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Volkswagen Crafter спровокував ДТП у Києві: загинула дівчина-пішохід, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На перетині Великої кільцевої дороги та Газопровідної вулиці в Києві сталася ДТП, у якій загинула дівчина-пішохід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

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Зі слів свідків, мікроавтобус Volkswagen Crafter рухався від Мінського шосе і на перехресті водій намагався повернути ліворуч, на Газопровідну, і при цьому не пропустив Chevrolet Cruze, який у цей час рухався від Гостомельського до Мінського шосе. Унаслідок зіткнення легковик відлетів у кювет, при цьому смертельних травм зазнала дівчина-пішохід.

Від удару дівчина відлетіла приблизно на 30 м від пішохідного переходу. Переходила вона дорогу (і на який сигнал світлофора) чи просто стояла на узбіччі дороги, невідомо.

Volkswagen Crafter спровокував ДТП у Києві: загинула дівчина-пішохід, - ЗМІ 01
Volkswagen Crafter спровокував ДТП у Києві: загинула дівчина-пішохід, - ЗМІ 02

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Volkswagen Crafter спровокував ДТП у Києві: загинула дівчина-пішохід, - ЗМІ 03
Volkswagen Crafter спровокував ДТП у Києві: загинула дівчина-пішохід, - ЗМІ 04
Volkswagen Crafter спровокував ДТП у Києві: загинула дівчина-пішохід, - ЗМІ 05
Volkswagen Crafter спровокував ДТП у Києві: загинула дівчина-пішохід, - ЗМІ 06

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Volkswagen Crafter спровокував ДТП у Києві: загинула дівчина-пішохід, - ЗМІ 07
Volkswagen Crafter спровокував ДТП у Києві: загинула дівчина-пішохід, - ЗМІ 08

Автор: 

ДТП (4467) Київ (19463) пішохід (117) смерть (6750)


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Топ коментарі
+18
Тупое быдло очень спешило...
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19.09.2021 20:36
+14
не обдурили.. обдурить невозможно, тем более вам говорили - ДУМАЙ-ТЕ! как может клоун, насмехавшийся над погибшими и развлекавший по баням расейских олигархов, кравший деньги из приватбанка вместе с коломойшей и не плативший налогов - стать нормальный президентом, да еще и во время войны?

ну а вы что отвечали? "конец эпохи бедности, честныйпарень, нас не обманет (ага.. после его фразы "никому ничего не должен!")"

в итоге вы привели к власти корвана - НИЧЕГО в своей программе не обещавшего, без опыта и малейшего понимания как и что делать, не знающий даже простейших законов (хоть и урист по образованию!) - зато умеющего ссать в глаза зебилам, грабить страну и назначать на деребан бюджета своих друзей..

В общем, вы обычные халявщики, "уставшие от войны" и решившие что выбрав клована - получить рай на земле.. Причем сами построить свой рай - вы не хотите.. ждете от других.
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19.09.2021 21:02
+10
У мене увечері було.

Поїхав кроликам по траву, мотом, повертаюся- за мною опель астра їде. По всій трасі. Тікать нікуди- бордюр сантиметрів 20. Ну, спостерігаю в дзеркало за ним, якраз він на мене- встигаю покласти мот на бордюр, він дає газу і йде з траси. Підхожу- знайомий, судді районного корєфан-мисливець рачки з машини вилазить. Готовий.

Ну, плюнув, підняв мот і поїхав. Коли дзвонить синок його з матюками- ;аби не ти, батько б нормально доїхав, торчиш ремонт машини, побита, а ще зчіплення згоріло і закипіла!;

Кажу- ти б з могоричем мав їхати, твій батько мене ледь не вбив, та я ще й поліцію не викликав, розумієш?

Ну, щось поварнякало мені про ;счьотчік; і відключилося.

Чекаю подальшого розвитку подій.
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19.09.2021 20:44
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Тупое быдло очень спешило...
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19.09.2021 20:36 Відповісти
Не понятно кто спровоцировал аварию, микроавтобус Volkswagen Crafter или водитель который управлял этим транспортным средством. Неужели посадят микроавтобус?
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19.09.2021 20:38 Відповісти
не обдурили.. обдурить невозможно, тем более вам говорили - ДУМАЙ-ТЕ! как может клоун, насмехавшийся над погибшими и развлекавший по баням расейских олигархов, кравший деньги из приватбанка вместе с коломойшей и не плативший налогов - стать нормальный президентом, да еще и во время войны?

ну а вы что отвечали? "конец эпохи бедности, честныйпарень, нас не обманет (ага.. после его фразы "никому ничего не должен!")"

в итоге вы привели к власти корвана - НИЧЕГО в своей программе не обещавшего, без опыта и малейшего понимания как и что делать, не знающий даже простейших законов (хоть и урист по образованию!) - зато умеющего ссать в глаза зебилам, грабить страну и назначать на деребан бюджета своих друзей..

В общем, вы обычные халявщики, "уставшие от войны" и решившие что выбрав клована - получить рай на земле.. Причем сами построить свой рай - вы не хотите.. ждете от других.
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19.09.2021 21:02 Відповісти
А расскажите, любезный, как вы себе представляли, что артист сразу решит все проблемы? Человек, который умеет с выражением рассказать, что ему напишут, но не знающий о своей стране НИЧЕГО. Не знающий истории, не понимающий международных раскладов. Или вы думали, что за него кто-то другой будет думать? В принципе, так и вышло, но тогда надо было за того другого и голосовать. Или вы не знали, что у дурака-начальника не бывает умных подчиненных?
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19.09.2021 21:03 Відповісти
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19.09.2021 21:22 Відповісти
а сядет водитель Шевроле..да да а Фольксваген получит только штраф..за бабки порешают если девчонка беднота как КАЗУС.. и нет виноватых увы..это реалии Украины....
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19.09.2021 21:44 Відповісти
Фургон виноват, но может оказаться обоюдка, если докажут, что легковой ехал с превышением. Тогда оба сядут.
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19.09.2021 22:50 Відповісти
Судя по фото пешеходов там практически не бывает, похоже это судьба оказаться там именно в этот момент.
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19.09.2021 20:43 Відповісти
Беда в том, что человек порой внезапно смертен.
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19.09.2021 20:48 Відповісти
У мене увечері було.

Поїхав кроликам по траву, мотом, повертаюся- за мною опель астра їде. По всій трасі. Тікать нікуди- бордюр сантиметрів 20. Ну, спостерігаю в дзеркало за ним, якраз він на мене- встигаю покласти мот на бордюр, він дає газу і йде з траси. Підхожу- знайомий, судді районного корєфан-мисливець рачки з машини вилазить. Готовий.

Ну, плюнув, підняв мот і поїхав. Коли дзвонить синок його з матюками- ;аби не ти, батько б нормально доїхав, торчиш ремонт машини, побита, а ще зчіплення згоріло і закипіла!;

Кажу- ти б з могоричем мав їхати, твій батько мене ледь не вбив, та я ще й поліцію не викликав, розумієш?

Ну, щось поварнякало мені про ;счьотчік; і відключилося.

Чекаю подальшого розвитку подій.
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19.09.2021 20:44 Відповісти
Полицию нужно было вызывать и везти на освидетельствование, а теперь он протрезвеет и будет его слово против твоего.
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19.09.2021 20:50 Відповісти
Купа свідків, так що котиться лісом. А поліція йому нічого б не зробила.
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19.09.2021 20:54 Відповісти
на телефон снять мудака
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19.09.2021 20:57 Відповісти
Відзняти,та відразу до ютубу,фейсбуку,хрін відмажеться.
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19.09.2021 21:25 Відповісти
Я без телефону був. По траву кроликам їздив, от і не взяв.
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19.09.2021 21:33 Відповісти
Так людей попросити зняти,ніхто не відмовить в такий ситуації.
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19.09.2021 21:57 Відповісти
зря уехали , надо было мусоров вызвать , а то они вас виноватым сделают шо якобы спровоцировали дтп и уехали... эти твари такие..
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19.09.2021 20:55 Відповісти
Місцева братва. Поліція їм честь віддає.
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19.09.2021 21:00 Відповісти
это где ж такое? я на свои глаза видел таке в Славянске в 1998 , но вроде те времена уже прошли ...
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19.09.2021 21:04 Відповісти
Повернулися.
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19.09.2021 21:16 Відповісти
Это где же такой беспредел творится? Украина - это же всё-таки не Мордор-РФ.

