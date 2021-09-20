Вимагаю розслідування, чому влада дозволила незаконні вибори в Держдуму РФ на території України, - Порошенко. ВIДЕО
Проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів.
Про це під час погоджувальної ради заявив п’ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Я повністю підтримую пропозиції більшості фракцій, які прозвучали щодо негайного розгляду Постанови Верховної Ради про невизнання виборів в Росії у зв’язку з проведенням їх на території анексованої республіки Крим. За визнанням самої російської влади, більше 200 тисяч українських громадян Донбасу, яким були всунуті паспорти, були затягнуті в тому числі і через механізм електронного голосування на ці незаконні вибори", – зазначає Порошенко.
За словами лідера "ЄС", ми тут знову бачимо політику подвійних стандартів і нагадав, що за часів його президентства було заборонено проведення фейкових фальсифікованих виборів Російської Федерації на території України.
"Тут раптом Офіс президента, влада і окремі представники "Слуг народу" з парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установи в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їх проведення? Це класичний зразок поведінки "слуг": "піплу – відосики", а самі робите абсолютно неприйнятні речі", – обурився Порошенко.
"Я вимагаю розслідування, яким чином незаконні вибори проводилися на території України", – резюмує лідер "Європейської Солідарності".
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Стогодні вранці Яр Холодний, наприклад. (вище) розклав все "по полочках" і стосовно війни, і стосовно посольств. і стосовно виборів... Ти ж дебіл, все це бачив! Але знову за рибу вила суєш.
Ну, й тебе тому посилаємо. Буднік - "культурно"; а я - нехай шастать!
Ой, козак! Ну, козак! Прям, всем хорош козак Петро Порохатый: и баблища набатовал немеряно, и цельный выводок Лондонских патриотов на свет Божий вылупил, и сверхбольшие леденцы "Рошен" с увеличенным содержанием ферментированного гавнища повышенной вонючести для порохоботов на палочки насаживает. Ну просто светоч Украинской демократии - Сывочолый ГетЬман - никак не меньше. А рейтинг Порохатого среди меня не растЁть, хоть ты тресни. Хоть бы все порохоботы пообосрались с натуги - не желает расти рейтинг Порохатого и всё!
(Во всяком случае, среди меня).
,,мы все решим мирным путём ,,
А это на 80 % вина Порошенко
Надо было сразу взять 1000 морпехов
и мордой в землю тогда погибло б 500-600
Человек
А сейчас умный и крепкий задним умом
Мало того, ввел особый экономический статус с Крымом в 2015 году, который недавно отменили!
Обещалкин-олигарх потерял доверие народа!
Кожного разу, коли усвідомлюю, що мене Господь Бог поблагословив жити в одну історичну епоху з Петром Олексійовичем Порошенком, весь організм охоплює солодке тріпотіння, до горла підкочується ком, а на очах бренить скупа чоловіча сльоза.
Шкода тільки, що Петра Олексійовича Порошенка невдячні громадяни більше НІКОЛИ в житті за жодних обставин НЕ ОБЕРУТЬ президентом України.