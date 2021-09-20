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Гриценко про ситуацію на Донбасі: Не працює "Мінськ" абсолютно, Путін вже поховав його. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін "поховав" Мінські угоди, тому сьогодні вони не працюють.

Таку думку в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив ексміністр оборони Анатолій Гриценко, коментуючи ситуацію на Донбасі, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що казали наші очільники, що буде загострення на Донбасі після виборів у Росії – так загострення вже є. Візьміть останні 10 днів, практично щодня йшли повідомлення про поранених і загиблих. Навіть сьогодні було застосування зброї, яка заборонена. Не працює "Мінськ" абсолютно, він мертвий. Я сказав би, що Путін вже поховав "Мінськ", - заявив ексміністр.

Також читайте: Відмова Росії продовжити мандат місії ОБСЄ викликає сумнів у її намірах виконувати мінські угоди, - представник Держдепу США Прайс

Автор: 

Гриценко Анатолій (388) путін володимир (23811) Донбас (22356) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+16
офигенно!.. Панталоний Гриценко - мужчинка робкого десятка, подкаблучный спИцназовец, которого мадам Мостовая уже восьмой год не пускает на передовую в зону АТО/ООС, любит поразмышлять о Минских соглашениях, доедая очередную банку армейской тушёнки, украденную у украинской армии в бытность Министрика Оборонки..
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20.09.2021 09:43
+15
Так Грыць в свое время говорил, что Порох заключил плохие Минские соглашения. Теперь скиглыть, что они разорваны. Нестыковочка получается))
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20.09.2021 09:47
+11
Що він не так сказав?
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20.09.2021 09:47
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офигенно!.. Панталоний Гриценко - мужчинка робкого десятка, подкаблучный спИцназовец, которого мадам Мостовая уже восьмой год не пускает на передовую в зону АТО/ООС, любит поразмышлять о Минских соглашениях, доедая очередную банку армейской тушёнки, украденную у украинской армии в бытность Министрика Оборонки..
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20.09.2021 09:43 Відповісти
Що він не так сказав?
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20.09.2021 09:47 Відповісти
Читай ниже
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20.09.2021 09:48 Відповісти
Гриценко це найбільш адекватний політик України, до того ж військовий. Він був би найкращим прем'єр міністром під час війни. Позиція Гриценка найбільш виважена та правильна і Гриценко це політик дії а не розмов, він вміє проводити успішні реформи без галасу і без болтовні. За 2,5 роки Гриценко провів в армії стільки успішних реформ, скільки не провели ані до ані після нього! Гриценко був найкращим міністром оборони України і взагалі найкращим міністром за всі час. Офіцер з кришталево чистою репутацією, який отримав американську військову освіту за фахом стратегічного менеджменту. Американці готували його на Президента, але потім махнули рукою на Україну і вирішили не просувати Гриценка в політиці, бо Гриценко на посаді міністра оборони за 2,5 роки зробив з армії потужну силу, яку почали боятись Румунія, Угорщина та Польща.
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20.09.2021 14:27 Відповісти
и тут начали говорить тяжелые наркотики..
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20.09.2021 15:27 Відповісти
Та не, это сам Гриценко под левым ником. Не похвалишь себя сам, так никто не похвалит.))
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21.09.2021 10:04 Відповісти
он не имеет права говорить об Армии, о Минских Соглашениях.. это трусливое вороватое чмо вообще должно быть повешено на фонарном столбе Хрещатика..
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20.09.2021 09:51 Відповісти
Так він бреше що на Мінськ ***** поклало болт?
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20.09.2021 09:54 Відповісти
сломанные часы...
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20.09.2021 11:31 Відповісти
Фекалоїде, Гриценко зробив в 10 разів більше користі для реформування Армії аніж твій петьман. Гриценкоухилився від призову ? Він запропонував свої прслуги петі у 2014, але той відкинув пропозицію і обрав свої холуїв - паркетних генералів поллітрака, мужеложенка, галантерея, вбиіцю назаренка... Втім, який цар - такий і псар
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20.09.2021 11:47 Відповісти
твой Гриценко использовал легенду "реформирования Армии" для уничтожения боеспособности Армии..

