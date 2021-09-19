Volkswagen Crafter спровокував ДТП у Києві: загинула дівчина-пішохід, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На перетині Великої кільцевої дороги та Газопровідної вулиці в Києві сталася ДТП, у якій загинула дівчина-пішохід.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
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Зі слів свідків, мікроавтобус Volkswagen Crafter рухався від Мінського шосе і на перехресті водій намагався повернути ліворуч, на Газопровідну, і при цьому не пропустив Chevrolet Cruze, який у цей час рухався від Гостомельського до Мінського шосе. Унаслідок зіткнення легковик відлетів у кювет, при цьому смертельних травм зазнала дівчина-пішохід.
Від удару дівчина відлетіла приблизно на 30 м від пішохідного переходу. Переходила вона дорогу (і на який сигнал світлофора) чи просто стояла на узбіччі дороги, невідомо.
Будь ласка, зачекайте...
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ну а вы что отвечали? "конец эпохи бедности, честныйпарень, нас не обманет (ага.. после его фразы "никому ничего не должен!")"
в итоге вы привели к власти корвана - НИЧЕГО в своей программе не обещавшего, без опыта и малейшего понимания как и что делать, не знающий даже простейших законов (хоть и урист по образованию!) - зато умеющего ссать в глаза зебилам, грабить страну и назначать на деребан бюджета своих друзей..
В общем, вы обычные халявщики, "уставшие от войны" и решившие что выбрав клована - получить рай на земле.. Причем сами построить свой рай - вы не хотите.. ждете от других.
Поїхав кроликам по траву, мотом, повертаюся- за мною опель астра їде. По всій трасі. Тікать нікуди- бордюр сантиметрів 20. Ну, спостерігаю в дзеркало за ним, якраз він на мене- встигаю покласти мот на бордюр, він дає газу і йде з траси. Підхожу- знайомий, судді районного корєфан-мисливець рачки з машини вилазить. Готовий.
Ну, плюнув, підняв мот і поїхав. Коли дзвонить синок його з матюками- ;аби не ти, батько б нормально доїхав, торчиш ремонт машини, побита, а ще зчіплення згоріло і закипіла!;
Кажу- ти б з могоричем мав їхати, твій батько мене ледь не вбив, та я ще й поліцію не викликав, розумієш?
Ну, щось поварнякало мені про ;счьотчік; і відключилося.
Чекаю подальшого розвитку подій.
В качестве дружеской помощи одному киевскому знакомому я в качестве юриста дистанционно вёл в 2021 году в течение полугода исковое производство по ДТП :
полиция волокитила дело, мы срочно подали заявление в отдел внутренней безопасности НПУ:
моего знакомого очень доброжелательно и любезно приняли в ОВБ, внимательно выслушали и немедленно решили все проблемы с волокитой. Дело мы полностью выиграли с большим финансовым результатом в пользу моего приятеля.
Водій буса міг не помітить Шевроле вчасно так як швидкість була дуже висока. Поліція має розібратися але чи є довіра їм....
Всё потому что там бетонные блоки разделители и при повороте из-за них практически не видно 3ю полосу, плюс там как раз огромный участок где берут разгон перед светофором.
Я там даже днем дальний включаю перед ним..
обычно на том светофоре водилы нормально стают.. этот, особоодарённый, наверно летел, пытаясь проскочить уже на свой красный, а бусу - уже зелёный.. бус не учёл "эффект дурака" на дороге..
пешеходы там только бегуны-грибники, возможно ещё работники санатория, а клиенты того "ресторана-ранчо" обычно пешком не ходят - короче 1 человек в час, в среднем..(
365днів. І такі випадки не стануться.
Легковик можливо і їїхав швидко, таттбус би пропустив якби бачив. А чи все можливе ми робимо, щоб бути помітними?
Погода,мокро, сірі блоки, сірі машини... Непомітити дуже легко - всі ми при маневрах моргаємо фарами- це ми хочемо бути помітними! Щоб чогось несталось... *оце я, поміть мене!*
А мені ще огризаються, що то я мовлав нав'язувати ближнє світло.
Та їдьте як хочете - пох...й!
Тебе непобачать- будеш в шкурі того потерпілого.
І толку, що ти правий, і толку, що ти мене послав, коли я радив включати ближнє світло 24/7
365. Чим вам помогли вимкнуті фари?
Сумно, сумно.. але нічого не виправити уже.
Співчуття родині загиблої.