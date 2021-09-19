Колючки та квіти від Авакова, всюдисущий Зе, Кива проти ОПЗЖ, ТікТокФак Поплавського | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #21. ВIДЕО

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Сумували за Арсеном Аваковим?

Ми теж не дуже, але він таки ощасливив нас своєю присутністю. А разом із ним і наші давні улюбленці: Володимир Зеленський, Ілля Кива, зокрема, та ОПЗЖ загалом, а ще – трохи треш-контенту із регіонів.

🔴 Всюдисущий Зе

Перший президентський підсвинок у нас, звичайно ж, дістанеться президенту Володимиру Зеленському. Бо іноді підсвинка можна отримати вже завдяки своїй незримій присутності. Як от це сталося на брифінгу міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

🟠 Наступний підсвинок летить до ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Відколи пан міністр став паном ексміністром, у нього з’явилося аж надто багато часу на фейсбук та інстаграм.

🟢 Кива проти Бойка та ОПЗЖ

Нечасто ми вручаємо підсвинків не за погані, а за добрі справи, але тут саме така ситуація! Адже розкол прокремлівської партії ОПЗЖ – це завжди добра справа! А саме цим Кива цього тижня й зайнявся, звинувативши лідера своєї партії Юрія Бойка в торгівлі місцями в партійних списках.

🟡 Підсвинок для "совка"

Наступного підсвинка здобуває очільниця Департаменту освіти КМДА Олена Фіданян. Мало кому донедавна відома столична чиновниця прославилася, просто репостнувши в офіційний фейсбук… ностальгійну відрижку "ватного" совка.

🔴 ТікТокФак Поплавського

Наступний наш підсвинконосець – Михайло Поплавський. Мало того, що цей вічно юний орел не пішов на пенсію, так він ще й новий факультет відкрив – Тік-Току! Вдумайтесь, цілий факультет для соцмережі 15-секундних роликів! Хоча, здається, він його переплутав із факультативом...

🟢 Лебединий треш

А рубрика "Облтрешпостач" у нас сьогодні присвячується дуже знаковій культурній події сьогодення – дню народження, тобто днюсі голови міста Чорноморська Одеської області! Там чиновники міськради на честь такої непересічної події станцювали... балет!

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Програма "ППІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.Нет" у межах реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.