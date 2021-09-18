Зеленський - паралімпійцям: Дякую за 98 медалей. Вам вдається те, на що не завжди здатні інші. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вітав у Києві призерів і учасників Паралімпійських ігр - 2020 на Токіо.

Відповідне відео він розмістив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви рекордсмени, ви - супермени, у вас немає ніяких недоліків, у вас є суперздатність", - зазначив глава держави.

"Люди з обмеженими можливостями" – це не про них. Їхні можливості – необмежені. Це – надможливості. Їм вдається те, на що не завжди здатні всі інші. Дякую за 98 медалей, здобутих на Паралімпійських іграх – 2020 у Токіо. Слава Україні!" - додав Зеленський.

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