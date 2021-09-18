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До бюджету-2022 не закладено жодної гривні від повернення олігархічних активів. У чому ж полягає обіцяна деолігархізація? - Данилюк. ВIДЕО

В Україні відбувається дискредитація самого терміну "деолігархізація", як це вже сталося зі словами "реформи" і "нові обличчя".

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив ексміністр фінансів і колишній секретар РНБО Олександр Данилюк Цензор.НЕТ.

"У бюджеті на 2022 рік не закладено жодної гривні від повернення олігархічних активів. Коломойський, якого заарештують, як тільки він покине межі України, спокійно гуляє Києвом; схеми працюють, гроші крадуть - все як останні 30 років поспіль. Так в чому ж полягає ця обіцяна нам деолігархізація? Єдине, що я зараз бачу, - це дискредитація самого терміна "деолігархізація", як це вже сталося зі словами "реформи" і "нові обличчя", - зазначив він.

Також читайте: Придумують Венеціанські комісії. Завтра баба Валя з Укрпошти скаже, що проти закону про олігархів. Ми самі розберемося, - Арахамія

законопроєкт (3591) олігарх (931) шоу Шустера (309) Данилюк Олександр (911)


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Топ коментарі
+26
А как все хорошо начиналось да??

Поиски мониторов украденных Порошенко...шаурма...видосики...тесла...😀
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18.09.2021 14:43
+23
Этот закон нужен только чтобы зассать избирателям зебила очередной раз беньки! О чем вчера и сказал бабуин АраХламидия (под выборы, типа выполнили обещание борьбы с олигархами), а так это туалетная бумага, опу подтереть. Но зебил главный гордо выйдет и скажет победа!
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18.09.2021 14:42
+17
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18.09.2021 14:52
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Этот закон нужен только чтобы зассать избирателям зебила очередной раз беньки! О чем вчера и сказал бабуин АраХламидия (под выборы, типа выполнили обещание борьбы с олигархами), а так это туалетная бумага, опу подтереть. Но зебил главный гордо выйдет и скажет победа!
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18.09.2021 14:42 Відповісти
Звізьдюк Данілюк стає єкспєртов. З уряду Гройсмана прогнали за профнепридатність. З поста Секретаря РНБО вигнав Зє за дєбілізм. Єдиний вихід - нині віщати істину , тобто критику. .
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18.09.2021 14:51 Відповісти
верните меня к корыту. вот и все его экспертное мнение.
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18.09.2021 14:59 Відповісти
Може навпаки, вигнали за бажання чесно і фахово працювати? А не як Лєщєнко в укрзалізниці?
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18.09.2021 15:08 Відповісти
от тут ви праві на 100%. За дебілізм ще жодного "слугу" не вигнали.
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18.09.2021 15:39 Відповісти
Да тут не нужно быть экспертом чтобы понять что закон филькина грамота! Достаточно прочитать, а на Данилюка мне вообще как-то пох, если что
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18.09.2021 15:08 Відповісти
в бюджет заложено"бла-бла-бла - смерть олигархам"

зебилы схавают вместо масла
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18.09.2021 14:56 Відповісти
в то и суть этого "закона" ...

а попутно - под видосики клована о "мая бАрьтба! "содрать с зебилов побольше деньжат:

Решение о не повышении тарифов на тепло - это решение правильное. Тут спорить с Гетманцевым, а именно он автор) невозможно.

Прямое повышение вызовет социальный взрыв и вынос власти.

Потому решено это было замаскировать.

Население все равно заплатит.

Через повышение цен, которое несомненно вызовет дополнительная нагрузка на промышленные предприятия увеличением тарифов, через планируемое повышение налогов с НАСЕЛЕНИЯ на 20-25% (автор Гетманцев, замаскировано в т.н. "ресурсном законопроекте №5600").
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18.09.2021 14:58 Відповісти
Задолбали уже эти брошенные жены зеленого клоуна, борющиеся за расположение к себе бородатой бабушки зеленого внучка.
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18.09.2021 14:42 Відповісти
А как все хорошо начиналось да??

Поиски мониторов украденных Порошенко...шаурма...видосики...тесла...😀
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18.09.2021 14:43 Відповісти
А поговорить?
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18.09.2021 14:44 Відповісти
Данилюку не о чем беспокоиться: - его протеже данилов, мудрый и уважающий Закон, введет много хороших санкции на благо народа.

