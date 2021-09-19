Співробітник центру культури в окупованому Алчевську голосує за весь колектив на виборах до Держдуми РФ: "Сподіваюся, до зарплати щось докинуть". ВIДЕО

За 16 хвилин відеоролика невідомий чоловік встигає проголосувати на порталі держпослуг РФ за кількох жителів окупованої Луганщини. Голосування відбувається виключно за партію влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на новостворений youtube-канал "Вибори в ЛНР-2021".

"У мережу потрапив відеозапис, як системний адміністратор Алчевського центру культури і народної творчості звітував про процес голосування на виборах до Держдуми РФ за схемою дистанційного електронного голосування. Як бачимо, робить він це один за весь колектив центру за списком. Люди були позбавлені права голосу і самостійного вибору. Очевидно, що механізм ДЕГ був впроваджений як узаконений метод фальсифікації виборів шляхом персоніфікації реальних виборців, але без фактичного волевиявлення людей. Спеціально навчені люди в дні голосування роблять це самостійно за підготовленими списками. Голосування відбувається виключно за партію "Єдина Росія", - свідчить опис відео.

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"17 вересня, перший день електронного голосування, електронний звіт Алчевського центру культури та творчості для виборчої комісії", - каже чоловік за кадром.

Він зазначає, що проставляє голоси за одну і ту ж партію, бо так сказали "на нараді".

"Система досить складна. Очікував, що буде простіше. За день навряд чи весь список пройдемо. Якось непродумано. Якби сюди прийшли всі, то це було б щось", - впевнений чоловік.

Він періодично нарікає, що процес голосування відбувається повільно: "Трохи повільніше починає працювати система, напевно, адміни всі сіли по організаціям, і починає підторможувати".

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Переходячи до чергової людини в списку, зазначає: "Сподіваюся, до зарплати щось докинуть".

Як зазначає російське видання "Нова газета", у чоловіка в окремому файлі є всі логіни і паролі.

"Ми не знаємо точно, хто і з якою метою опублікував це відео, однак маніпуляції з голосами в кадрі відбуваються на реальному порталі "Держпослуг", про що свідчать адреси в рядку браузера й інтерфейс порталу", - наголошується в повідомленні. Журналісти впевнені, що чоловік називає реальні дані людей.