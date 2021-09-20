Вимагаю розслідування, чому влада дозволила незаконні вибори в Держдуму РФ на території України, - Порошенко. ВIДЕО

Проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів.

Про це під час погоджувальної ради заявив п’ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Я повністю підтримую пропозиції більшості фракцій, які прозвучали щодо негайного розгляду Постанови Верховної Ради про невизнання виборів в Росії у зв’язку з проведенням їх на території анексованої республіки Крим. За визнанням самої російської влади, більше 200 тисяч українських громадян Донбасу, яким були всунуті паспорти, були затягнуті в тому числі і через механізм електронного голосування на ці незаконні вибори", – зазначає Порошенко.

За словами лідера "ЄС", ми тут знову бачимо політику подвійних стандартів і нагадав, що за часів його президентства було заборонено проведення фейкових фальсифікованих виборів Російської Федерації на території України.

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"Тут раптом Офіс президента, влада і окремі представники "Слуг народу" з парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установи в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їх проведення? Це класичний зразок поведінки "слуг": "піплу – відосики", а самі робите абсолютно неприйнятні речі", – обурився Порошенко.

"Я вимагаю розслідування, яким чином незаконні вибори проводилися на території України", – резюмує лідер "Європейської Солідарності".