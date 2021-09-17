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Путін, який самоізолювався, показав, як голосує онлайн. На годиннику у нього при цьому - дата тижневої давності. ВIДЕО

Російські ЗМІ показали, як президент країни Володимир Путін нібито голосує на виборах у Держдуму через інтернет.

Зйомки "голосування" поширили державні інформагентства і телекомпанії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Путін на цьому відео натискає на клавіатурі кілька кнопок, після чого на екрані з'являється напис "Спасибі, ваш голос враховано!".

На фоні при цьому чути клацання затворів фотоапаратів - при тому, що президент країни-агресора три дні тому пішов на самоізоляцію у зв'язку з тим, що кілька десятків людей в його оточенні захворіли на коронавірус.

Користувачі Твіттера звернули увагу на те, що годинник на руці у Путіна показує 10 вересня.

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Дострокове голосування на виборах до Держдуми РФ не передбачено.

Путін, який самоізолювався, показав, як голосує онлайн. На годиннику у нього при цьому - дата тижневої давності 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Росії почалися вибори до Держдуми. Голосування триватиме три дні. Жителів ОРДЛО масово відправляють на автобусах у Ростовську область для голосування. Україна закликає міжнародне співтовариство не визнавати результати виборів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна висловлює протест через протиправні вибори до Держдуми в окупованому Криму й ОРДЛО. Їхня легітимність під сумнівом, - МЗС

Автор: 

вибори (6689) обман (21) путін володимир (23803) росія (65129)


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Топ коментарі
+49
тоже думав фарс,але придивився и все таки не фарс,а *****
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17.09.2021 20:21
+23
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17.09.2021 20:23
+23
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17.09.2021 20:47
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Абсолютно пох...
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18.09.2021 13:20 Відповісти
Для рассеи от украинцев. Мы вас ненавидим и презираем как самых гнусных самых подлых существ на свете. Вы забрали жизни у цвета нашей нации. Наши дети не родят нам внуков поскольку ваши уроды гиви и моторолы убили их в Иловайске, наши отцы никогда не поведут своих дочерей под венец поскольку ваши казаки убили их в Дебальцево, наши молодые вдовы по ночам воют в подушки поскольку ваши уроды буряты убили их молодых мужей в Луганске и они не знают что ответить маленьким своим детям на вопрос где наш папа, наши матери не спят ночами и уже не заснут до смерти поскольку ваши матери и ваши попы благословили ваших сыновей на братоубийственную войну на НАШЕЙ ЗЕМЛЕ. Будьте вы все прокляты на веки веков вместе со своим генетически выведенным КГБ СССР уродом карликом. Вы на порядок подлей и мерзостней для нас чем были когда то фашисты. И нет вам прощения и не будет никогда ни от нас ни от сирийцев ни от чеченцев ни от всего мира. Изыдите исчадия сатаны



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18.09.2021 16:19 Відповісти
А на компьютере какая дата?
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18.09.2021 19:08 Відповісти
путєн- *****. Крапка. І цим вске сказано.
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18.09.2021 20:47 Відповісти
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