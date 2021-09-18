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Новини Відео Справа Семенченка і Шевченка
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Акція за звільнення Семенченка відбулась у Полтаві. Його прихильники планують марш до Офісу Президента в Києві. ВIДЕО

У Полтаві відбулася акція за звільнення Семена Семенченка, підозрюваного в скоєнні державної зради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала у фейсбуці учасниця події Наталка Музика.

"Сьогодні в Полтаві відбулася акція "За права людини", до якої долучилася і я з дітьми. Семен Семенченко вже 53 дні голодує, 6 місяців перебуває в ізоляторі СБУ, а побачення з рідними взагалі заборонено!" - написала вона.

Музика продовжила: "У той час, коли  Медведчук вдома, багато зрадників України наволі, невже саме такого ставлення заслуговує людина, яка одна з першою стала на захист України в 2014 році?"

"Ми хочемо привернути увагу суспільства до беззаконня і свавілля суддів не тільки до екскомандира батальйону "Донбас", але й до всіх добровольців та ветеранів, які зараз незаконно переслідуються владою. За результатами акції було прийнято рішення вирушати ходою на Київ до Офісу президента", - резюмувала вона.

Читайте також: Суд переніс розгляд апеляції на арешт Семенченка на 6 жовтня: матеріали справи не передали з Солом'янського райсуду

Акція за звільнення Семенченка відбулась у Полтаві. Його прихильники планують марш до Офісу Президента в Києві 01
Акція за звільнення Семенченка відбулась у Полтаві. Його прихильники планують марш до Офісу Президента в Києві 02

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою у створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченку з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 вересня Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці.

Автор: 

визволення (564) Полтава (555) Семен Семенченко (251)


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Топ коментарі
+15
Полтовчане молодцы ! Свободу Семенченко!
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18.09.2021 16:30
+14
А раніше Сьома тільки гукне і одразу скажений натовп намальовувався, гучно волав а Порошенка.

Де ж тії люди зараз ? Не платять, то і не збираються ?
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18.09.2021 16:31
+13
А нормальные люди заранее и предупреждали таких дятлов, как Семен, что именно так и будет. Судьба резиноизделий №2 везде одинакова.
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18.09.2021 16:46
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Свободу Зорро!
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18.09.2021 16:30 Відповісти
Полтовчане молодцы ! Свободу Семенченко!
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18.09.2021 16:30 Відповісти
Вова, а правда, що самому собі лайкнуть, це як самому собі підлизнуть?
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18.09.2021 16:43 Відповісти
хз, это не лайк, а "мне нравится", может одно и то же, но только по словарю
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18.09.2021 21:06 Відповісти
А раніше Сьома тільки гукне і одразу скажений натовп намальовувався, гучно волав а Порошенка.

Де ж тії люди зараз ? Не платять, то і не збираються ?
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18.09.2021 16:31 Відповісти
А ваші чому не збираються? Приводів немає? Все чудово в нашому домі?
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18.09.2021 16:42 Відповісти
А її втомилися від вашої тупоситі.
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18.09.2021 16:44 Відповісти
Marusya Zvirobiy
.
Зустріла у фейсбучику питання чи хотіли б ми, щоб зеленський пішов у відставку. Я - НІ! Яка ще відставка??? В його всіх хатах і в хаті його батьків має пройти обшук, як у волонтерів, вилучено все мило з записом в протоколах, що то пластид. Вилучені всі іграшкові пістолети з записом що то зброя. Потім його треба терміново оголосити злочинцем, поклавши х€р на всі презумпції невинуватості, як він це зробив на брифінгу по Шеремету, в ту ж годину його мають посадити за грати, як він Ріфмайстра і Кузьменко, щоб він с.ка там сидів рік, а потім стікаючи кров'ю 4 дні вмер без допомоги, як морпіх. І то все під особистим контролем нового президента. Для такої священної справи погоджусь стати президентом на рік, мені року вистачить цілком. І така доля чекатиме кожного колаборанта і сєпара. А будь які патріоти, що *********** автобуси з тітуханами опзж, автоматично будуть представлені до найвищих державних нагород з пожиттєвим забезпеченням!
...починаю писати передвиборчі обіцянки. А я людина чесна і обіцянки виконую завжди!
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18.09.2021 17:10 Відповісти
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18.09.2021 17:11 Відповісти
Дорогенький, я за будбь-який кіпіш, крім голодування! Блазня... його зепутатів... найбільш упоротих прихильників... але тупо ходити з плакатами - вибачте, набридло, це було актуально в 2004-ому, а після Майдану та війни - якось смішно та гидко.
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18.09.2021 17:38 Відповісти
и что вы предлагаете ? это же безоружные граждане, они с плакатами, а оружие в руках других людей, как то так
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18.09.2021 21:10 Відповісти
Тобі?!!! Нічого не пропоную. Я тільки пояснюю СВОЮ позицію.
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18.09.2021 21:12 Відповісти
А нормальные люди заранее и предупреждали таких дятлов, как Семен, что именно так и будет. Судьба резиноизделий №2 везде одинакова.
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18.09.2021 16:46 Відповісти
зачемПорошенко леталк Фирташу ? вопрос не для ответа,а про предупреждали.
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18.09.2021 21:13 Відповісти
Виталю у фирташа отмазывал, свободу ему добывал--все это давно знают.
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18.09.2021 23:50 Відповісти
не платят и любовь к семенченки кончилась
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18.09.2021 17:01 Відповісти
А чорний піар проти Семенченка на каналах Ахметова і Порошенка ви бачили? Годинами в прайм-тайм?

