"У Росії окупаційний режим фруктів проти народу овочів. Свободу політв'язням!" - письменник Глуховський виступив у Москві на врученні премії. ВIДЕО

Російський письменник Дмитро Глуховський на врученні премії GQ "Людина року-2021" порівняв ситуацію в Росії з описаним у казках Джанні Родарі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео, опубліковане російською редакцією DW.

"Я хотів сказати, що я, звичайно, задоволений, але нагорода дісталася мені незаслужено. Річ у тому, що останні сім років, із 2014-го пам'ятного всім вам року, місце в списку, в десятці бестселерів продовжує посідати Джордж Орвелл із книгою "1984", - заявив письменник.

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На його думку, минулого року Орвелл "посів друге місце вже, обійшовши всіх інших письменників, зокрема вітчизняних, яких взагалі наш читач не милує".

"Чому так відбувається, я не знаю, але підозрюю, що народ не такий дурний, як здається деяким іншим його обраним представникам. Або не обраним. Це по-перше. Хотів сказати ще наостанок, що я б, звичайно, премію цю віддав - оскільки Джордж Орвелл помер - іншій людині, яка, на жаль, теж померла. Її звуть Джанні Родарі", - зазначив Глуховський.

Він упевнений, що цей письменник заслуговує нагороду, бо він написав книги про Чиполіно і "Джельсоміно в країні брехунів".

"Ну, "1984" похмуро, але я рекомендую вам, якщо хтось не читав у дитинстві, випадково пропустив, ці дві книги. "Чиполіно" - це просто все, що зараз розгортається, починаючи з січня, у нас у країні, один в один, дуже смішно. Зараз дітям читав, упісятися. Значить, просто про нас, все ось це - окупаційний режим фруктів проти народу-овочів. І, нарешті, "Джельсоміно в країні брехунів" - це така країна, куди потрапляє хлопчик із робітничо-селянської Італії. Потрапляє у країну, де не можна називати речі в жодному разі своїми іменами. Сир називається "гумкою", чорнило - це "молоко", у жодному разі не можна називати сир "сиром", а гумку "гумкою", тому що за це - відразу у в'язницю. Що я хотів сказати у зв'язку з цим. Ви можете сказати, що це дитячі книжки. Але ми з вами, дорогі друзі, вступаємо в епоху, коли достатньо вже громадянської мужності в тому, щоб вчиняти, як мама нам у дитинстві казала правильно вчиняти. Тобто не брехати і не боятися. І не улюлюкати, коли інших штурхають ногами. І не прикидатися. Це вже акт громадянської мужності, так. Я ось хотів вас закликати до цього: пам'ятати, що нас всіх у дитинстві вчили певних речей. [Якщо] навіть зараз ваша мама вам каже не висовуватися, то в дитинстві вона вам казала інше. Ну, свободу політв'язням", - резюмував Глуховський.

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