а ты Руслан, тоже из под юбки мадам Мостовой строчишь свои комменты?.. передай мадам Мостовой, что б она постирала трусы, а то от ваших комментов воняет..
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20.09.2021 11:54 Відповісти
Це смердить від тебе московитською гнилизною, москалощелепове. Мабуть ти з окопу пишеш, бойовий петерасте Армії рошенівських холуїв на дотації ? Ось факи і від них не відмахнешся:

Визначив сім загроз воєнній безпеці України. Сформулював для армії конкретні завдання, довів їх до кожного командира бригади і полку за підписом міністра - вперше за роки незалежності. Щоб кожен командир знав, як діяти на випадок будь-якої загрози.

Головним пріоритетом визначив бойову підготовку. Льотчики літали більше, ніж російські - по 70-90 годин на рік, штурмовики - 110 годин. В море виходило понад 20 військових кораблів і суден - більше, ніж міг виставити Чорноморський флот Росії. Аеромобільні війська виконували понад 20 тисяч стрибків з парашутом щороку.
На полігонах особисто перевіряв професійний рівень офіцерів - стрільбу з бойових машин, вогневу і фізичну підготовку - від лейтенанта-командира взводу до полковника-комбрига.

Рішуче боровся з корупцією. Усі структури Міноборони були позбавлені права торгувати майном. Солдати не будували дачі генералам. Хто з командирів порушував цей наказ - втрачав посаду. За знущання над солдатом, фінансові зловживання і хабарництво знімав погони і звільняв з армії без пенсії.

Запровадив прозорі використання бюджетних коштів і розподіл житла. Дотепер газета «Народна армія» публікує дані про кожну виділену квартиру. Міноборони було єдиним міністерством, яке в Інтернеті розміщувало інформацію про порушення разом із наказами міністра про покарання корупціонерів.

Змусив олігархів доплатити понад 200 млн грн за раніше укладені невигідні угоди і контракти. Це дозволило 2005-го року надати військовим у 2,7 разів більше квартир, ніж у 2004-му, збудувати для контрактників ******* гуртожитки, кращі, ніж в арміях Польщі, Угорщини і Словаччини. За час перебування Анатолія Гриценка на посаді міністра, за рахунок реалізованого надлишкового майна Міноборони надавало службовцям Збройних сил по 5-7 тисяч квартир щорічно. Останні ж роки Міноборони надає лише 200-300 квартир щорічно…

Військові шпиталі отримали медобладнання більше, ніж за всі попередні роки незалежності. Укомплектував п'ять мобільних шпиталів, перевірив їх у дії підняттям по тривозі і маршем на відстань 820 кілометрів. Були введені у дію три санітарних вертольоти та медичний літак Ан-26 «Віта».

Було розроблено програму створення Сил спеціальних операцій, введено в дію наказом міністра в грудні 2007-го.
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20.09.2021 12:19 Відповісти
ты звизданутый?.. тебе не стыдно так врать?

а скажи Руслан, ты мент из Луганска или ты риелтор из Ужгорода?
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20.09.2021 12:22 Відповісти
Я ж казав що ти фекалоїд. Argumentum ad Hominem ? Факти - впертп річ. Спростуй якщо можеш
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20.09.2021 12:38 Відповісти
ты с в одной палате лежишь?
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20.09.2021 13:12 Відповісти
Они оба, в одной будке на заднем дворе у Панталония живут. Не нервничайте. Это у них диагноз.
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20.09.2021 15:24 Відповісти
Если пишут вам про жопы, про х@и, говно и рот, я скажу вам без сомненья птшет руССкий патриот
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20.09.2021 15:23 Відповісти
Якось невдобно вийшло: контраргументів проти фактів діяльності п. Гриценка на посту міністра оборони ніхто з фабричної тусовки не привів. Крім бруду та помий нічого конкретного. Та і не дивно
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20.09.2021 20:09 Відповісти
Порохоботська срань таке ж безмозгле лайно як і ригоанальне та зеленоботське.Порошенко з того ж крадійського кучмівсько-янучарівського кодляка.Гроші,награбовані з українців вкладав у економіку Підорашки.Чомусь всі говорять про Ліпецьк,забувши про Нижній Новгород,де він побудував завод по випуску автобусів типу Богданів,називались вони Ісузу.Порошенко торгував з Лугандоном під час війни,купуючи вугілля у Захараста та Плотви по 500 гривень,потім впрягався замість паровоза і тягнув ешелони до Роттердаму і назад в Україну і в тариф для виробництва електроенергії для українців закладав вже ціну у 3000 гривень.Гешефт у 2500 ділив разом з Ахметовим.Він МАРОДЕР.А реанімація цієї падлюки Медведчука,соратника по СДПУ(о)-10 років про ту падлюку не було чутно.А ще й дозволив цій тварині купити тв-канали та розгорнути шалену антиукраїнську пропаганду.
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21.09.2021 09:43 Відповісти
Документы в студию. Иначе, это все, бла-бла-бла.
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21.09.2021 12:52 Відповісти
Які ще документи?ти мізки собі придбай.
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22.09.2021 13:11 Відповісти
То что ты упоротый здесь написал, имеет ценность 0,0.