І у купи блогерів теж.

Тому і не збираються люди, що пропаганда працює.
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19.09.2021 17:16 Відповісти
войска гришина то,конечно,круто...мож заодно и главбудку лехаима хай трохы потревожат?
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18.09.2021 16:35 Відповісти
Надеюсь кто-то креветки Семену передаст. Мучается без них наверно
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18.09.2021 16:39 Відповісти
А маршировать в ОПу вони прямо з Полтави будуть? Ні, ну просто цікаво.
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18.09.2021 16:41 Відповісти
Семен Семенченко уже 53 дня голодает

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18.09.2021 16:42 Відповісти
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18.09.2021 16:45 Відповісти
насінченко накрутив ділов,має сидіти, як і його дружбани...КолоМойша тут при ділі ТЕЖ.
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18.09.2021 17:05 Відповісти
"Тяжела и неказиста жизнь простого афериста" (С)

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18.09.2021 16:49 Відповісти
Шото заробитчан маловато. И тут два варианта, либо посредники себе много взяли или спонсор пожлобился. Оно и понятно, ни Михуил ни Егорка Хорьков за такие копейки работать не будут, да ещё в Полтаву ехать.
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18.09.2021 16:43 Відповісти
Что-то Насиння так и не выглядит голодающим. А дети да, очень похожи. Только Коломойскому нужен исполнитель Илловайского котла? Будет сидеть. Видимо уже недолго сидеть. Своей так кстати начатой "голодовки" осталось найти подходящее "хроническое" заболевание, которое заставит замолчать исполнителя военного преступления навсегда.
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18.09.2021 16:45 Відповісти
Я так понимаю собрались все его родственники, даже детей притащили для массовки.
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18.09.2021 16:49 Відповісти


Насінченко при нормальній державі вже мав би десь рік так сьомий відбувати. Заради своїх авантюр він і серед сепарів світився, і в моїй Соснівці виник на блокуванні напіввагонів ще при Пороху. Знайшов там навіть якусь родину. Ще б жінку з дітьми знайти,але не дав ради....
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18.09.2021 16:51 Відповісти
Насінченко при нормальній державі вже мав би десь рік так сьомий відбувати. Заради своїх авантюр він і серед сепарів світився, і в моїй Соснівці виник на блокуванні напіввагонів ще при Пороху. Знайшов там навіть якусь родину. Ще б жінку з дітьми знайти,але не дав ради....
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18.09.2021 16:50 Відповісти
Непотріб.
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18.09.2021 16:53 Відповісти
Семёнченко настоящий патриот! Всё делал правильно! Торговлю на крови надо было прекращать ещё при Порошенко, а её и сейчас продолжают. Единственно он последовательно боролся с олигархами на протяжении всей войны с Московией.
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18.09.2021 16:55 Відповісти
Я бы не идеализировал Семенченко, но "АТОвец" Кива воюет с Бойко за бабло сидя в ВР и на его имя столько мух не слетается, чтобы насрать в комментах
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18.09.2021 17:04 Відповісти
Так там все просто и однозначно, обсуждать нечего: все знают, что и кива, и бойко --гуано.

