Рада в середу планує розглянути постанову щодо виборів до Держдуми РФ, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО

У середу, 22 вересня, парламент може розглянути постанову щодо засудження виборів у Росії.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів на брифінгу у Верховній Раді перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, завтра, 21 вересня, цю постанову має розглянути профільний комітет Верховної Ради. Після цього її винесуть у сесійну залу.

"Думаю, її підтримає парламент, крім, звичайно, тих сил, які були б раді, щоб такі вибори проходили в Україні, і щоб вся Україна голосувала на виборах до Держдуми. На жаль, у парламенті такі люди теж є", - підкреслив перший заступник голови фракції "СН".

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