Это равносильно тому что Порох, убил своего брата.
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23.09.2021 00:12 Відповісти
Підприємсто ПАТ "Продовольча компанія "Поділля"" кінцевим власником якого є петро порошенко співпрацює з окупантом .
Йому начхати на тисячі загиблих .......
Дякую небайдужим людям за інформацію .
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=689341088081443&id=100010166742384

Петя не лише не кинув до в'язниці свого колишнього однопартійця по сдпу (о) мертвечука і всю 5 колону, він повернув у політику цього виродка, призначивши його призначив головним переговорником у мінську, в той час як США запровадили санкції проти ************ кума. Ба більше, петя торгував з окупантом під час війни, привів ригню до рад по всій країні в лавах бпп, постачав сировину на воєнні підприємства на рашці, кришував бізнес ригів і банки друзів ***** в Україні, знищивши 100 українських банків, завдавши нищівного удару по економіці країни на рівні 38 % ввп.
НБУ дозволив російським банкам докапіталізувати "дочки" в Україні 3 листопада 2016 https://www.epravda.com.ua/news/2016/11/3/609969/
НБУ дозволив докапіталізацію підсанкційних банків 25 травня 2018 https://www.epravda.com.ua/news/2018/05/25/637141/
На тлі «банкопаду» в Україні санкції проти російських банків м'які і лояльні https://www.radiosvoboda.org/a/28397683.html 02.05.19 Порошенко зняв санкції з розташованого в Придністров'ї металургійного заводу на прохання прем'єра Молдови, - "Схеми" https://censor.net.ua/ua/news/3125059/******************************************************************************************************** Титан для агресора. Як Україна постачає сировину російській військовій промисловості https://tyzhden.ua/Economics/221266 Украина сняла санкции с российского Южтранса | Факты https://fakty.ictv.ua/.../ukraine/20180115-********-znyala-sanktsiyi-z- rosijskogo-yuzhtransu/
Кубів про торгівлю з окупантом: Торгівля, яка є в Україні - законна П'ятниця, 19 січня 2018 https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/19/7168875/
На тлі «банкопаду» в Україні санкції проти російських банків м'які і лояльні https://www.radiosvoboda.org/a/28397683.html 2 лютого 2017 Фірми Порошенка й Кононенка весь рік купували газ у Злочевського
https://www.pravda.com.ua/news/2017/02/2/7134275/
12.02.18 Порошенко заблокировал подписание договора ОЭСР по борьбе с оффшорами https://biz.censor.net.ua/news/3049911/poroshenko_zablokiroval_podpisanie_dogovora_oesr_po_borbe_s_ofshorami
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24.09.2021 20:39 Відповісти
Та ти шо?
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20.09.2021 09:44 Відповісти
А. Гріценко програв позов у ВС України про заборону розповсюдження інформації ( ТСК ВР) про нього, як міністра при якому було найбільше продано військового майна. Уявіть цю цифру $1млрд 316 млн .

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20.09.2021 09:46 Відповісти
Він сам вирішив продавати, чи це було з відома президента як головнокомандуючого?
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20.09.2021 09:52 Відповісти
Так Грыценко во время мессового разворовывания армии был предметом мебели в кабинете, или министром обороны?
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20.09.2021 09:59 Відповісти
Міністра оборони призначає президент і він виконує його указівки.
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20.09.2021 10:02 Відповісти
толік гріценко забив на це свій хєр і розпродував армію?
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20.09.2021 10:06 Відповісти
Давай ты не будешь играть дурака, кося под Игоря Л. Если Зеленский тебя "прызначит" на воровито опасную должность, ты станешь как и Грыць-Стыць воровать и для себя и для начальства?
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20.09.2021 10:08 Відповісти
Так это походу и есть Игорь Л.
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20.09.2021 10:13 Відповісти
ні.
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20.09.2021 11:58 Відповісти
''Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза...''
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20.09.2021 10:31 Відповісти
Как минимум продажа техники с разрешения Премьер министра. Печать то, он ставит в конце концов.
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20.09.2021 15:26 Відповісти
Список надлишкової зброї подає прем'єру міністр економіки. Міністр оборони яке відношення має до бюджету?
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20.09.2021 12:14 Відповісти
Суд частково задовольнив позов Гриценка про захист честі проти нардепа Бригинця: Недостовірну інформацію спростувати. ДОКУМЕНТ