При такой власти (спасибо 73 вислоухим) никакие деньги не нужны!
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18.09.2021 14:44 Відповісти
Он хоть читал закон о олигархах, там нет никакой конфискации или возврата активов.
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18.09.2021 14:49 Відповісти
так ведь и "закон" не для этого создаётся..

клован готовится к выборам через полный контроль (как в рашке) над сми через СВОИХ олигархов..
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18.09.2021 15:00 Відповісти
Як це сталося й з КС... Тільки тоді олігархи ще дпомогали ЗЕленим. Ну тільки не зараз. Жадность к власті ЗЕфраєров пагубіла

БЄня працює з ОПУ на здачу України рашистам . Для нього навіть Ізраїль закритий. Для ОПУ срака з вагнерівською зрадою , то з ким їм ще співпрацювати як не з БЄнєй?
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18.09.2021 14:51 Відповісти
Бєня заказав МВФ-виконали! БЄня заказав антикорупційці органи -виконали! БЄня Портновим заказав суди й поставити клоуна Данілова під куполом РНБО - виконали ... Але жадоба ніколи не закінчується перемогою , БЄня тому приклад , а вова продовжує йти його шляхом .
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18.09.2021 14:55 Відповісти
быстрее бы выборы
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18.09.2021 14:52 Відповісти
Быстрее бы импичмент! Если народ будет надеяться на выборы, то будет большая фига величиной с ξопу Бени. Олигархи всегда готовятся к выборам. А народ хоть плохо, но может подготовиться к Майдану.
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18.09.2021 15:17 Відповісти
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18.09.2021 14:52 Відповісти
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18.09.2021 15:06 Відповісти
Принцип перехвата повышения цены услуг теплогенерирущих и газосбытовых организаций путем перевода всего объема повышения на счета не бытовых потребителей - это страх Зеленского и К перед возможностью социального взрыва. Пересидеть отопительный сезон, потом "реструктуризировать" долги - вот и вся экономическая политика. Если ресурсов не хватит - рухнет и социальная и промышленная сфера. Вcе покажет рост задолженности промышленности по энергоносителям за 4-й квартал. Если будет более 20% - кризис неминуем. (с)
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18.09.2021 14:53 Відповісти
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18.09.2021 14:53 Відповісти
все більш ****** на те, що у тій тарантайці , за котрою біжить попрошайка вова треба малювати тільки БЄню - у них збігаються інтереси, їх може прийняти тільки Росія ( за певних умов служінню здачі України)
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18.09.2021 15:46 Відповісти
Пусть подаваться своими активами, лишь бы не лезли в Раду!
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18.09.2021 14:55 Відповісти
ВОНИ У РАДІ БУЛИ Й БУДУТЬ ЗАВЖДИ своїми людьми ! ви боти вови? так передайте йому - нехай не придумє вєлік , а прийме закони як у всьому світі -АНТИМОНОПОЛЬНІ й поміняє свою сусідку у антимонопольному комітетіна не на свою 300відсоткову...
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18.09.2021 16:17 Відповісти
В чем заключается? В пустословии, дурацком пиаре и информшуме. Всё как всегда у зелени. А данилюк о чём думал,когда вписывался к толпе клоунов в своё время? О теплом месте до смерти? Не обломилось.
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18.09.2021 14:59 Відповісти
Ты дурачек? Фикция в том что закон нужен не для борьбы с олигархами а для цементирования власти уже существующих олигархов, владельцев криворогой буратины
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18.09.2021 15:47 Відповісти
Деолігархізацію "по Зеленському" треба розуміти по особливому. Тобто Зєля - останній доларовий мільярдер в українському клубі олігархів, більше туди нікого не пускають. Деолігархізація.
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18.09.2021 14:59 Відповісти
Тільки не "зеля" в його хазяєва, а така вірно
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18.09.2021 15:50 Відповісти
римейк древнего анекдота про абрама,навар и варёные бейцы..
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18.09.2021 15:03 Відповісти
а никто с помощью фейковых законов и не собирается деньги возвращать..

