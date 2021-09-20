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Рада в середу планує розглянути постанову щодо виборів до Держдуми РФ, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО

У середу, 22 вересня, парламент може розглянути постанову щодо засудження виборів у Росії.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів на брифінгу у Верховній Раді перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, завтра, 21 вересня, цю постанову має розглянути профільний комітет Верховної Ради. Після цього її винесуть у сесійну залу.

"Думаю, її підтримає парламент, крім, звичайно, тих сил, які були б раді, щоб такі вибори проходили в Україні, і щоб вся Україна голосувала на виборах до Держдуми. На жаль, у парламенті такі люди теж є", - підкреслив перший заступник голови фракції "СН".

Читайте також: Рада має відреагувати на вибори до Держдуми РФ із залученням українських громадян, - "слуга народу" Стефанчук

Автор: 

ВР (14972) Держдума (734) росія (65146) Корнієнко Олександр (666)


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Неуютно сейчас пропарашинским депутатам ВР. Я буду считать тех, кто не явится на голосование, голосовавших против и воздержавшихся - наемниками страны агрессора, т.е. параши!

А постановление наверняка будет против параши!
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20.09.2021 14:13 Відповісти
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20.09.2021 14:14 Відповісти
Звіздєц буде каццапам. Пуйло в паніці дивись вже шмотки збирає...
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20.09.2021 14:14 Відповісти
Мне лично , не холодно, ни жарко от вашего осуждения. У нас своих проблем миллион и маленькая тележка) Осудили, дальше что? Перднули в воздух, вони много, толка 0
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20.09.2021 14:15 Відповісти
вас росия имеет, а вам все равно...
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20.09.2021 14:28 Відповісти
Меня абсолютно не интересует, что там на расейки. Их выборы, их быт , самочувствие вовки пуйла. Меня больше волнует, что будет с моей страной Украиной сколько это шоу 95 квартала продлится и чем оно закончится)
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20.09.2021 14:38 Відповісти
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20.09.2021 14:17 Відповісти
та не торопитесь так)))) а чего в среду? а не завтра... или в прошлую пятницу???
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20.09.2021 14:21 Відповісти
Осуждение и порицание, но не непризнание.
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20.09.2021 16:57 Відповісти
 
 