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.censor.net/ua/news/3109445/sud_chastkovo_zadovolnyv_pozov_grytsenka_pro_zahyst_chesti_proty_nardepa_brygyntsya_nedostovirnu_informatsiyu&ved=2ahUKEwir2Jzhn43zAhUKDewKHfceCl4QFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw0xwnAnb4nk4H1cwY34s8ps&ampcf=1
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20.09.2021 12:34 Відповісти
$1млрд 316 млн - це бомба! І військове майно - це дуже серйозно, авжеж. А як назвати те, що вже під час війни не майно, а зброю розпродавали: http://www.dsecu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53195&cat_id=51343 Дані щодо готової техніки щороку публікує Держслужба експортного контролю. У 2014 і 2015 роках Нігерія купила в України 23 танки Т-72 і 12 гаубиць Д-30. У 2016 році у Конго відправили 25 танків Т64БВ-1, в Об'єднані Арабські Емірати -108 броньованих машин БРДМ-2, в Індонезію - 5 БТР-4, ще 34 бронетранспортери БТР-3 - до Таїланду. Але вже в офіційних даних 2017 року кількість проданої бронетехніки зменшилась - лише 16 танків «Оплот» для Таїланду. Статистики за минулий рік поки немає.....На початку війни Україна http://www.dsecu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=6ED488B4CF0D5DB508BC1CCAFD899176?art_id=48545&cat_id=48544)) продавала навіть авіацію. У 2014-му, наприклад, Хорватії відправили 5 літаків Міг-21, ще один Міг-29 у Чад. Тоді ж Білорусь отримала шість Мі-8. А у 2015-му ще п'ять гелікоптерів Мі-24 відправили до Південного Судану. З того часу, згідно з http://www.dsecu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=6ED488B4CF0D5DB508BC1CCAFD899176?art_id=48545&cat_id=48544)) офіційними даними , авіацію не продавали. https://www.radiosvoboda.org/a/donbas-realii-eksport-oborona-ukraina/29813449.html А по словам генерала І.В. Лісового у 2014 році продали у федерастію лінію з виробництва направляючих для РСЗВ https://www.youtube.com/watch?v=w1IBepdJWwc https://www.youtube.com/watch?v=w1IBepdJWwc Це мабуть також Гриценко за старими схемами руки нагрів? Нє? Чи така інформація у методички не вписується?
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20.09.2021 19:44 Відповісти
Зброю продавав Укрспецекспорт та ще 4 компанії,які потім злили в одну.Міністр оборони не торгує зброєю,так що не тринди.
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22.09.2021 12:37 Відповісти
Так Грыць в свое время говорил, что Порох заключил плохие Минские соглашения. Теперь скиглыть, что они разорваны. Нестыковочка получается))
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20.09.2021 09:47 Відповісти
💯
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20.09.2021 09:49 Відповісти
Хорошая аналитика Фарион , кто из ведущих стран мира все годы поддерживал Украину , а кто пытался вернуть Украину в колониальное иго раши. Германия и Франция не являлись друзьями Украины .

https://youtu.be/nLmovpkIGFM https://youtu.be/nLmovpkIGFM

и Нормандский формат тоже невероятная глупость ЗЕ, как и Минск пороха.

надо вернуть будапештский формат
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20.09.2021 09:54 Відповісти
Оце вже повна дурня. Вони інколи таке зморозить..

Фантасмагорія.
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20.09.2021 10:13 Відповісти
Надо слушать разные мнения.
По поводу Германии и Франции она права - 7 лет идёт война , а они себе СП 2 строят . Им начхать на украинцев

Украинцы для них - просто расходный материал , зато сирийцев и негров они будут содержать .

