Окопна війна: "Я дуже боюся, що з моїми бійцями може щось трапитися, а я не зможу допомогти" - Олена, офіцер з психологічної підготовки Збройних сил України. ВIДЕО

Сьогоднішня рубрика "Окопна війна" зустрічає нас у Донецькій області в одній з бригад Збройних сил України, яка веде боротьбу з російськими окупантами.

Ми поговорили з офіцером української армії Оленою, яка змінила своє місце в кабінеті податкової на окопи Донбасу.

Що з цього вийшло? Як їй вдалося стати частиною війни? Як можна не фарбувати нігті і як завоювати повагу чоловічої частини армії?

Про це і не тільки в нашій рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.

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