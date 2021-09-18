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19 201 117

"У Росії окупаційний режим фруктів проти народу овочів. Свободу політв'язням!" - письменник Глуховський виступив у Москві на врученні премії. ВIДЕО

Російський письменник Дмитро Глуховський на врученні премії GQ "Людина року-2021" порівняв ситуацію в Росії з описаним у казках Джанні Родарі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео, опубліковане російською редакцією DW.

"Я хотів сказати, що я, звичайно, задоволений, але нагорода дісталася мені незаслужено. Річ у тому, що останні сім років, із 2014-го пам'ятного всім вам року, місце в списку, в десятці бестселерів продовжує посідати Джордж Орвелл із книгою "1984", - заявив письменник.

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На його думку, минулого року Орвелл "посів друге місце вже, обійшовши всіх інших письменників, зокрема вітчизняних, яких взагалі наш читач не милує".

"Чому так відбувається, я не знаю, але підозрюю, що народ не такий дурний, як здається деяким іншим його обраним представникам. Або не обраним. Це по-перше. Хотів сказати ще наостанок, що я б, звичайно, премію цю віддав - оскільки Джордж Орвелл помер - іншій людині, яка, на жаль, теж померла. Її звуть Джанні Родарі", - зазначив Глуховський.

Він упевнений, що цей письменник заслуговує нагороду, бо він написав книги про Чиполіно і "Джельсоміно в країні брехунів".

"Ну, "1984" похмуро, але я рекомендую вам, якщо хтось не читав у дитинстві, випадково пропустив, ці дві книги. "Чиполіно" - це просто все, що зараз розгортається, починаючи з січня, у нас у країні, один в один, дуже смішно. Зараз дітям читав, упісятися. Значить, просто про нас, все ось це - окупаційний режим фруктів проти народу-овочів. І, нарешті, "Джельсоміно в країні брехунів" - це така країна, куди потрапляє хлопчик із робітничо-селянської Італії. Потрапляє у країну, де не можна називати речі в жодному разі своїми іменами. Сир називається "гумкою", чорнило - це "молоко", у жодному разі не можна називати сир "сиром", а гумку "гумкою", тому що за це - відразу у в'язницю. Що я хотів сказати у зв'язку з цим. Ви можете сказати, що це дитячі книжки. Але ми з вами, дорогі друзі, вступаємо в епоху, коли достатньо вже громадянської мужності в тому, щоб вчиняти, як мама нам у дитинстві казала правильно вчиняти. Тобто не брехати і не боятися. І не улюлюкати, коли інших штурхають ногами. І не прикидатися. Це вже акт громадянської мужності, так. Я ось хотів вас закликати до цього: пам'ятати, що нас всіх у дитинстві вчили певних речей. [Якщо] навіть зараз ваша мама вам каже не висовуватися, то в дитинстві вона вам казала інше. Ну, свободу політв'язням", - резюмував Глуховський.

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Автор: 

окупація (6685) письменник (83) росія (65129)


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Топ коментарі
+45
А путінський холуй Ургант ледь не всрався впродовж цього спічу. До речі дивно що в Кацапії ще 1984 Оруелла не заборонили.
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18.09.2021 23:07
+41
Случился как-то митинг овощей,
Которые боролись против щей.

Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.

И митинг тот прошел во всей красе,
Все овощи пришли, буквально все!

А под конец, под выкрики "Ура!"
На сцену вышли сами повара:
"Ну, что ж, друзья, мы отменяем щи!
И щи, и даже все борщи!"...

Гуляли овощи - до самого утра!
---
Мораль проста, ее сказать могу -
С утра все овощи пустили на рагу.

