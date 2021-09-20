Попросили не палити фаєри: чотири людини постраждали під час бійки на трибунах НСК "Олімпійський". ВIДЕО

Поліція почала провадження за фактом бійки на стадіоні "Олімпійський" у Києві під час матчу футбольних клубів "Динамо" і "Олександрія" 18 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

"Попередньо встановлено, що один із глядачів зробив зауваження іншим щодо припинення використання файєрів. У відповідь на зауваження молодики перелізли через паркан до іншого сектору на влаштували бійку. Як тільки охоронці стадіону, до функцій яких входить реагування на протиправні дії глядачів безпосередньо на трибунах, повідомили поліцейським про інцидент, спецпризначенні одразу прибули до сектору. Наразі із заявами про тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості до Печерського управління поліції звернулися четверо осіб", - зазначається в повідомленні.

За даними ЗМІ, 18 вересня "Динамо" організувало "день дітей", коли всім до 14 років на матч вільний вхід.

У заяві пресслужби "Динамо" вказується, що хуліганські дії зафіксовані камерами стадіону, фото і відео направлені до поліції.

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"Спільно зі службою безпеки та охорони ДП НСК "Олімпійський", клуб з’ясував та інформує про наступне. Під час проведення матчу близько 19 год. 45 хв. організована багаточисельна група осіб, які перебували у фанатському секторі #41 "Динамо", запалила піротехнічні засоби. Уболівальники сусіднього сектору зробили їм правомірні усні зауваження про те, що такі їхні дії завдають шкоду та створюють дискомфорт дітям та іншим глядачам у секторі #37. У відповідь на таке прохання мала місце агресивна, неадекватна реакція з боку представників фанатського угруповання. Вона проявилася у вчиненні фізичного насильства над деякими глядачами, їх побитті групою осіб на очах у багаточисельної аудиторії матчу, в т.ч. телеглядачів", - наголошується в повідомленні.

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