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Завезені із Запоріжжя "тітушки" намагалися зірвати Kulish Fest у Дніпрі. У декого була зброя, затриманого з ножем відпустила поліція, - ЗМІ. ВIДЕО

У "тітушок", яким жителі Дніпра не дали зірвати Kulish Fest, була при собі зброя - пістолети, кастети і ножі.

Про це повідомив організатор фестивалю, відомий волонтер, музикант, лідер групи "Широкий лан" Святослав Бойко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "5-й канал".

На відео, яке оприлюднив YouTube-канал "Порохівниця", також видно, як один із хлопців, копаючись у сумці, "засвітив" пістолет.

Завезені із Запоріжжя тітушки намагалися зірвати Kulish Fest у Дніпрі. У декого була зброя, затриманого з ножем відпустила поліція, - ЗМІ 01

Активісти навіть затримали одного з найбільш агресивних "тітушок" із Запоріжжя, в якого був при собі ніж. Він назвав себе Андрій Махно, 1999 року народження. Молодика передали поліції, яка відпустила його через три години, склавши протокол про хуліганство.

Завезені із Запоріжжя тітушки намагалися зірвати Kulish Fest у Дніпрі. У декого була зброя, затриманого з ножем відпустила поліція, - ЗМІ 02
Завезені із Запоріжжя тітушки намагалися зірвати Kulish Fest у Дніпрі. У декого була зброя, затриманого з ножем відпустила поліція, - ЗМІ 03

Очевидцям також вдалося зафіксувати автомобілі організаторів "тітушок", які підбурювали молодиків бути більш активними. Оскільки у парку зібралося багато ветеранів війни на Донбасі, "тітушки" не наважились на масову провокацію і обмежились кількома агресивними випадами.

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Завезені із Запоріжжя тітушки намагалися зірвати Kulish Fest у Дніпрі. У декого була зброя, затриманого з ножем відпустила поліція, - ЗМІ 04
Завезені із Запоріжжя тітушки намагалися зірвати Kulish Fest у Дніпрі. У декого була зброя, затриманого з ножем відпустила поліція, - ЗМІ 05

"Це був наш традиційний Kulish Fest, сімейне свято. Зібралось багато дніпрян. Це було в парку "Зелений гай". Я варив куліш, було також кілька козацьких паланок, які також варили куліш. Такими заходами ми намагаємося об'єднати патріотів, показати, що нас багато", – розповів Святослав Бойко.

За його словами, невідомі молодики спочатку спостерігали за людьми, кричали "Зеленский молодец!", нецензурно лаялися.

"У них була зброя. Були зафіксовані в них і пістолети, і кастети. Оці всі "молоді люди", які стояли такою організованою купкою, коли їх запитували, хто вони і звідки, багато з них говорили, що вони із Запоріжжя. Деякі говорили, що вони з Кривого Рогу", – каже Бойко.

"Мені особисто відомо, що вони запитували дорогу, йдучи до "Зеленого гаю". Вони не знали, де центральний вхід. Чергова спроба зіпсувати свято, зіпсувати спілкування провалилась. Вони ніяк не повпливали на посол куліша. Традиційно, Петро Олексійович мого куліша солив. І буквально за 15 хвилин весь казан, 70 літрів щастя, розійшовся", – розказав волонтер.

Завезені із Запоріжжя тітушки намагалися зірвати Kulish Fest у Дніпрі. У декого була зброя, затриманого з ножем відпустила поліція, - ЗМІ 06
Завезені із Запоріжжя тітушки намагалися зірвати Kulish Fest у Дніпрі. У декого була зброя, затриманого з ножем відпустила поліція, - ЗМІ 07

Зазначимо, більш як сотня "тітушок" у Дніпрі хотіли зірвати Kulish Fest у парку "Зелений гай", де зібралися близько 1 тис. людей – серед них активісти, волонтери та ветерани АТО, туди ж прибув і п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. На заході було чимало родин із дітьми.

"Тітушки" нецензурно висловлювалися на адресу "Євросолідарності" та Порошенка, кричали, що "им не место в Днепропетровске". Обурені дніпряни не дозволили молодикам зіпсувати свято.

Автор: 

Дніпро (3273) Порошенко Петро (15171) тітушки (189)


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Топ коментарі
+92
Клоун идет дорогой овоща.
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19.09.2021 15:28
+80
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19.09.2021 15:30
+54
Стопами Янучары и рыгов. Ну-ну. Посмотрим еще чья возьмет

