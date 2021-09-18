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Зеленський - паралімпійцям: Дякую за 98 медалей. Вам вдається те, на що не завжди здатні інші. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вітав у Києві призерів і учасників Паралімпійських ігр - 2020 на Токіо.

Відповідне відео він розмістив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви рекордсмени, ви - супермени, у вас немає ніяких недоліків, у вас є суперздатність", - зазначив глава держави.

"Люди з обмеженими можливостями" – це не про них. Їхні можливості – необмежені. Це – надможливості. Їм вдається те, на що не завжди здатні всі інші. Дякую за 98 медалей, здобутих на Паралімпійських іграх – 2020 у Токіо. Слава Україні!" - додав Зеленський.

Також читайте: Зеленський на зустрічі з паралімпійцями: Ви - супермени, у яких немає недоліків, а є суперздатність. ФОТОрепортаж

Зеленський Володимир (23810) Паралімпіада (184)


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Топ коментарі
+9
Хронічний невдаха прийшов вітати олімпійців.
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18.09.2021 10:55
+7
Гундосое гнусавое чьмо у руля страны это просто жесть
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18.09.2021 10:56
+4
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18.09.2021 11:14
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Хронічний невдаха прийшов вітати олімпійців.
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18.09.2021 10:55 Відповісти
Параолимпийцы - молодцы !!!!

ЗЕля - фу-у-у-у-у- !!!!
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18.09.2021 12:01 Відповісти
Гундосое гнусавое чьмо у руля страны это просто жесть
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18.09.2021 10:56 Відповісти
Другими словами - "Вам иногда удаётся то, что иногда способны остальные" Это тоже самое что ничего не сказать. Снова гундосное чмо вякнуло чепуху
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18.09.2021 10:58 Відповісти
Ну правильно. Не можуть інші зранку чіпляти скажімо ножний протез. Правда, Зєля не здогадується, що причина в тому, що у інших цього протезу, дякувати Господу, просто нема. Їм пощастило і вони зовсім не жалкують, що не можуть робити те, що неповносправні, а навпаки - щиро радіють, що здорові.
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18.09.2021 11:08 Відповісти
Лучше бы подарил параолипийцам по однокомнатной квартире - это совсем не большие деньги в масштабах Украины
Остап Бендер « НЕ УЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ, лучше помогите материально» 😀😀
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18.09.2021 11:00 Відповісти
Остальниє - це Зє-шобла? Він себе і свій квартал рівня з інвалідами? Хоча... 🤔 Мжтиво він має рацію. Порівняно з своїми справжніми розумними, цинічним і хитрими хазяями вои таки інваліди. Розумової діяльності.
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18.09.2021 11:04 Відповісти
Он дитя индЗего
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18.09.2021 11:07 Відповісти
Не знаю за Зе , бо там не поймёшь кто рулит в ОПУ 😀😀😀

но вот некоторые депутаты в Раде точно моральные инвалиды 😀😜
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18.09.2021 11:08 Відповісти
планы Зелемойских Кучмистов... декомунеизация деолигархизация...
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18.09.2021 11:07 Відповісти
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18.09.2021 11:14 Відповісти
А ще тішить те що - не було спільних з кацапами - фотографувань ,з обіймашками і цьом - цьомками . Як у деяких розумових "інвалідів" зі звичайного спорту . .
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18.09.2021 11:16 Відповісти
Зелемойские ничего вам не должны....только 73 %.....
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18.09.2021 11:18 Відповісти
И главное, Вовочке ни ................. не удается, только здаеться. Красиво так говорит, МЭНИ ЗДАЕТЬСЯ, Я КРАЩИЙ ПРЭЗИДЭНТ.
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18.09.2021 11:21 Відповісти
О, виліз. Де є позитив, воно на передньому плані.
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18.09.2021 11:25 Відповісти
де державні нагороди усім паралімпійцям, які вибороли медалі у Токіо? хіба запевнення магучої коштують більше ніж героїчні зусилля безногих та безруких, сліпих українськихї героїв? ганьба зеленому
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18.09.2021 12:05 Відповісти
Стули пельку і зникни з обрію ,гнида кремлівська ,не псуй людям свято !!!)))
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18.09.2021 12:11 Відповісти
мораль - следующим президентом должен стать инвалид (желательно физический а не умственно отсталый)
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18.09.2021 13:04 Відповісти
Долго он еще на параолимпийцах будет пиариться?
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18.09.2021 13:22 Відповісти
Та тут без комментариев.

https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/rada-uvelichila-na-600-mln-grn-zarplaty-sudyam-dengi-zabrali-u-paraolimpiytsev
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18.09.2021 14:53 Відповісти
 
 