н
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20.09.2021 10:39 Відповісти
В німців без газових турбін в найближчі роки можливий значний енергетичний дизбаланс. За відсутністю великих сховищ, вони потребують гарантовані поставки. Які москва обіцяє лише своєю трубою. А суворі вікинги обрали собі червоно-зелених. І що там буде з норвезким газом - не зрозуміло.
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21.09.2021 00:21 Відповісти
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20.09.2021 10:20 Відповісти
Зеленський Йолоп,але до Нормандського формату він не має жодного відношення,бо його було започатковано 6 липня 2014 року.
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22.09.2021 12:40 Відповісти
Онотоле выполз - скоро выборы. (с) народная примета.
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20.09.2021 10:00 Відповісти
Грыщу, если он расчитывает "попасть в струю"©, придётся научиться хорошенько "работать локтями"© - предстоит распихивать не только ЗЕлёносопельного БлаЗЕня и Порохатого Барыгу, но и "восходящую звезду"© - НедоРазумкова
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20.09.2021 10:02 Відповісти
Запропонуйте альтернативу. Чого зеленський мовчить ? Він же краще за усіх знає, як досягти миру і перемоги. То нехай домовляється з міжнародними партнерами, щоб вони тиснули на роіську.

Але ж та нездара не може. Ви всі не можете.

Натомість воно вирішило не озброювати військо і не платити солдатам за службу.
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20.09.2021 10:10 Відповісти
Кого интересует мнение этого поца?
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20.09.2021 10:12 Відповісти
беня же сказал. 100 лярдов.
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20.09.2021 10:32 Відповісти
ну и славно! Презедент говорил что они , минские соглашения, плохие. Теперь и карты в руки. Будем заключать новые, выгодные Украине- вывод всех войск, граница под контроль Украины, восстановление экономики за счет России и публичные извинения в ООН перед Украиной!!
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20.09.2021 10:34 Відповісти
Звісно. Зебіли то думали, що Порошенко мав би привести капітуляцію фуйла.

Дурнуваті створіння... Він вижав ВСЕ для держави , що можна було у даних умовах.
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20.09.2021 11:35 Відповісти
Путин первым президент, который говорил, что Минские плохие.

Так что - вы хотите подыграть Путину и отменить Минские?
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20.09.2021 11:41 Відповісти
это говорит лишь о том, что минские соглашения были выгодны прежде всего Украине. Наступление прекратилось, линия разграничения зафиксирована. ну, а обязывающая для Украины часть соглашений, как оказалось, выполнена, почему-то быть не может
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20.09.2021 10:47 Відповісти
никчемный грицацуев снова вылез из под широкой юбки и рассказывает свои тупые басни... про политику.
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20.09.2021 11:07 Відповісти
Цікава у вас розмова шановіні ....і весела))) Все простіше і напрочуд меркантильніше.. ))

Пан гриценко ні хріна нового не сказав ...всі і так розуміють що Мінські угоди зайшли в тупик..))) І вони повинні були туди зайти ..бо так було розраховано... витягти з України по максимуму і загальмувати процес коли він піде не в тому руслі...Це передбачливо як біий день... А от питання чи готова України перехопити інеціативу і скерувати процес в потрібному їй напрямку??? Це питанння відкрите... Головне як тепер вирулити з тупика... кацапшина то буде впиратись їй в цьому тупику поки добре...

Тут звісно треба діяти чітко і плавно і не рвати ганчірку бо це не поможе... Перше треба обговорити варінти виходу або продовження Мінських переговорів От зараз непоганий час на мій розсуд заявити що Україна виходить з мінських угод по причині тотального не виконання уод кацапщиною і видачею паспортів в ОРДЛО.. поки вибори у кацапщині і вони зайняті своєю сракою. Звісно треба узгодити з Европою та США і прооналізувати наслідки. Але це різкий варіант і він врядчи буде прийнятий за основу... Варіант продовження переговорів це значить грать в гру під дудку.

Висновок: Розуміння що Міські це гра кацапшини є? Є. Розуміння Що ні чого важливого ми там не досянемо стосовно миру і повернення Криму і Донбассу є?? Є. Тому Україна повинна використати цей майданчик для малої гри і починати іншу ...свою... за підтримки США і Европи...

І це озброєння України,
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20.09.2021 12:50 Відповісти
Чого бідні, бо дурні. Чого дурні, бо бідні. Вражає бажання деяких дописувачів звалювати всі негаразди на людину, яка могла свого часу, очолити країну. От зараз і маємо, те, що маємо і продовжуємо шукати граблі, бо як же без них?
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21.09.2021 09:01 Відповісти
 
 