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19.09.2021 15:32
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Что сказать -с именем вовы , как раздражителем и поводом для провокаций работают бандиты , это же кому-то надо... Были пистолеты ,ножи и их мило отпустили... Хреново дело в Днепре с работой полиции . А вот что при вове как при Яныке - кого-то удивляет?
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19.09.2021 16:53 Відповісти
Это совпадение, что там в Днепре в эти дни был и Порошенко ?
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19.09.2021 16:56 Відповісти
Не "совпадение". Порошенко завжди з патріотами України, бо він сам патріот.
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10.10.2021 11:26 Відповісти
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19.09.2021 16:53 Відповісти
какая ирония)
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19.09.2021 17:17 Відповісти
Ну, если мусора стояли и наблюдали, значит у них выходной, и они могли работать титушками, чтобы срубить капусту, им надо кормить семью.
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19.09.2021 16:56 Відповісти
Запор работает....ню-ню....
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19.09.2021 17:13 Відповісти
А че вы до сих пор не создадите базу данных ...этих титушек. С номерами телефонов, с адресами? Более того, если группируется набор телефонов и они движутся в каком то направлении, то ваши хваленные камеры с АI должны даже указать какое это транспортное средство и на каком оно участке дороги. Не жители городов должны у себя их ловить, а вы вместе с нацгвардией. Для чего в вас вбухали столько средств??? Чтобы вы перед мониторами в носу ковырялись?.???
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19.09.2021 17:24 Відповісти
Вони заблукали. Їхали на КиївПрайд-2021.
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19.09.2021 17:14 Відповісти
Щось вони більше подібні на ментів, або нацгвардію. ті що ще не були на фронті!!!!!!! і жодних документів!!!!! Зверніть увагу пацанів за петарди до кр.відповідальності, а тих зі зброєю відпускають????????
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19.09.2021 17:29 Відповісти
Прикольно, ZEгопота уже бандюков оплачивает, что дальше?
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19.09.2021 17:50 Відповісти
Ватка из ЗЕпорожья против патриотов Днепра
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19.09.2021 17:51 Відповісти
Дякую, що ви патріоти. Наші козаки теж варять куліш. Запрошуємо у кінці серпня на Нікопольщину, на могилу кошового атамана Івана Сірка. Приїздять козаки з усієї України.
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19.09.2021 17:59 Відповісти
Поплачь в подоляка, дурик
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19.09.2021 19:17 Відповісти
Кому потрібна твоя ЗЕправда?
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19.09.2021 19:21 Відповісти
титуханы уважают, когда им наваляют ....в Днепре что, некому?)..мусора. а вы там че делаете. наблюдаете чья возьмет?!
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19.09.2021 19:27 Відповісти
аби не Аваков...продовження слідує...

це перші дзвіночки...
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19.09.2021 19:42 Відповісти
сами знаете кто сам на себя нанял титушню втёмную.

чтоб ещё раз привлечь внимание в своей персоне.
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19.09.2021 20:58 Відповісти
А менты против зекрысы ,причем везде,и сразу выпускают ушлепков -это же песня,зесрань)
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20.09.2021 05:17 Відповісти
почему ты всё время обзываешь папереднего зекрысой, а себя зесранью?
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20.09.2021 07:59 Відповісти
Меняй методичку,дегенерат-уже не смешно)
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20.09.2021 08:24 Відповісти
молодец, зесрань кондитерская, хорошо ты само себе лишь о себе "Меняй методичку,дегенерат-уже не смешно)"
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20.09.2021 08:30 Відповісти
Как же тебя крутит в агонии....не дай Бог так дохнуть)
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20.09.2021 09:46 Відповісти
хайло закрий ***** ватна
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20.09.2021 10:56 Відповісти
Що,тварь,в сраку жарят?так расслабься и получай удовольствие)
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20.09.2021 11:30 Відповісти
тварь це для тебе більше піходяще чим для мене,тому що чорнорота баба це і є тварина...тому ці чорнороті баби за відсутністю мізків думають жіночим статавим органом.
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20.09.2021 11:41 Відповісти
Одеський припортовий завод припинив роботу -давай напригай булки,дегенерат
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20.09.2021 11:40 Відповісти
молодец, зесрань, хорошо ты снова само себе лишь о себе "Как же тебя крутит в агонии....не дай Бог так дохнуть)"
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20.09.2021 11:51 Відповісти
лишний раз убеждаюсь, какое зеля - х*йло.....
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19.09.2021 21:04 Відповісти
Очередная шоколадная постановка.
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19.09.2021 23:51 Відповісти
Так бойся,зесрань -Порох полицию с СБУ держит за яйки)ты сам это высрал
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20.09.2021 05:03 Відповісти
пінька хоч встиг прийняти на груть ?
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20.09.2021 00:14 Відповісти
А у алкашей все про бухло-гены это все ...родственники с расейки?
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20.09.2021 05:05 Відповісти
ЭТО НЕ КОЗАКИ !!! ЭТО ДЕТИ ФАШИСТОВ НЕДОБИТЫХ !!!
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20.09.2021 11:33 Відповісти
ДАВНО ПОРА ЗАПОРОЖЬЕ И ХАРЬКОВ ОТ НИХ ЗАЧИСТИТЬ !!!
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20.09.2021 11:34 Відповісти
По подробней , пожалуйста . От кого ?
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20.09.2021 12:12 Відповісти
ОТ СЕПАРОВ !!!
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20.09.2021 18:02 Відповісти
Писеець, так низько не падав ще не один президент в історії країни.

Щоденний сором!
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20.09.2021 12:54 Відповісти
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