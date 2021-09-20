"Подякуйте, що ми знайшли гроші на перепис населення в 2023 році", - голова Мінфіну Марченко. ВIДЕО
Міністр фінансів Сергій Марченко сказав, що варто подякувати за те, що в державному бюджеті на 2022 знайшлися кошти на перепис населення в 2023 році.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Марченко заявив в інтерв'ю "Українському радіо".
"Подякуйте, що ми знайшли гроші на перепис населення в 2023 році. 400 млн гривень - це початок процесу, який буде здійснюватися за допомогою електронних засобів перепису. Якщо потрібно буде його дофінансувати, то ми це зробимо", - зазначив голова Мінфіну.
Нагадаємо, раніше бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення понад 80 млн грн на підготовку до перепису, запланованого на 2023 рік.
Пізніше голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що в 2022 році буде відбуватися активна підготовка проєкту. На його реалізацію з бюджету планується виділити 80 млн гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все за кацапським сценарієм.
Ой, дякую! Дуже дякую!
А на всесвітню академію імені зеленої плісняви є? Може звідти візьмете? Чи з антиковідного фонду - це ж для вас не вперше! О! Знаю! Заберіть гроші в тих мишей, що з'їли зерно з держрезерву. У кРадуцького можете не питати - він вже всі "масочні" кошти витратив і тепер хоче "зшибати" з депутан за швидке тестування на вході. А! Ще про мільярд дерев забув! Ну й фінансування ОПи скоротіть хоча б на третину чи до рівня фінансування при "баризі"... Грошей буде - на три переписи!
Дибілети на всю голову!
-Нам солнца не надо
-Нам партия светит
Спасибо гав. Марченко,а то не знали как жить дальше
-Я знайшов.
-Що знайшов?!
-Гору цветных тумаков.
-Де?
-В кошельке у жены
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6013838282023533?__cft__[0]=AZXz_N7rScKKm_WJzmfDurSHs9d7K3rHa1W26cwHIkWKGEZafFB6IZA3xWxpyJLDiGN6sz6oEMdkJKs7vs2-L0F8OmdRXpdRwmubB0R2BVyUiOzutUx8cdji0qJreZcDhfs&__tn__=%2CO%2CP-R 9 ч. ·
Принятие бюджета-2022 близко