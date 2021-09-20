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Вимагаю розслідування, чому влада дозволила незаконні вибори в Держдуму РФ на території України, - Порошенко. ВIДЕО

Проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів.

Про це під час погоджувальної ради заявив п’ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Я повністю підтримую пропозиції більшості фракцій, які прозвучали щодо негайного розгляду Постанови Верховної Ради про невизнання виборів в Росії у зв’язку з проведенням їх на території анексованої республіки Крим. За визнанням самої російської влади, більше 200 тисяч українських громадян Донбасу, яким були всунуті паспорти, були затягнуті в тому числі і через механізм електронного голосування на ці незаконні вибори", – зазначає Порошенко.

За словами лідера "ЄС", ми тут знову бачимо політику подвійних стандартів і нагадав, що за часів його президентства було заборонено проведення фейкових фальсифікованих виборів Російської Федерації на території України.

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"Тут раптом Офіс президента, влада і окремі представники "Слуг народу" з парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установи в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їх проведення? Це класичний зразок поведінки "слуг": "піплу – відосики", а самі робите абсолютно неприйнятні речі", – обурився Порошенко.

"Я вимагаю розслідування, яким чином незаконні вибори проводилися на території України", – резюмує лідер "Європейської Солідарності".

Автор: 

вибори (6689) Держдума (734) Європа (1809) Порошенко Петро (15173)


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Топ коментарі
+48
вспомним как в рашке подгорало 5 лет назад: 11.09.2016

https://www.kommersant.ru/doc/3087187

Украина объявила, что не допустит проведения на своей территории выборов в Госдуму, если Россия не согласится не проводить выборы в Крыму, который Киев называет оккупированными территориями. В Москве заявляют о нарушении прав избирателей - планировалось открыть четыре избирательных участка в Киеве, Харькове, Одессе и Львове для 80 тыс. избирателей. По словам источника, близкого к МИД РФ, «заранее было понятно, что на территории диппредставительств удастся провести голосование только для дипломатов и сотрудников».

Петр Порошенко 10 сентября распорядился проинформировать руководство России о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины.
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20.09.2021 15:15
+44
...А как вы сейчас собираетесь обращаться к мировой общественности не признавать эти выборы, когда вы (зеленский и ермак) своим распоряжением позволяете их проведение? ...
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20.09.2021 15:16
+38
Опа)Умница!
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20.09.2021 15:14
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Пэтя, жги! Нет бОльшей проблемы в Украине, чем выборы в госдуру РФ. Вот если бы запретили выборы на территории дипмиссий РФ, то мы бы все сразу зажили ого-го!
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21.09.2021 10:06 Відповісти
Не сцы, щас зелебобы пришлют тебе платежку и заживешь ого-го
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21.09.2021 11:56 Відповісти
Первый признак упоротого порохобота: полное отсутствие комментария по сути и сразу перевод стрелок на личные оскорбления. Банально и скучно.
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21.09.2021 12:55 Відповісти
Що тобі ще треба доказувати?

Стогодні вранці Яр Холодний, наприклад. (вище) розклав все "по полочках" і стосовно війни, і стосовно посольств. і стосовно виборів... Ти ж дебіл, все це бачив! Але знову за рибу вила суєш.