* * *

Зря вы верите, безголосные,
что вы будете властью спасёнными!
Только буйные и несносные
и останутся неснесёнными!
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18.09.2021 23:03
+18
так, білі та пухнасті поки не спитати про Україну. на цьому питанні уся притомність кацапів зазвичай закінчується.
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18.09.2021 23:19
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пригожинские кремлеботы уже объясняют как глуховский не прав и вообще какой он неблагодарный либерал?
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19.09.2021 02:02 Відповісти
трындеть на власть в Мордоре еще позволяют многим, но вот если они в эту власть полезут, то будут нарываться на летальный ответ
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19.09.2021 02:32 Відповісти
так а що цьому жи дку жалітись? він на волі і при грошах.... досить великих грошах! та й жи дів в кацапії практично не зачіпають, бо вони там і є влада! в найгіршому випадку звалить в сраїль....
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19.09.2021 04:26 Відповісти
Какой героизм,приехать из Израиля и назвать овощей овощами,а овощи весело подхихикивали.
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19.09.2021 09:04 Відповісти
Он живет в Швейцарии.
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19.09.2021 16:12 Відповісти
Аналогия со сказкой "Чипполино" действительно есть, но между "овощами и фруктами" существует большая неразбериха в толковании, как в ботанике, так и в жизни /политике/, что или кого считать "овощем", а кого "фруктом" - это еще как посмотреть! А на самом деле не все так однозназно и прямолинейно, или просто как в детских сказках, мир вокруг нас не "черно-белый", есть куча оттенком и богатая палитра цветов, не стоит на него смотреть только через определенный фильтр, тем самым существенно занижая диапазон частот и не видя болшего спектра, что в итоге може привести к неверному анализу и толкованию происходящего!
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19.09.2021 11:38 Відповісти
На війні та наприклад в ПДР нема ніяких відтінків - там світ чорно-білий. І це правильно.

Відтінки мають бути лише у стосунках між людьми та в політиці
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19.09.2021 12:11 Відповісти
Вы не правы, мир надо всегда воспринимать такой, какой он есть на самом деле, иначе рискуете его неадекватно оценить и наломать немало дров! Другое дело, вы говорите о "пропаганде во время войны" - она действительно топорная, незамысловатая и "черно-белая", рассчитана не на умных и самостоятельно мыслящих людей, а на глупый лохторат, который должен не задумываясь /ибо ему это вообще не свойственно/ делать то, что нужно: убивать врагов и умрать самому! Умным и свободным людям вообще не нужна пропаганда, они сами мотивированы и понимают когда кого, за что и почему нужно убивать или самому умирать, если потребуется (не потому, что кто-то "злой", а кто "добрый", а так требует логика и сложившиеся ситуация)!
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19.09.2021 12:29 Відповісти
по-перше пропаганда є різна - одна дебільна розрахована на дебілів (Скабєєва, Кисельов, Соловьйов), а ще є доволі витончена і розрахована саме на тих хто вважає себе розумним (це наприклад Гордон або Шарій)

по-друге, мотивація захищать свою країну взагалі не корелює із розумом. Зараз зважаючи на кількість ворожої агентури у владі, силу ворога та тиск пропаганди з того боку розумні скоріше захочуть якось пересидіти цей час. І тут треба зрозуміти що є більш небезпечним - "пересидіти" а потім знову їсти власих дітей як на початку того століття чи може все ж таки ризикнути і щось зробити щоб зруйнувати плани ворога
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20.09.2021 19:22 Відповісти
Все гораздо проще, люди жившие пару тысячу лет назад были разумнее и адекватнее современных дебилов. ГРАЖДАНСТВО и степень (круг) прав определялись ИМУЩЕСТВЕННЫМ ЦЕНЗОМ, если человеку есть что защищать с оружием в руках (свою собственность), то он будет МОТИВИРОВАН это делать, поэтому никакой пропаганды не требовалось. Потребность в пропаганде появилась когда фактические рабы и пролетарии стали подавляющим большинством , чтоб неимущих дураков (люмпенов) заставить умирать за чужую собственность, поэтому и придумали весь этот пафос "о любви к родине" и "долге"!
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20.09.2021 21:16 Відповісти
щось я в цьому не впевений. Важко уявити собі герцога що б'ється з іншим герцогом сам на сам (Бо обидва вмотивовані)
А ось замість грошей платити воїнам любов'ю Батьківщини - в це я повірити можу
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23.09.2021 17:04 Відповісти
навальный не бутерброд, чтобы его туда_сюда- пусть сидит
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19.09.2021 13:06 Відповісти
Упал маслом вниз - пусть остынет, чтобы отодрать от пола.
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19.09.2021 21:09 Відповісти
Мне кажется это рекламный трюк рассчитанный на Запад. Не дают покоя лавры Алексеевой.
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19.09.2021 19:00 Відповісти
Глуховский постійно висловлювався однозначно в політичному дискусі. Він завжди критикував режим путіна. Видно,що ведучі в ступорі.. так, що не меліть дурниць.
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20.09.2021 14:26 Відповісти
как говорил Конфуций, правильно назвать - значит правильно понять...
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19.09.2021 21:47 Відповісти
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