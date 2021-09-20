Окопна війна: "Я дуже боюся, що з моїми бійцями може щось трапитися, а я не зможу допомогти" - Олена, офіцер з психологічної підготовки Збройних сил України. ВIДЕО
Сьогоднішня рубрика "Окопна війна" зустрічає нас у Донецькій області в одній з бригад Збройних сил України, яка веде боротьбу з російськими окупантами.
Ми поговорили з офіцером української армії Оленою, яка змінила своє місце в кабінеті податкової на окопи Донбасу.
Що з цього вийшло? Як їй вдалося стати частиною війни? Як можна не фарбувати нігті і як завоювати повагу чоловічої частини армії?
Про це і не тільки в нашій рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+4 roadstar
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+3 Прощай немытая раССея
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+3 курвиметр
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Влада олігархів використовувала вкрадені у народа гроши на найм найкращих політтехнологів, підкуп найбідніших виборців, та брехню зі всіх ЗМІ.
Не такіж, а ошукані, та ще й зивористанням важелів влади, яки в них зосереджені ще з влади комуняк, керівництво яких також було не української нації.
А також: "Тримайся сам - піддержиш товариство"