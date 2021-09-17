Путін, який самоізолювався, показав, як голосує онлайн. На годиннику у нього при цьому - дата тижневої давності. ВIДЕО
Російські ЗМІ показали, як президент країни Володимир Путін нібито голосує на виборах у Держдуму через інтернет.
Зйомки "голосування" поширили державні інформагентства і телекомпанії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Путін на цьому відео натискає на клавіатурі кілька кнопок, після чого на екрані з'являється напис "Спасибі, ваш голос враховано!".
На фоні при цьому чути клацання затворів фотоапаратів - при тому, що президент країни-агресора три дні тому пішов на самоізоляцію у зв'язку з тим, що кілька десятків людей в його оточенні захворіли на коронавірус.
Користувачі Твіттера звернули увагу на те, що годинник на руці у Путіна показує 10 вересня.
Дострокове голосування на виборах до Держдуми РФ не передбачено.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Росії почалися вибори до Держдуми. Голосування триватиме три дні. Жителів ОРДЛО масово відправляють на автобусах у Ростовську область для голосування. Україна закликає міжнародне співтовариство не визнавати результати виборів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
·
·