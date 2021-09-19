Завезені із Запоріжжя "тітушки" намагалися зірвати Kulish Fest у Дніпрі. У декого була зброя, затриманого з ножем відпустила поліція, - ЗМІ. ВIДЕО

У "тітушок", яким жителі Дніпра не дали зірвати Kulish Fest, була при собі зброя - пістолети, кастети і ножі.

Про це повідомив організатор фестивалю, відомий волонтер, музикант, лідер групи "Широкий лан" Святослав Бойко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "5-й канал".

На відео, яке оприлюднив YouTube-канал "Порохівниця", також видно, як один із хлопців, копаючись у сумці, "засвітив" пістолет.

Активісти навіть затримали одного з найбільш агресивних "тітушок" із Запоріжжя, в якого був при собі ніж. Він назвав себе Андрій Махно, 1999 року народження. Молодика передали поліції, яка відпустила його через три години, склавши протокол про хуліганство.





Очевидцям також вдалося зафіксувати автомобілі організаторів "тітушок", які підбурювали молодиків бути більш активними. Оскільки у парку зібралося багато ветеранів війни на Донбасі, "тітушки" не наважились на масову провокацію і обмежились кількома агресивними випадами.

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"Це був наш традиційний Kulish Fest, сімейне свято. Зібралось багато дніпрян. Це було в парку "Зелений гай". Я варив куліш, було також кілька козацьких паланок, які також варили куліш. Такими заходами ми намагаємося об'єднати патріотів, показати, що нас багато", – розповів Святослав Бойко.

За його словами, невідомі молодики спочатку спостерігали за людьми, кричали "Зеленский молодец!", нецензурно лаялися.

"У них була зброя. Були зафіксовані в них і пістолети, і кастети. Оці всі "молоді люди", які стояли такою організованою купкою, коли їх запитували, хто вони і звідки, багато з них говорили, що вони із Запоріжжя. Деякі говорили, що вони з Кривого Рогу", – каже Бойко.

"Мені особисто відомо, що вони запитували дорогу, йдучи до "Зеленого гаю". Вони не знали, де центральний вхід. Чергова спроба зіпсувати свято, зіпсувати спілкування провалилась. Вони ніяк не повпливали на посол куліша. Традиційно, Петро Олексійович мого куліша солив. І буквально за 15 хвилин весь казан, 70 літрів щастя, розійшовся", – розказав волонтер.





Зазначимо, більш як сотня "тітушок" у Дніпрі хотіли зірвати Kulish Fest у парку "Зелений гай", де зібралися близько 1 тис. людей – серед них активісти, волонтери та ветерани АТО, туди ж прибув і п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. На заході було чимало родин із дітьми.

"Тітушки" нецензурно висловлювалися на адресу "Євросолідарності" та Порошенка, кричали, що "им не место в Днепропетровске". Обурені дніпряни не дозволили молодикам зіпсувати свято.