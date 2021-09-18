Акція за звільнення Семенченка відбулась у Полтаві. Його прихильники планують марш до Офісу Президента в Києві. ВIДЕО

У Полтаві відбулася акція за звільнення Семена Семенченка, підозрюваного в скоєнні державної зради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала у фейсбуці учасниця події Наталка Музика.

"Сьогодні в Полтаві відбулася акція "За права людини", до якої долучилася і я з дітьми. Семен Семенченко вже 53 дні голодує, 6 місяців перебуває в ізоляторі СБУ, а побачення з рідними взагалі заборонено!" - написала вона.

Музика продовжила: "У той час, коли Медведчук вдома, багато зрадників України наволі, невже саме такого ставлення заслуговує людина, яка одна з першою стала на захист України в 2014 році?"

"Ми хочемо привернути увагу суспільства до беззаконня і свавілля суддів не тільки до екскомандира батальйону "Донбас", але й до всіх добровольців та ветеранів, які зараз незаконно переслідуються владою. За результатами акції було прийнято рішення вирушати ходою на Київ до Офісу президента", - резюмувала вона.

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Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою у створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченку з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 вересня Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці.