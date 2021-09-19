Volkswagen Crafter спровокував ДТП у Києві: загинула дівчина-пішохід, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На перетині Великої кільцевої дороги та Газопровідної вулиці в Києві сталася ДТП, у якій загинула дівчина-пішохід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Читайте також: Трамвай насмерть збив літню жінку в Одесі

Зі слів свідків, мікроавтобус Volkswagen Crafter рухався від Мінського шосе і на перехресті водій намагався повернути ліворуч, на Газопровідну, і при цьому не пропустив Chevrolet Cruze, який у цей час рухався від Гостомельського до Мінського шосе. Унаслідок зіткнення легковик відлетів у кювет, при цьому смертельних травм зазнала дівчина-пішохід.

Від удару дівчина відлетіла приблизно на 30 м від пішохідного переходу. Переходила вона дорогу (і на який сигнал світлофора) чи просто стояла на узбіччі дороги, невідомо.





Читайте також: Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою в Польщі: чотири особи загинули, зокрема двоє громадян України









Дивіться також: Водій Volkswagen насмерть збив 13-річного велосипедиста, - поліція. ФОТОрепортаж



