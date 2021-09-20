Гриценко про ситуацію на Донбасі: Не працює "Мінськ" абсолютно, Путін вже поховав його. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін "поховав" Мінські угоди, тому сьогодні вони не працюють.

Таку думку в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив ексміністр оборони Анатолій Гриценко, коментуючи ситуацію на Донбасі, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що казали наші очільники, що буде загострення на Донбасі після виборів у Росії – так загострення вже є. Візьміть останні 10 днів, практично щодня йшли повідомлення про поранених і загиблих. Навіть сьогодні було застосування зброї, яка заборонена. Не працює "Мінськ" абсолютно, він мертвий. Я сказав би, що Путін вже поховав "Мінськ", - заявив ексміністр.

Також читайте: Відмова Росії продовжити мандат місії ОБСЄ викликає сумнів у її намірах виконувати мінські угоди, - представник Держдепу США Прайс