ніби вдасться десь зійтися посередині. Політика умиротворення агресора, яку ви обіцяли, коли йшли до влади, – не працює", – зазначає Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" пропонує не визнавати ці вибори самим і переконати партнерів вчинити так само.

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"Йдеться не тільки про те, щоб дати окрему різко-негативну оцінку виборам у Криму та на окупованих територіях Донбасу. Можливо, і про більше. Немає підстав вважати, що ці "вибори" в Росії будуть кращі, ніж минулорічні "вибори" у Лукашенка. Тому й оцінки мали б бути тотожними", – наголошує Порошенко.

"По-друге, організувати потужну хвилю засудження паспортизації як акту агресії проти України. Засудити це мають і на рівні Генасамблеї ООН, і наші партнери по Європейському Союзі, у тому числі за результатами саміту Україна-ЄС у жовтні. Втім, засудження мало. Росія має понести міжнародно-правову відповідальність", – переконаний Порошенко.

Він наголошує – слід добиватися посилення санкцій проти РФ за систематичне невиконання Мінських домовленостей, незаконну паспортизацію та електоральну анексію.

"І головне – за те, що лише за два з половиною роки так званого перемир’я Росія вбила на фронті понад двісті українських воїнів", – констатує п’ятий Президент.

"Енергетичний шантаж, залаштункові дії Москви, яка накрутила ціну на газ майже до тисячі доларів за тисячу кубів, має привести до тями тих європейців, які вважають, ніби торгівля з Росією це бізнес, а не жорстка геополітика. Путін зарвався, і це дає Україні ще один шанс зупинити "Північний потік-2", – вважає Порошенко.

Він також нагадав, що крім нормандського формату, проводив і тристоронні переговори керівників України, Німеччини та Франції.

"За Зеленського жодного такого контакту не було. А дарма. Може, варто спробувати? Може це вдасться тепер, коли Путін газовими спекуляціями підставив Німеччину як лобіста Північного потоку-2? І коли Франція шокована планами Кремля послати до Малі найманців із приватної армії Вагнера, спецоперацію із затримання яких минулого року зірвав Офіс Зеленського. До вироблення спільної позиції тиску на Москву мають бути залучені і Сполучені Штати", – переконаний лідер "ЄС".

Порошенко наголосив – президент України у ці дні має бути у Нью-Йорку, де відкривається сесія Генасамблеї ООН, вести переговори з партнерами та ініціювати спецдебати в рамках Радбезу ООН.

"Завдання Президента – привернути увагу наших друзів, партнерів і союзників до злочинів Кремля. Згадати про кампанію залякування кримськотатарської спільноти в Криму, перетворення півострова в "острів несвободи" та військову базу. Скликати спецдебати в рамках Радбезу ООН. Україна має добитися того, щоби всі країни-учасниці "Кримської платформи" засудили Росію за арешт першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, безпосереднього учасника конференції", – наголошує Порошенко.

Автор: 

вибори (6689) Порошенко Петро (15171) Донбас (22355) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+25
Это настоящий президент Украины.
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17.09.2021 19:32
+24
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17.09.2021 19:49
+23
Порошенко это президент,при котором была отвоевана и вернулась к Украине большая часть оккупированого Донбаса и Луганщины.
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17.09.2021 19:42
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Порошенко? Це хто? Це те, що замінило Будапештський формат з Англією та США на нормандський, з холуями ху йла Францією та Німетчиною?
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17.09.2021 19:31 Відповісти
Это настоящий президент Украины.
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17.09.2021 19:32 Відповісти
Настоящим станет.

