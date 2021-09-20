УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11399 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
4 215 10

Окопна війна: "Я дуже боюся, що з моїми бійцями може щось трапитися, а я не зможу допомогти" - Олена, офіцер з психологічної підготовки Збройних сил України. ВIДЕО

Сьогоднішня рубрика "Окопна війна" зустрічає нас у Донецькій області в одній з бригад Збройних сил України, яка веде боротьбу з російськими окупантами.

Ми поговорили з офіцером української армії Оленою, яка змінила своє місце в кабінеті податкової на окопи Донбасу.

Що з цього вийшло? Як їй вдалося стати частиною війни? Як можна не фарбувати нігті і як завоювати повагу чоловічої частини армії?

Про це і не тільки в нашій рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.

Також дивіться: "Кожен третій боєць звертається до нас для протезування. Часто їх відправляють на фронт навіть без огляду стоматолога. Держава просто забила на цю проблему", - волонтери "Тризуб-Дентал". ВIДЕО

Автор: 

Ухман Михайло (237)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Если с вашими бойцами что то случится и вы не сможете помочь, то не надо этого бояться. Работу надо построить так, чтобы бойцы помогли себе сами.
показати весь коментар
20.09.2021 19:12
+3
показати весь коментар
20.09.2021 18:04
+3
Який президент, такі в нього і радники.
показати весь коментар
20.09.2021 19:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.09.2021 18:04 Відповісти
Последнее сообщение мабуть було не трамвай объедет
показати весь коментар
20.09.2021 18:51 Відповісти
Солнце не с той стороны взошло---оно ведь понедельник. И сразу как взлетели---а оно БАЦ!
показати весь коментар
20.09.2021 18:23 Відповісти
Радник президента, і просто чмо арестович агітує за федералізацію. А також закликає ********* звертатись у суди, якщо їхня *********** буде дискримінуватись у вільому українському суспільстві.
показати весь коментар
20.09.2021 18:36 Відповісти
Який президент, такі в нього і радники.
показати весь коментар
20.09.2021 19:54 Відповісти
А президент такий, як його виборець. Чи не так?
показати весь коментар
20.09.2021 22:58 Відповісти
Ні, ні так.

Влада олігархів використовувала вкрадені у народа гроши на найм найкращих політтехнологів, підкуп найбідніших виборців, та брехню зі всіх ЗМІ.

Не такіж, а ошукані, та ще й зивористанням важелів влади, яки в них зосереджені ще з влади комуняк, керівництво яких також було не української нації.
показати весь коментар
20.09.2021 23:56 Відповісти
Если с вашими бойцами что то случится и вы не сможете помочь, то не надо этого бояться. Работу надо построить так, чтобы бойцы помогли себе сами.
показати весь коментар
20.09.2021 19:12 Відповісти
Правильно. Подготовить бойца морально, надо ещё ДО того, как что-то случилось, чтобы он заранее знал, как потом действовать.
показати весь коментар
20.09.2021 19:55 Відповісти
Згодна, на Україні ще кажуть: "Покладись на себе і свої справи роби сам".

А також: "Тримайся сам - піддержиш товариство"
показати весь коментар
20.09.2021 20:02 Відповісти
 
 