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"Подякуйте, що ми знайшли гроші на перепис населення в 2023 році", - голова Мінфіну Марченко. ВIДЕО

Міністр фінансів Сергій Марченко сказав, що варто подякувати за те, що в державному бюджеті на 2022 знайшлися кошти на перепис населення в 2023 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Марченко заявив в інтерв'ю "Українському радіо".

"Подякуйте, що ми знайшли гроші на перепис населення в 2023 році. 400 млн гривень - це початок процесу, який буде здійснюватися за допомогою електронних засобів перепису. Якщо потрібно буде його дофінансувати, то ми це зробимо", - зазначив голова Мінфіну.

Нагадаємо, раніше бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення понад 80 млн грн на підготовку до перепису, запланованого на 2023 рік.

Пізніше голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що в 2022 році буде відбуватися активна підготовка проєкту. На його реалізацію з бюджету планується виділити 80 млн гривень.

Читайте також: Корнієнко про перепис населення: За попередніми розрахунками, потрібно до 4 млрд грн, цифру можна оптимізувати

Автор: 

перепис населення (140) фінансування (3113) Марченко Сергій (577)


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Топ коментарі
+17
куда кланяться, нам холопам? вот же паскуда, за наши деньги еще ему и спасибо сказать! Падлюка!
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20.09.2021 14:52
+11
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20.09.2021 14:51
+11
А куда вы наши деньги деваете, что приходитс их искать?
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20.09.2021 14:54
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20.09.2021 14:51 Відповісти
Богатой плиткой обложено для тех времён и кухарка тоже ничего!
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20.09.2021 16:05 Відповісти
Деньги-то вы нашли. Осталось две проблемы - найти население в 2023 году, и найти полномочия на перепись в 2023 году.
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20.09.2021 14:52 Відповісти
и эти же 400 лямов в том же 2023 году
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20.09.2021 15:17 Відповісти
Уже озвучили что нашли базу на 53 млн. персон) В 2019 году было 37 млн., а в 2023-м по переписи станет 53 млн.) Мы же развиваемся за последних три года
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20.09.2021 15:52 Відповісти
куда кланяться, нам холопам? вот же паскуда, за наши деньги еще ему и спасибо сказать! Падлюка!
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20.09.2021 14:52 Відповісти
А куда вы наши деньги деваете, что приходитс их искать?
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20.09.2021 14:54 Відповісти
Что значит "нашли"? Они где то терялись?
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20.09.2021 14:55 Відповісти
А на кой хрен эта перепись нужна? Вы-падлы нашли деньги на попил.
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20.09.2021 15:01 Відповісти
А Дубілет що тоді робив? Там ж також державні гроші витрачились.
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20.09.2021 15:02 Відповісти
Коефіцієнт Дубілету - це не дешево. Не забувайте якої національності наша влада.
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20.09.2021 15:19 Відповісти
Ну спасибо, конечно, а также за 1млрд. деревьев, универ будущего, бассейны в каждом селе, прекращение войны, и.т.д .и.тп. Придет время- будете вы благодарить, за быструю смерть.
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20.09.2021 15:06 Відповісти
Ця зелена потолоч бачить себе сцарьками, а нас холопами?

Все за кацапським сценарієм.
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20.09.2021 15:08 Відповісти
Це свята правда. Наш нарід - це аналог кацапське породдє.
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20.09.2021 15:15 Відповісти
Ты смотри, наши же деньги они нашли. Не власть, а мудачье продажное.
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20.09.2021 15:10 Відповісти
Может еще ножки облобызать за то что сделали свою работу?
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20.09.2021 15:11 Відповісти
Начпуя нам перепис, коли Дубілєт вже все переписав-звільнився-откинувся.)))
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20.09.2021 15:13 Відповісти
"Скажите спасибо, что мы нашли деньги на перепись населения в 2023 году." Источник:

Ой, дякую! Дуже дякую!

А на всесвітню академію імені зеленої плісняви є? Може звідти візьмете? Чи з антиковідного фонду - це ж для вас не вперше! О! Знаю! Заберіть гроші в тих мишей, що з'їли зерно з держрезерву. У кРадуцького можете не питати - він вже всі "масочні" кошти витратив і тепер хоче "зшибати" з депутан за швидке тестування на вході. А! Ще про мільярд дерев забув! Ну й фінансування ОПи скоротіть хоча б на третину чи до рівня фінансування при "баризі"... Грошей буде - на три переписи!

Дибілети на всю голову!
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20.09.2021 15:15 Відповісти
Воно , що зовсім сказилось ? За що нам їм дякувати ? За те , що утримуються на наші податки , нічого не роблять , розкрадають державу , сміються з нас і плюють нам в очі. Думаю при підрахунках всі будуть дуже здивовані і будуть боятися озвучити реальні цифри !!!!
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20.09.2021 15:42 Відповісти
При чем тут деньги? Сколько родилось, умерло все же есть в компьютерах. Програмы нет что-ли для подсчета...
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20.09.2021 15:44 Відповісти
Это мы уже проходили:

-Нам солнца не надо

-Нам партия светит

Спасибо гав. Марченко,а то не знали как жить дальше
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20.09.2021 15:59 Відповісти
А что считать? Каждый день в род-домах выдают свидетельство о рождении. Каждый день учачстковый врач и участковый мент фиксируют смерть на дому. Пенс-фонд запросто цифру выдаст всегда. Каждый день выдают паспорт в 16 лет. Силовиков всех мастей тоже есть конкретная цифра. Срочную службу легко считать. Те кто работают за кордоном через границу проходили. Так кого считать?
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20.09.2021 16:11 Відповісти
Куме,що ти весь светишься!

-Я знайшов.

-Що знайшов?!

-Гору цветных тумаков.

-Де?

-В кошельке у жены
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20.09.2021 16:12 Відповісти
Зеленые глисты нашли деньги на перепись.. у нас в кармане, спасибо, у@бок
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20.09.2021 16:16 Відповісти
Що значить "знайшли гроші"? Бюджет розписаний, затверджений ірозподілений. Значить у когось, чи якихось програм забрали і кинули на перепис. І цей "когось" або програма не отримає своє і не виконає свої зобов'язання.
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20.09.2021 16:41 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXz_N7rScKKm_WJzmfDurSHs9d7K3rHa1W26cwHIkWKGEZafFB6IZA3xWxpyJLDiGN6sz6oEMdkJKs7vs2-L0F8OmdRXpdRwmubB0R2BVyUiOzutUx8cdji0qJreZcDhfs&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXz_N7rScKKm_WJzmfDurSHs9d7K3rHa1W26cwHIkWKGEZafFB6IZA3xWxpyJLDiGN6sz6oEMdkJKs7vs2-L0F8OmdRXpdRwmubB0R2BVyUiOzutUx8cdji0qJreZcDhfs&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6013838282023533?__cft__[0]=AZXz_N7rScKKm_WJzmfDurSHs9d7K3rHa1W26cwHIkWKGEZafFB6IZA3xWxpyJLDiGN6sz6oEMdkJKs7vs2-L0F8OmdRXpdRwmubB0R2BVyUiOzutUx8cdji0qJreZcDhfs&__tn__=%2CO%2CP-R 9 ч. ·



Принятие бюджета-2022 близко

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20.09.2021 16:55 Відповісти
современными методами можно всех подсчитать раз в сто дешевле.
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21.09.2021 00:52 Відповісти
 
 