А здесь кто-то из гуано пытается конфетку вылепить)))
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18.09.2021 23:59 Відповісти
А ничего, что Кива мастурбирует в ВР, пока Семенченко сидит, всё норм ?
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19.09.2021 10:28 Відповісти
Я не против, чтобы кива составил гришину кампанию---он себя тоже АТОшником называет...
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20.09.2021 01:14 Відповісти
Так таки боролся??

Ну расскажи, как он с беней боролся. оч-ч-ень интересно услышать. Или с фирташем, или с пинчуком, может с герегами или жванией?

В ожидании фактов)))
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18.09.2021 23:56 Відповісти
Не вижу в вашем списке Авакова, Ахметова и Медведчука
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19.09.2021 17:11 Відповісти
Гришин это Донецкий и Крымский аферист. Он сначала хотел к сепарам примазаться, есть его фото на их собраниях но его там послали лесом. Затем он сам себе присвоил воинское звание и стал изображать патриота.
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18.09.2021 16:55 Відповісти
Зєлю геть. Семну волю. Дострокові
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18.09.2021 16:56 Відповісти
Ти вже голодуєш на підтримку Грішіна? Чи самоспалився на площі в знак протесту? Ну хоть щось робиш в реалі, крім смердяви в інеті?
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18.09.2021 19:35 Відповісти
а Юля поддерживает...?
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18.09.2021 20:38 Відповісти
Гришин типа Семен кремлевский окурок плешивого КГБиста задолжал в Крыму кучу бабла нашли ПОЦтрийота пля....
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18.09.2021 17:06 Відповісти
Семенченко... Арестович и прочие проходимцы ловко примазались к АТО....гниды...
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18.09.2021 17:11 Відповісти
Думаю Семену придётся посидеть,пока Лукашенковские СМИ раскручивают Семена как диверсанта планировавшего беспорядки,акции в Сябровке.Таким образом пока Семен деактивирован в тюрьме,сябровская пропаганда буксует.Стоит ему выйти и у Луки появляется возможность создавать провокации у себя в сябровке и объвинять украинских националистов виновными,в том же обстреле пограничного столбика например,обстрелять который приказал Семен.Не знаю почему Лука выбрал Семена,щоб сделать из него врага номер один,и способного осуществлять диверсии на территории Сябровки.Но пока Семену лучше посидеть.Бо так сложились обстоятельства для него.Як вариант
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18.09.2021 17:55 Відповісти
А ********** голодує??

Щось пропустив??
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18.09.2021 18:04 Відповісти
Ну як голодує?.... просто на дієті... там мраморна телятина, перепела, форель, ікра з бєлугі...
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18.09.2021 19:38 Відповісти
яким би він поганим не був, але він один з небагатьох, хто воював за цю країну на відміну від уклоністів, які зараз перебувають при владі і тягнуть країну до капітуляції
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18.09.2021 18:23 Відповісти
Що ти несеш, хто воював???????При всіх сутичках сідав в машину повної зброї і тікав. А хлопці деякі залишалися без зброї!!!!!! Зараз легко знайти його "побратимів" і там ти знайдеш все що бійці, справжні бійці, думають про це неподобство " комбата" семена с!!!!!!!!!!!!
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18.09.2021 19:04 Відповісти
нужно просто ссылку на их заявления приложить и ваш собеседник поймёт
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18.09.2021 21:24 Відповісти
Приходь народ, хто проти геноциду Європи.



.youtube.com/watch?v=WQC57pkQmSs
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18.09.2021 18:40 Відповісти
Не поняв.У Грішина родичі в Полтаві ? Чи там масовка дешева ?
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18.09.2021 19:51 Відповісти
Порошенко звільни Семена!! ***** посадив Семена. А ні стоп п0ри тобі він був на свободі і топив за бубу, но всеодно ти падло винен.
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18.09.2021 20:26 Відповісти
Рома,ось в такому ключі,краще помовч.Люди ще не зовсім забули,як твоє сивочоле саджало,майже по такому обвинуваченню,Героя Украіни,Надю Савченко."Слуги",нічого нового не придумали,а тільки повторили за твоєю цяцею...
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18.09.2021 21:19 Відповісти
Да Надюха ше той герой
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18.09.2021 22:47 Відповісти
А когда и где можно присоединится?
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18.09.2021 21:34 Відповісти
 
 