Ну, й тебе тому посилаємо. Буднік - "культурно"; а я - нехай шастать!
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21.09.2021 17:57 Відповісти
"Доказывать"? Та шо вы, упоротые порохоботы, можете доказать? Вы все сцыкуны. Все комменты, которые показывают вашу упоротость или выводят на чистую воду вашего фюрера, сразу отправляете в спам. ВСЕ (от слова "без исключения") спамы и блокировки аккаунта - это дело рук исключительно и только упоротых порохоботов. Вы даже не понимаете насколько вы похожи на северных гоблинов, которые блокируют любое инакомыслие.
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22.09.2021 10:06 Відповісти
"Седьмой Пятому не светит"®
Ой, козак! Ну, козак! Прям, всем хорош козак Петро Порохатый: и баблища набатовал немеряно, и цельный выводок Лондонских патриотов на свет Божий вылупил, и сверхбольшие леденцы "Рошен" с увеличенным содержанием ферментированного гавнища повышенной вонючести для порохоботов на палочки насаживает. Ну просто светоч Украинской демократии - Сывочолый ГетЬман - никак не меньше. А рейтинг Порохатого среди меня не растЁть, хоть ты тресни. Хоть бы все порохоботы пообосрались с натуги - не желает расти рейтинг Порохатого и всё!
(Во всяком случае, среди меня).
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21.09.2021 10:48 Відповісти
Среди тебя ничего не растет. Почва (мозги) бедная и неплодородная.
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21.09.2021 11:57 Відповісти
Да куда уж мне до тебя? Это ж ты не обделён и в достатке отсасываешь сверхбольшие леденцы "Рошен" на палочках с увеличенным содержанием высраного лично Порохатым Барыгою ферментированного гавнища повышенной вонючести с добавлением нового сверхактивного ингридиента - Тошнотворного Порош(ен)ка (инновационное изобретение Лаборатории токсикогенной порохоботологии корпорации "Рошен"). А потом уже отсосанные леденцы старательно отрабатываешь в надежде получить новые леденцы для последующего тщательного отсасывания.
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22.09.2021 07:51 Відповісти
Почему не запретил окупацию

,,мы все решим мирным путём ,,

А это на 80 % вина Порошенко

Надо было сразу взять 1000 морпехов

и мордой в землю тогда погибло б 500-600

Человек

А сейчас умный и крепкий задним умом
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21.09.2021 10:52 Відповісти
Не чутно було виспупів нацсмк, Швабод та іншої "паиріотичної" сили. Чи можливо іграшки занінчилися на базарах і магазинах, чи дорогу забули, чи забули за що боротися? Цим підтвердили, що боролися разом з бенею і московитами виключно проти Порошенко, а не проти ворога.
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21.09.2021 15:22 Відповісти
Сам за 5 лет не сделал абсолютно ничего по отношению к агрессору. Не разорвал дип отношения, не ввел визовый режим, даже военное положение не ввел на оккупированных территориях!

Мало того, ввел особый экономический статус с Крымом в 2015 году, который недавно отменили!

Обещалкин-олигарх потерял доверие народа!
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21.09.2021 17:26 Відповісти
П'ятий президент Петро Олексійович Порошенко - найвеличніша історична постать ******** України, взірець бескорисного служіння народові й державі, променистий світоч демократії, мужній захисник державності й державних інтересів, заповзятий хранитель віри Господньої та зачинач незалежної Української Церкви, сумлінний розбудовувач Українського Війська, найефективніший керманич-реформатор **********, невблаганний борець за справедливість, безкомпромісний насаджувач законності, високоосвічений носій і наполегливий просувач української мови, невтомний популяризатор української культури, щедрий меценат і великодушний благодійник, достойний син Українського народу, уважний та турботливий чоловік і батько; мудра, щира, добра і чуйна людина.
Кожного разу, коли усвідомлюю, що мене Господь Бог поблагословив жити в одну історичну епоху з Петром Олексійовичем Порошенком, весь організм охоплює солодке тріпотіння, до горла підкочується ком, а на очах бренить скупа чоловіча сльоза.
Шкода тільки, що Петра Олексійовича Порошенка невдячні громадяни більше НІКОЛИ в житті за жодних обставин НЕ ОБЕРУТЬ президентом України.
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22.09.2021 08:00 Відповісти
Про вату мне будет рассказывать рыго-медведчуковское убожество?Оригинально)Для упоротого:нет понятия "національна мова",недоразумение ты вельветовое)Че ж ты по-кацапски подрисалось,борец за чистоту мови?Или,какой ник на ботоферме дали,таким и приходится пользоваться?И,да...Было бы очень неплохо,если бы ты не только визжало за использование мови,а еще и научилось на ней грамотно писать)
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23.09.2021 10:58 Відповісти
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