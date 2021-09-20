Рада в середу планує розглянути постанову щодо виборів до Держдуми РФ, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО
У середу, 22 вересня, парламент може розглянути постанову щодо засудження виборів у Росії.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів на брифінгу у Верховній Раді перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
За його словами, завтра, 21 вересня, цю постанову має розглянути профільний комітет Верховної Ради. Після цього її винесуть у сесійну залу.
"Думаю, її підтримає парламент, крім, звичайно, тих сил, які були б раді, щоб такі вибори проходили в Україні, і щоб вся Україна голосувала на виборах до Держдуми. На жаль, у парламенті такі люди теж є", - підкреслив перший заступник голови фракції "СН".
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А постановление наверняка будет против параши!