"Подякуйте, що ми знайшли гроші на перепис населення в 2023 році", - голова Мінфіну Марченко. ВIДЕО

Міністр фінансів Сергій Марченко сказав, що варто подякувати за те, що в державному бюджеті на 2022 знайшлися кошти на перепис населення в 2023 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Марченко заявив в інтерв'ю "Українському радіо".

"Подякуйте, що ми знайшли гроші на перепис населення в 2023 році. 400 млн гривень - це початок процесу, який буде здійснюватися за допомогою електронних засобів перепису. Якщо потрібно буде його дофінансувати, то ми це зробимо", - зазначив голова Мінфіну.

Нагадаємо, раніше бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення понад 80 млн грн на підготовку до перепису, запланованого на 2023 рік.

Пізніше голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що в 2022 році буде відбуватися активна підготовка проєкту. На його реалізацію з бюджету планується виділити 80 млн гривень.

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