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16 077 19

Ситуація дивна. Усі фракції виступають проти порядку денного пленарного тижня, - Разумков. ВIДЕО

Усі фракції висловилися проти запланованого порядку денного на поточний пленарний тиждень.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній раді ВРУ сказав спікер Дмитро Разумков.

"У нас сьогодні трохи дивна ситуація - всі фракції ВРУ одночасно висловилися проти порядку денного і надіслали свої пропозиції", - зазначив він.

Разумков розповів, що фракція "Слуга народу" надіслала лист, що не згодна з порядком денним.

"Написали, що є додаток до листа. Але його не додали. Я б хотів його побачити", - підкреслив спікер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія про відставку Разумкова: Сценарій реальний, але він у фракції "СН" не обговорювався

Автор: 

ВР (14972) Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+16
ты хоть читал тот закон? болтовня это. закон против олигарх давно существует. называется налоговый кодекс. выполнять только его нужно
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20.09.2021 11:46
+15
самороспуск поставь на голосование
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20.09.2021 11:32
+14
Не лише депутати інших ( крім слуг ) фракцій .Проти цього закону всі , експерти , аналітики , правознавці , і навіть чиновники Євросоюзу , бо вважають той закон - окозамилюванням . Одне зе-шапіто - ЗА , і то -не все ..
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20.09.2021 12:08
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20.09.2021 11:32 Відповісти
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20.09.2021 14:07 Відповісти
Припортовый завод если не ошибаюсь. Няне Бене принадлежит
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20.09.2021 14:45 Відповісти
Зелёнский в Америку, а в Раде тихий переворот.. к чему бы это?
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20.09.2021 11:33 Відповісти
Наоборот. Зеленский продавливает свой пресловутый закон. В повестке на эту неделю его нет. СН требуют внести. Видимо есть голоса для принятия. Хотят принять до выводов Венецианской комиссии.
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20.09.2021 11:51 Відповісти
Это на этой неделе планировали закон против олигархов принять. Тогда понятно почему все депутаты против.
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20.09.2021 11:45 Відповісти
ты хоть читал тот закон? болтовня это. закон против олигарх давно существует. называется налоговый кодекс. выполнять только его нужно
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20.09.2021 11:46 Відповісти
а ще антимонопольне законодавство
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20.09.2021 14:16 Відповісти
Не лише депутати інших ( крім слуг ) фракцій .Проти цього закону всі , експерти , аналітики , правознавці , і навіть чиновники Євросоюзу , бо вважають той закон - окозамилюванням . Одне зе-шапіто - ЗА , і то -не все ..
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20.09.2021 12:08 Відповісти
А що ж там такого в тій "повістці"?
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20.09.2021 11:46 Відповісти
Вопрос в том, чего там нет.
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20.09.2021 11:53 Відповісти
чего там нет.))

Того що й завжди ,, - здорового глузду . .
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20.09.2021 12:12 Відповісти
Кіцька з дому мишки-в пляс. Оці,так звані нардепи нехай займаються своїми "іграшками" у позаробочий час, а на народні гроші,яких їм перепадає немало, потрібно працювати, а не хрени в Раді околачувати.
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20.09.2021 11:50 Відповісти
Ти диви яке "єдінодушіє"!
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20.09.2021 11:52 Відповісти
Скоро Разумкова на мыло
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20.09.2021 11:55 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/09/20/poryadok-dennyj-slug-narodu-dalekyj-vid-problem-narodu-petro-poroshenko/ Петро Порошенко звернувся до «Слуг»: "Голосуйте за те, що потрібне людям, а не вам" *

Під час погоджувальної ради п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав включити у порядок денний https://eurosolidarity.org/2021/09/15/13-ta-pensiya-pogashennya-borgiv-vijskovym-subsydiyi-zarplaty-medykam-i-pidtrymka-gromad-poroshenko-prezentuvav-zminy-do-byudzhetu/ законопроект №6006 , ініційований «Європейською Солідарністю». Як відомо, «Євросолідарність» пропонує за рахунок коштів МВФ виплатити у листопаді 13-ту пенсію, збільшити фінансування субсидій, погасити борги військовим, запланувати фінансування лікарів і підтримку громад.

«Стосовно порядку денного. ... В той час, коли люди думають, де дрова купити, яким чином їм субсидії покрити, тому що «рве» сімейний бюджет. Я щойно повернувся з Черкас, позавчора був у Дніпрі. Сільські лікарі 2 місяці не отримують заробітну платню і не виїжджають на виклики», - наголошує Порошенко.

«В армії більше 1,5 млрд грн заборгованість по виплатам грошового забезпечення, яку ви категорично відкидали, аж поки військові не почали це підтверджувати включно з омбудсменом», - говорить п'ятий Президент.

«Ми вимагаємо, щоб були вирішені питання житлових субсидій громадянам - 20 млрд грн за рахунок коштів МВФ, які подарували Україні. 13-ої пенсії - 23 млрд грн. Повернення боргів військовим, повернення боргів медикам і захисту від ковіду. І питання децентралізації. Залиште громади в спокої. Припиніть їх грабувати», - наголошує Порошенко.

«Ще одна позиція - це питання комісії по «вагнерівцях». Ви намагалися створити її з людей, які мають конфлікт інтересів, а сьогодні була брутальна спроба не допустити народних депутатів на парламентське засідання. Це по-вашому демократія?», - говорить Порошенко.

«Нам потрібно формувати порядок денний з питань, які хвилюють суспільство, а не з питань, які хвилюють тільки «слуг народу». Ключове завдання для нашої країни - це відповідність Копенгагенським критеріям. А це - демократія, верховенство права, захист прав людини, захист ЗМІ. Ні про що з цього ви не піклуєтеся і в такий спосіб ви тягнете країну назад до Росії», - наголосив Петро Порошенко.
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20.09.2021 13:02 Відповісти
Их пора уже всех разогнать. Особенно "СН"
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20.09.2021 21:19 Відповісти
верховная рада во время войны - это нонсенс
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17.03.2022 20:21 Відповісти
 
 