До бюджету-2022 не закладено жодної гривні від повернення олігархічних активів. У чому ж полягає обіцяна деолігархізація? - Данилюк. ВIДЕО

В Україні відбувається дискредитація самого терміну "деолігархізація", як це вже сталося зі словами "реформи" і "нові обличчя".

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив ексміністр фінансів і колишній секретар РНБО Олександр Данилюк Цензор.НЕТ.

"У бюджеті на 2022 рік не закладено жодної гривні від повернення олігархічних активів. Коломойський, якого заарештують, як тільки він покине межі України, спокійно гуляє Києвом; схеми працюють, гроші крадуть - все як останні 30 років поспіль. Так в чому ж полягає ця обіцяна нам деолігархізація? Єдине, що я зараз бачу, - це дискредитація самого терміна "деолігархізація", як це вже сталося зі словами "реформи" і "нові обличчя", - зазначив він.

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