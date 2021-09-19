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Співробітник центру культури в окупованому Алчевську голосує за весь колектив на виборах до Держдуми РФ: "Сподіваюся, до зарплати щось докинуть". ВIДЕО

За 16 хвилин відеоролика невідомий чоловік встигає проголосувати на порталі держпослуг РФ за кількох жителів окупованої Луганщини. Голосування відбувається виключно за партію влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на новостворений youtube-канал "Вибори в ЛНР-2021".

"У мережу потрапив відеозапис, як системний адміністратор Алчевського центру культури і народної творчості звітував про процес голосування на виборах до Держдуми РФ за схемою дистанційного електронного голосування. Як бачимо, робить він це один за весь колектив центру за списком. Люди були позбавлені права голосу і самостійного вибору. Очевидно, що механізм ДЕГ був впроваджений як узаконений метод фальсифікації виборів шляхом персоніфікації реальних виборців, але без фактичного волевиявлення людей. Спеціально навчені люди в дні голосування роблять це самостійно за підготовленими списками. Голосування відбувається виключно за партію "Єдина Росія", - свідчить опис відео.

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"17 вересня, перший день електронного голосування, електронний звіт Алчевського центру культури та творчості для виборчої комісії", - каже чоловік за кадром.

Він зазначає, що проставляє голоси за одну і ту ж партію, бо так сказали "на нараді".

"Система досить складна. Очікував, що буде простіше. За день навряд чи весь список пройдемо. Якось непродумано. Якби сюди прийшли всі, то це було б  щось", - впевнений чоловік.

Він періодично нарікає, що процес голосування відбувається повільно: "Трохи повільніше починає працювати система, напевно, адміни всі сіли по організаціям, і починає підторможувати".

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Переходячи до чергової людини в списку, зазначає: "Сподіваюся, до зарплати щось докинуть".

Як зазначає російське видання "Нова газета", у чоловіка в окремому файлі є всі логіни і паролі.

"Ми не знаємо точно, хто і з якою метою опублікував це відео, однак маніпуляції з голосами в кадрі відбуваються на реальному порталі "Держпослуг", про що свідчать адреси в рядку браузера й інтерфейс порталу", - наголошується в повідомленні. Журналісти впевнені, що чоловік називає реальні дані людей.

Автор: 

Алчевськ (44) вибори (6689) Держдума (734) росія (65146) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+20
Справді, в Україні включно з 2014-го по 2019-тий рік були вибори, які можна вважати найдемократичнішими за всю її історію.

Але завдяки вам всім, 73/43%зебілам (і тобі, в т.ч) ми повертаємось до фальсифікацій на зразок касапських. Поки що - на етапах підкупу перед заходом на виборчі дільниці та підрахунку бюлетнів (як ото було на 87-в/о в Надвірній); але вже недалеко той час, коли фальсифікації розпочнуться вже в самому процесі "голосування".

Плвторюю: завдяки вам, зебіли...
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19.09.2021 20:08
+16
Весь мир знает, что выборы сфальсифицированы. Вот только дальше "озабоченности" не дойдёт.
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19.09.2021 19:49
+5
Скоро такое и на Украине запустят - государство в смартфоне мля...
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19.09.2021 19:48
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Скоро такое и на Украине запустят - государство в смартфоне мля...
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19.09.2021 19:48 Відповісти
А чего? Самое оно для фальсификаций.
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19.09.2021 20:15 Відповісти
Не дочекаєтесь кацапи,у нас таке не приживеться.
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19.09.2021 20:33 Відповісти
Ну если ты свой смартфон отдашь такому сис.админу своего места работы, то конечно он будет что-то делать от твоего имени.
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19.09.2021 21:08 Відповісти
ЦІКАВО І СИМВОЛІЧНО ЩО ЯКИЙСЬ КОЗЕЛ ВІД ІМЕНІ ВСІХ КОЗЛІВ, ГОЛОСУЄ ЗА КОЗЛОВУ.
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19.09.2021 22:15 Відповісти
Gp На Украінє путлерівці хай що хочеш запускають, аби В Україні цієї наволочі не було.
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19.09.2021 22:31 Відповісти
За корку хлеба мать родную продадит
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19.09.2021 22:43 Відповісти
Весь мир знает, что выборы сфальсифицированы. Вот только дальше "озабоченности" не дойдёт.
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19.09.2021 19:49 Відповісти
В Україні у вас був вибір, а тепер вибору у вас вже нема, окрім як віддати голос за фашистів які на вас напали і гвалтують
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19.09.2021 19:50 Відповісти
Справді, в Україні включно з 2014-го по 2019-тий рік були вибори, які можна вважати найдемократичнішими за всю її історію.

Але завдяки вам всім, 73/43%зебілам (і тобі, в т.ч) ми повертаємось до фальсифікацій на зразок касапських. Поки що - на етапах підкупу перед заходом на виборчі дільниці та підрахунку бюлетнів (як ото було на 87-в/о в Надвірній); але вже недалеко той час, коли фальсифікації розпочнуться вже в самому процесі "голосування".