А вот Цензор могут прикрыть так как Бутусов самый главный олигарх

по версии Ермака и другой зеленой шушеры
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18.09.2021 15:05 Відповісти
Ваньку ранило на анти-рошенковском фронте
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18.09.2021 15:37 Відповісти
Бери вище, Олексо! Вбило! Моє тіло тільки після поховання замовкне. Але і це не факт. Я з під землі буду казати правду за вашого Хозяїна.
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18.09.2021 15:51 Відповісти
Що я сказав не так про Цензор? 2го Грудня 2017го сайт був заблокований на три дні перед акцією Саакі "Порошенко Геть!", що сталась 3го Грудня. Потім ще місяця три він був ніякий. Досі функціонал не відновивсь. І ось знову. Відвідуваність зменшилась на порядок. Що я не так кажу*?
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18.09.2021 15:57 Відповісти
А никакого возвращения активов олигархов не планируется. А вот согласно закона о деолигархизации Лероса посадить могут.
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18.09.2021 15:11 Відповісти
Лерос - готовий топ-чиновник за нормальної влади. Аби не вбили. Посадять безкомпромісно чесну людину - збереже себе для суспільно корисної діяльності за нормальної влади. Нам треба нормальна влада, Володимире?
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18.09.2021 15:46 Відповісти
ти тому й потрапив до зеко манди, що тупенький
деолігархізація заключається в тому, щоб відсторонити Порошенка від політичної діяльності
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18.09.2021 15:16 Відповісти
У зеленой плесени планы на уничтожение малого и среднего бизнеса,будут штрафовать и конфисковать майно у них,пока под куполом сидят фанаты идиота лукашенки ахметка,беня и потрох могут спать спокойно.
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18.09.2021 15:22 Відповісти
ходили слухи, що коли зелю просили стати презом, йому пропонували ярд баксів. Він погодився взяв ярд а тепер їх к ногтю. Активи будуть перерозподіляти між квартальцями. Тому нащо закладати в бюджет.

Єрмак цю конструкцію піддивився в рейху, він там тодів якраз жив. На виборах 1996 року 7 банкірів запропонували Єльцину віддати всі солодкі активи їм а вони будуть з ним "дружити" на виборах. Порішали. Єльцин затаїв злобу, а вже фюрер добив 6 банкірів (один опустив прапор). Черномирдін тоді сказав чітко - їм дали потримати, а вони подумали, що це їхнє. А кооператив "Озеро" забрав все взад. От і все. про бюджет не згадували також.
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18.09.2021 15:22 Відповісти
А що ви курите?
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18.09.2021 15:46 Відповісти
КАК В ЧЁМ? В ЛИЧНОМ ОБОГАЩЕНИИ товарисча ЗЕ и остальных мразей из его окружения и ОПГ "Лакеи и служанки уродов".
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18.09.2021 15:25 Відповісти
А шариковы все мечтают про "забрать и разделить"!
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18.09.2021 15:45 Відповісти
І чого списи ломати! Деолігархізація- різновид люстрації, результат такий же буде.
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18.09.2021 15:46 Відповісти
Просто бюджет верстаютс САМИ ОЛИГАРХИ ПОД СЕБЯ
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18.09.2021 15:50 Відповісти
Потому что курочка еще в гнезде, а яичко в клоаке...кто как не финансист Данилюк должен знать, что в бюджет закладывают то, что реально можно гарантировать. Пора для олигархических шестерок мыло и веревку скупать, как листья с каштанов осыпятся, так и украшать пора
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18.09.2021 15:52 Відповісти
В дерибані
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18.09.2021 16:48 Відповісти
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18.09.2021 17:36 Відповісти
Плкажіть мені дибілів, які вірять в цю кдоунаду? Поки 4 олігарха не будуть сидіти у в'язниці, - це все театр для лохів
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18.09.2021 21:19 Відповісти
Верх цинізму… дайте гроші зоб вкрасти те що вже вкрали…
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18.09.2021 21:44 Відповісти
Можно говорить все , что угодно про этот закон, НО главное в нем ОДНО:

КТО будет олигархом---решать будет зеленое чмо! Это узурпация власти и нарушение Конституции Украины!
100%, что Венецианка зеленую пургу зарубит, как бред,
100%, что любой состав КСУ этот закон признает неконституционным,
100%, что названный олигархом (любой) выиграет в ЕСПЧ и в любом другом нормальном ( не волчье-печерском) суде с огромной выплатой от Украины (вспомним Ходарковского).

Зебиленыши это понимают, им весь этот шорох нужен для пиара--верещать, что они хотели, но им (как всегда) не дали!

А если проканает этот бред, то цель - запретить Пороху балотироваться--зельцман его боится до зеленых кошмаров)))

Зеленый пипл схавает 100%, тупесеньке не понимает, что от этого "закона" ни в бюджет, ни в карман пересичного ничего не капнет)))
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18.09.2021 23:38 Відповісти
 
 