Акція за звільнення Семенченка відбулась у Полтаві. Його прихильники планують марш до Офісу Президента в Києві. ВIДЕО
У Полтаві відбулася акція за звільнення Семена Семенченка, підозрюваного в скоєнні державної зради.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написала у фейсбуці учасниця події Наталка Музика.
"Сьогодні в Полтаві відбулася акція "За права людини", до якої долучилася і я з дітьми. Семен Семенченко вже 53 дні голодує, 6 місяців перебуває в ізоляторі СБУ, а побачення з рідними взагалі заборонено!" - написала вона.
Музика продовжила: "У той час, коли Медведчук вдома, багато зрадників України наволі, невже саме такого ставлення заслуговує людина, яка одна з першою стала на захист України в 2014 році?"
"Ми хочемо привернути увагу суспільства до беззаконня і свавілля суддів не тільки до екскомандира батальйону "Донбас", але й до всіх добровольців та ветеранів, які зараз незаконно переслідуються владою. За результатами акції було прийнято рішення вирушати ходою на Київ до Офісу президента", - резюмувала вона.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою у створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.
Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.
Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.
14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.
26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченку з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 вересня Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці.
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Де ж тії люди зараз ? Не платять, то і не збираються ?
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Зустріла у фейсбучику питання чи хотіли б ми, щоб зеленський пішов у відставку. Я - НІ! Яка ще відставка??? В його всіх хатах і в хаті його батьків має пройти обшук, як у волонтерів, вилучено все мило з записом в протоколах, що то пластид. Вилучені всі іграшкові пістолети з записом що то зброя. Потім його треба терміново оголосити злочинцем, поклавши х€р на всі презумпції невинуватості, як він це зробив на брифінгу по Шеремету, в ту ж годину його мають посадити за грати, як він Ріфмайстра і Кузьменко, щоб він с.ка там сидів рік, а потім стікаючи кров'ю 4 дні вмер без допомоги, як морпіх. І то все під особистим контролем нового президента. Для такої священної справи погоджусь стати президентом на рік, мені року вистачить цілком. І така доля чекатиме кожного колаборанта і сєпара. А будь які патріоти, що *********** автобуси з тітуханами опзж, автоматично будуть представлені до найвищих державних нагород з пожиттєвим забезпеченням!
...починаю писати передвиборчі обіцянки. А я людина чесна і обіцянки виконую завжди!
І у купи блогерів теж.
Тому і не збираються люди, що пропаганда працює.
Насінченко при нормальній державі вже мав би десь рік так сьомий відбувати. Заради своїх авантюр він і серед сепарів світився, і в моїй Соснівці виник на блокуванні напіввагонів ще при Пороху. Знайшов там навіть якусь родину. Ще б жінку з дітьми знайти,але не дав ради....
А здесь кто-то из гуано пытается конфетку вылепить)))
Ну расскажи, как он с беней боролся. оч-ч-ень интересно услышать. Или с фирташем, или с пинчуком, может с герегами или жванией?
В ожидании фактов)))
Щось пропустив??
.youtube.com/watch?v=WQC57pkQmSs