В качестве дружеской помощи одному киевскому знакомому я в качестве юриста дистанционно вёл в 2021 году в течение полугода исковое производство по ДТП :

полиция волокитила дело, мы срочно подали заявление в отдел внутренней безопасности НПУ:

моего знакомого очень доброжелательно и любезно приняли в ОВБ, внимательно выслушали и немедленно решили все проблемы с волокитой. Дело мы полностью выиграли с большим финансовым результатом в пользу моего приятеля.
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20.09.2021 11:48 Відповісти
Треба або Поліцію викликати, або "тихо прийшов- тихо пішов".... як що Поліція не взмозі нічого зробити, або бути "вівцею"/тєрпілай/лохом й сплачувати ремонт та чекати кого те п@дло в'бє наступного разу.
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19.09.2021 21:00 Відповісти
Бабла з мене вони не зіб'ють, а от те як той чувак розбухався- скоро він таки знову влетить.
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19.09.2021 21:01 Відповісти
Те що він влетить то таке,а от що можуть постраждати невинні,це дуже погано.Хай виглядає як дикунство,но потрібно,око за око.Пока не почне діяти реальна правова система,а не те що існує зараз.
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19.09.2021 21:32 Відповісти
Швидкість Шевроле?

Водій буса міг не помітить Шевроле вчасно так як швидкість була дуже висока. Поліція має розібратися але чи є довіра їм....
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19.09.2021 20:58 Відповісти
запишут как обоюдку , а отнятую жизнь уже не вернуть..
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19.09.2021 21:05 Відповісти
Именно в том месте аварии каждый месяц минимум. Сильные или не очень но есть.

Всё потому что там бетонные блоки разделители и при повороте из-за них практически не видно 3ю полосу, плюс там как раз огромный участок где берут разгон перед светофором.

Я там даже днем дальний включаю перед ним..
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19.09.2021 21:11 Відповісти
...в общем, сделали жлобу-шумахеру хорошую дорогу и показали педаль газа...

обычно на том светофоре водилы нормально стают.. этот, особоодарённый, наверно летел, пытаясь проскочить уже на свой красный, а бусу - уже зелёный.. бус не учёл "эффект дурака" на дороге..

пешеходы там только бегуны-грибники, возможно ещё работники санатория, а клиенты того "ресторана-ранчо" обычно пешком не ходят - короче 1 человек в час, в среднем..(
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19.09.2021 21:15 Відповісти
Там красный загорается одновременно для тех кто едет с низу и для тех кто едет с пущи сверху. Летают там люто конечно. По дождю сегодня тоже
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19.09.2021 22:01 Відповісти
Печаль (
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19.09.2021 21:21 Відповісти
не оскорбляйте фольксваген-это тупая прокладка между рулём и сиденьем виновата...
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19.09.2021 21:34 Відповісти
беда в том, что это одна из тех моделей автомобилей, где такие "прокладки" и находятся... Очень любят и полетать и делать всяческие виражи, не учитавая, что они на ГРУЗОВОМ транспорте
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20.09.2021 12:54 Відповісти
Їдемо з ближнім світлом 24/7

365днів. І такі випадки не стануться.

Легковик можливо і їїхав швидко, таттбус би пропустив якби бачив. А чи все можливе ми робимо, щоб бути помітними?

Погода,мокро, сірі блоки, сірі машини... Непомітити дуже легко - всі ми при маневрах моргаємо фарами- це ми хочемо бути помітними! Щоб чогось несталось... *оце я, поміть мене!*

А мені ще огризаються, що то я мовлав нав'язувати ближнє світло.

Та їдьте як хочете - пох...й!

Тебе непобачать- будеш в шкурі того потерпілого.

І толку, що ти правий, і толку, що ти мене послав, коли я радив включати ближнє світло 24/7

365. Чим вам помогли вимкнуті фари?
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19.09.2021 23:44 Відповісти
Все правильно сказано, фары дают шанс заметить
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20.09.2021 14:26 Відповісти
Тільки самотня парасолька лишилась на доріжці..

Сумно, сумно.. але нічого не виправити уже.

Співчуття родині загиблої.
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20.09.2021 15:23 Відповісти
 
 