Если выберут.
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17.09.2021 19:34 Відповісти
хто??????????????- бобик здох й не вернеться...(слава яйцям..- не його...))))))
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18.09.2021 03:13 Відповісти
для мене Петро Олексійович і зараз Президент - вгадай за кого я буду голосувати
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18.09.2021 07:02 Відповісти
В данном случае даже психиатрия бессильна.
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18.09.2021 08:44 Відповісти
в украйни николы не було "настоящих"......- не будь дурнем тупим....))))
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18.09.2021 03:15 Відповісти
- писали что США сами не захотели участвовать в Будапештском формате, а еще ранее и ввели эмбарго на поставку оружия Украине в 2014-ом, когда РФ оккупировала Крым..
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17.09.2021 19:40 Відповісти
і з-за Пороха це ембарго США скасувалм. А от по лінії ЄС - ембарго на поставку нам зброї досі діє (зафіксовано в протоколі засідання якоїсь то там комісії ЄС про надання Україні Асоціації з ЄС). Але деякі країни ЄС ложили на це ембарго з великої купи; і продають Україні зброю самостійно, за це їх ніхто до відповідальності не притягає. Інша справа, що продавали ще в 2019-му, а з 2020-го через де-факто невиділення бюджетного бабла Україна в ЄС нічого не закупила...
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17.09.2021 20:09 Відповісти
Порошенко это президент,при котором была отвоевана и вернулась к Украине большая часть оккупированого Донбаса и Луганщины.
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17.09.2021 19:42 Відповісти
Вы откройте карту оккупированной территории на май 2014 года и май 2019 года, а потом рассказывайте об "отвоеванных территориях".

По факту даже Дебальцево, которое по "Минскому договорняку" должно было остаться за Украиной было потеряно.
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18.09.2021 03:10 Відповісти
та ти що, дивчинко...- може про йловаськи команди його промовиш...???
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18.09.2021 03:11 Відповісти
Старо трольчику твоє зауваження.В часи Іловайськи ще не всі добровольчі загони увійшли в склад ВСУ.,Семенченко хай тобі розясняє,як він заманив до себе на допомогу підрозділи ВСУ ,котрих потім розтріляли кацапи незалежно від домовленостей.До речі ,загін Семенченка був під наглядом коломойського. А ти думаєшь чого досі зелені цю справу про Іловайськ не пришпондорили до Пороха?Бо знають ,хто справді винен у тій трагедії.

Тільки таким як ти дурням локшину на вуха вішають.Зміни вже пісню зебот. .
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18.09.2021 10:25 Відповісти
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17.09.2021 19:51 Відповісти
Вот это правильно. Не блеет как Осел и его Ослята.
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17.09.2021 19:31 Відповісти
вместо клоуна вьіполняет обязанности президента
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17.09.2021 19:32 Відповісти
дуня, кыш к криворожской проФФесуре, за гаражи
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17.09.2021 19:44 Відповісти
"весь мир" не признает только в "родной говени"
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17.09.2021 19:32 Відповісти
Интересно, прислушается мир к его словам?
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17.09.2021 19:35 Відповісти
Ну к блеянию твоего ***** уже все привыкли
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17.09.2021 21:35 Відповісти
Петро, лидер, гетьман, снова к власти хочет и правильные слова говорит, так у него друг Байден теперь, пускай ему позвонит, у Байдена Путин убийца тоже, но посмотрим, как они вместе выборы не признают
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17.09.2021 19:36 Відповісти
ти не проспався..???- одпочинь, легше стане....)))
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18.09.2021 03:10 Відповісти
Всколыхнулось зеленое болото ,непонятно что им не нравиться в том, что сказал Порошенко,однако его фамилия для быков Зели как красная тряпка. Ща завоняют всю ветку.
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17.09.2021 19:45 Відповісти
оочнулся
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17.09.2021 19:47 Відповісти
зебилы и кацапы, прозвучала фамилия порошенко. Слушай команду: "гавкать!"
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17.09.2021 19:47 Відповісти
В них без команди розпочалось загострення діареї !!!)))
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17.09.2021 19:54 Відповісти
Петя же бизнесмен, он же должен понимать, что есть бизнес, ничего личного, к чему эти призывы?