Плвторюю: завдяки вам, зебіли...
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19.09.2021 20:08 Відповісти
навіщо ти так принижуєшся весь час з протягнутою рукою, - будуть вибори, скіки кому дадуть голосів, стіки той і отримає. )
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19.09.2021 20:15 Відповісти
О так будуть вибори які нас знову здивують)).Я ось що скажу ,недарма ж Леопольд фон Захер-Мазох народився саме в Україні і це його надихнуло на написання дуже популярних творів)
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19.09.2021 20:30 Відповісти
Та шо ти кажеш? Особливо позачергові вибори на 205 окрузі у 2015 році були такими чесними та демократичними, що шоколадний Березенко масово скуповував голоси усіх місцевих пенсів за 400 гривен. Причому відкрито. Найбрудніші вибори в історії Чернігова. Такого безпрєдєла як тоді творив Березенко і його команда з когорти Льоні Космоса не було навіть при ригах.
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19.09.2021 20:33 Відповісти
Наглая исинуация! Вы что, хотите сказать шо нарид голосовал за деньги?!!!
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19.09.2021 22:26 Відповісти
Так это же хорошо. Я б тоже за ****** россию с десяти акков проголосовал, если б мог. Никто так не тянет на дно скотоматушку, как хайло и его банда
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19.09.2021 19:51 Відповісти
3,14зды подкинуть,надейся
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19.09.2021 19:56 Відповісти
Ой, только не надо злорадствовать, у нас в Раде и не такое происходит. Да пусть там хоть вешаются, оно нам нужно.
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19.09.2021 20:00 Відповісти
ПРямою дією виконує пораду прессекретута вови на каналі ДОМ - підтримати голосуванням партію уХуйла...
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19.09.2021 20:01 Відповісти
одна справа , що вибере для себе людина у терористичному анклаві для виживання, а інша справа як вовин секретут , котрий не має права оголошувати не вовині установи, агітує за єдиноросів на ТВ каналі під них жрущому бюджетні кошти. То канал ДОМ це що? А Нікіфоров то хто?
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19.09.2021 20:06 Відповісти
так так він не агітував напряму за кого треба ставити свою галочку, але точно знав , що голос тих, кого він загітував госовуати піде саму партії уХйла
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19.09.2021 20:11 Відповісти
пианист, одним словом,
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19.09.2021 20:04 Відповісти
Даже если ему шото там и подкинут к зарплате, он заработает все равно меньше чем сисадмин в аналогичном учреждении неоккупированной Украины. Нищета лнровская.
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19.09.2021 20:08 Відповісти
Станочник-"заробитчанин". А пенсию припрется в Украину оформлять!
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19.09.2021 20:12 Відповісти
Нет! Нет укр. стажа.
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19.09.2021 20:51 Відповісти
Купить.
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20.09.2021 07:08 Відповісти
Начхати.
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19.09.2021 20:18 Відповісти
Это не лечится
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19.09.2021 20:23 Відповісти
как видно из видео - фуйловская система недолговечна патамушта ана держится на страхе и най опках ...

точно так было и с лживым ссср и это не может нас не радовать
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19.09.2021 20:28 Відповісти
ну вот....скоро и у нас такие художественные коллективы и ответственные за них пацаки смогут проголосовать в электронном виде за кого захотят... вот только вопрос - за кого захотят??? ))) (хотя это риторический вопрос!)
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19.09.2021 20:31 Відповісти
Для этого Дию и раскручивают..
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19.09.2021 20:35 Відповісти
Отстрелить гаденыша как и остальных из окупированых територий которые участвовали в выборах.
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19.09.2021 20:40 Відповісти
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19.09.2021 20:40 Відповісти
NB! Уик № 142 по 208 ( Центральный ) округу Москвы - именно там в списке избирателей обнаружился бывший мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков, умерший в декабре 2019 года
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19.09.2021 20:47 Відповісти
вот тебе бабка Юрьев день ..

лохов по осени считают как и при империи
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19.09.2021 20:56 Відповісти
Голосовать приятнее всего, не возвращаясь в Россию. Что и сделал Жерар Депардьё. Он пришёл под камерами в посольство и кинул бумажку в урну, выполнив тем самым долг россиянина. «Вуаля», сказал почётный гражданин, забыв добавить исконно русское «ёптить».
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19.09.2021 21:00 Відповісти
русскаязичьниє...
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19.09.2021 21:26 Відповісти
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19.09.2021 22:06 Відповісти
Короче техника и технологии в руках дикарей именно так и работают.
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19.09.2021 22:08 Відповісти
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19.09.2021 22:54 Відповісти
При Гитлере тоже были "выборы" и "референдумы", только на что они влияли. Ясно ,что при авторитарных и тоталитарных режимах люди были полностью лишены права реального выбора, что приводило эти режимы к катастрофе. В Украине мошенническая зеленая власть, тоже хочет самыми различными путями отобрать у людей право выбора и увековечить власть Зеленского и его банды.
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20.09.2021 18:05 Відповісти
Если руководство Украины не примет жестких мер к ОРДЛО, не будет преследовать всех, кто в этом участвовал,то грош цена такому руководству. Свою страну надо защищать, а не сдавать всякой сволочи, которая за "прибавку к зарплате" готова отдать и свою Родину, и свою землю и будущее своих детей. Эти люди должны быть обязательно наказаны.
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20.09.2021 18:13 Відповісти
 
 