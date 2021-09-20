Ситуація дивна. Усі фракції виступають проти порядку денного пленарного тижня, - Разумков. ВIДЕО

Усі фракції висловилися проти запланованого порядку денного на поточний пленарний тиждень.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній раді ВРУ сказав спікер Дмитро Разумков.

"У нас сьогодні трохи дивна ситуація - всі фракції ВРУ одночасно висловилися проти порядку денного і надіслали свої пропозиції", - зазначив він.

Разумков розповів, що фракція "Слуга народу" надіслала лист, що не згодна з порядком денним.

"Написали, що є додаток до листа. Але його не додали. Я б хотів його побачити", - підкреслив спікер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія про відставку Разумкова: Сценарій реальний, але він у фракції "СН" не обговорювався