Не ну лохов избирателей разводить тоже нужно, а то вдруг, не попадет снова в Верховную раду, а вокруг такие же крысы украинского бизнеса, все отожмут
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17.09.2021 19:47 Відповісти
Кацапское чучело ты уже определились из какой страны вещаешь. А то в одной теме у тебя один флаг, в другой - еще один. Ты совсем не палишс
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17.09.2021 20:18 Відповісти
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17.09.2021 19:49 Відповісти
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17.09.2021 19:51 Відповісти
Рашотролли и подоляшавки ФАС!
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17.09.2021 19:53 Відповісти
закулисные действия Москвы, которая накрутила цену на газ почти до тысячи долларов за тысячу кубов Источник:

Эээ, ну все же не настолько Москва всесильна
Много кто руку приложил к этой спекуляции)
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17.09.2021 19:54 Відповісти
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17.09.2021 19:58 Відповісти
Україні потрібен Порох!
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17.09.2021 20:01 Відповісти
Выборы покажут кому вiн потрiбен.
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17.09.2021 20:07 Відповісти
кому порох в ружьях, кому вазелин в жопе
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17.09.2021 20:20 Відповісти
Понятно. С ружьем и вазелином порох очень даже может быть.😁 Отам. В жо...
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17.09.2021 20:33 Відповісти
порох тупо здох..- и не треба нявкать...- хай розкаже та поверне офшори)))- тоди й не простим....
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18.09.2021 03:08 Відповісти
Порох - президент, за якого мені не соромно!
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17.09.2021 20:14 Відповісти
ну спроси в нього про свиней щось
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18.09.2021 03:06 Відповісти
За своїх сам питай.
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18.09.2021 11:24 Відповісти
Про зелених кончених свиней?
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18.09.2021 17:23 Відповісти
насмішив
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17.09.2021 20:31 Відповісти
Это же всё же, всё, шо нажито непосильным трудом, - всё пропало! Санкции импортные, международная коалиция… Три!!!

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17.09.2021 20:42 Відповісти
Шо еще может "перднуть" дерьмаковская троляцкая тварь- только обсирать то, чего их зеленый заднеприводный никогда , в силу редкой тупизны и какой то ненормальной любви к *****, не сделал бы для страны. Поэтому такая падаль , как ты, не заслуживает вообще право голоса в нормальном человеческом сообществе.
Сгинь отсюда, зеленое лайно, воняешь как твой кумир гринпоц.
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17.09.2021 23:18 Відповісти
манкурти

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18.09.2021 01:55 Відповісти
манкурти з бамбасу

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18.09.2021 01:56 Відповісти
ЦЕНА ПРЕДАТЕЛЬСТВА

для голосовавших из ордло это бутылка воды,печенье, яблоко, сникерс, влажные салфетки и тряпочка паРаши. все самое завалящее и дешевое...

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18.09.2021 23:42 Відповісти
от токо сивкачолого в цьом протести ще й не хватало...- так треба про себе хоча би нявкнуть)))
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18.09.2021 03:05 Відповісти
Щоб його челядь про його існування не забувала.
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18.09.2021 03:17 Відповісти
"Светит незнакомая звезда"©
"Светит месяц, светит ясный"©
"Седьмой Пятому не светит"®
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18.09.2021 09:05 Відповісти
Какая хрень кацапская написана.Если бы не Порох, не было бы и до сих пор Томоса -истиной православной церкви Украины, а твое нагромождение дерьма лютая злоба церкви казламордых.
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18.09.2021 10:31 Відповісти
Еталонний зразок дебіла звичного.
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18.09.2021 11:21 Відповісти
ты идиот? похоже, что просто клинический. ватный ты непроходимый долб..б.
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18.09.2021 23:43 Відповісти
Не следует слишком рьяно толкать клоуна на то, к чему он по природе не способен. Какой из испуганного дурачка главнокомандующий? Петру следует набраться терпения на пару лет и работать со своими друзьями в Европе день и ночь, а не кивать на зелёную шайку
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18.09.2021 11:43 Відповісти
 
 