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Попросили не палити фаєри: чотири людини постраждали під час бійки на трибунах НСК "Олімпійський". ВIДЕО

Поліція почала провадження за фактом бійки на стадіоні "Олімпійський" у Києві під час матчу футбольних клубів "Динамо" і "Олександрія" 18 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

"Попередньо встановлено, що один із глядачів зробив зауваження іншим щодо припинення використання файєрів. У відповідь на зауваження молодики перелізли через паркан до іншого сектору на влаштували бійку. Як тільки охоронці стадіону, до функцій яких входить реагування на протиправні дії глядачів безпосередньо на трибунах, повідомили поліцейським про інцидент, спецпризначенні одразу прибули до сектору. Наразі із заявами про тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості до Печерського управління поліції звернулися четверо осіб", - зазначається в повідомленні.

За даними ЗМІ, 18 вересня "Динамо" організувало "день дітей", коли всім до 14 років на матч вільний вхід.

У заяві пресслужби "Динамо" вказується, що хуліганські дії зафіксовані камерами стадіону, фото і відео направлені до поліції.

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"Спільно зі службою безпеки та охорони ДП НСК "Олімпійський", клуб з’ясував та інформує про наступне. Під час проведення матчу близько 19 год. 45 хв. організована багаточисельна група осіб, які перебували у фанатському секторі #41 "Динамо", запалила піротехнічні засоби. Уболівальники сусіднього сектору зробили їм правомірні усні зауваження про те, що такі їхні дії завдають шкоду та створюють дискомфорт дітям та іншим глядачам у секторі #37. У відповідь на таке прохання мала місце агресивна, неадекватна реакція з боку представників фанатського угруповання. Вона проявилася у вчиненні фізичного насильства над деякими глядачами, їх побитті групою осіб на очах у багаточисельної аудиторії матчу, в т.ч. телеглядачів", - наголошується в повідомленні.

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Автор: 

вболівальники (75) Динамо (238) бійка (738) Олімпійський стадіон (32) Нацполіція (15164) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+18
Это не болельщики, это не фанаты, это стая тупого и сцикливого быдла. По одному они могут только мочиться под себя.
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20.09.2021 19:06
+13
Ультрас динамо , побили болельщиков динамо . Никогда ни фаны Днепра , Карпат ,Метталиста , Шахты не трогали своих болел . Это животные какие то
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20.09.2021 19:44
+11
Насколько я читал, пострадавшие намерены довести дело до уголовного приговора и заключения этого быдла на казенные харчи.
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20.09.2021 19:03
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Этих "фанатов" нужно изолировать от общества как стаю диких шакалов.
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20.09.2021 18:59 Відповісти
Який чудовий резерв для призову на строкову службу і для мобілізації. Як казав наш дільничий за радянських часів:"Ти або йдешь в армія, або у вязницю". А после армії: "Ну шо не сів, тоді пиши заяву на службу у міліції".
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20.09.2021 19:14 Відповісти
То-то вы и пошли в полицию. Теперь все понятно. А сколько стетило?
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20.09.2021 19:17 Відповісти
Господь видвів від служити у поліції. А ось у міліції... Дільничий майор прийшов додому на третій день після моєї демобілізації з РА і я йому вдячний за ту розмову про службу в міліції. Я звісно відмовився йти в міліцію, але через три роки я прийшов до нього уже лейтенантом. І він відав мені свою дільницю, район, де я виріс і жив. Тому що міліціонером треба починати там, де тебе знають з дитинства.
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20.09.2021 19:35 Відповісти
Так сколько светило? И за какие дела?
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20.09.2021 19:40 Відповісти
то есть, ты считаешь, что в полиции и в армии служит только быдло. И хочешь в армию призвать этих неадекватов?

Я считаю, что ты намного подлее и мерзее и глупее этих оленей с фаерами.
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20.09.2021 21:12 Відповісти
кстати, на видео прекрасно видно, что драку быстро прекратили ругаемые тобою МЕНТЫ. Встали между нападающими и пострадавшими, закрыли их собой фактически.

Молодцы.
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20.09.2021 21:13 Відповісти
Насколько я читал, пострадавшие намерены довести дело до уголовного приговора и заключения этого быдла на казенные харчи.
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20.09.2021 19:03 Відповісти
на удивление, менты быстро отреагировали - в секунды закрыли собой людей.

Хоть что-то хорошее в этой истории с неадекватами.
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20.09.2021 21:08 Відповісти
всегда считал футбольных болельщиков долбойобами ! почему ни в одном виде спорта нет таких быдлоболельщиков как в футболе ? почему например в Ф 1 болельщики сидят в перемешку и даже не думают о перепалках,я уже не говорю о мордобое ! ?
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20.09.2021 19:03 Відповісти
Это не болельщики, это не фанаты, это стая тупого и сцикливого быдла. По одному они могут только мочиться под себя.
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20.09.2021 19:06 Відповісти
там был целый стадион болел. НОРМАЛЬНЫХ. И пара десятков дятлов, мечтающих самоутвердиться толпой на слабых.

Спасибо, менты быстро подоспели.
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20.09.2021 21:09 Відповісти
Ага, очень смешно ! По телеку и в инете постоянно показывают бесчинства этих НОРМАЛЬНЫХ болельщиков !
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20.09.2021 21:22 Відповісти
Есть в хоккее..но это у кацапов
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20.09.2021 21:30 Відповісти
Смешно. Похоже вы никогда не смотрели хоккей.
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20.09.2021 22:07 Відповісти
Зато я видел толпу пьяных кацапских дебилов идущих на хоккейный матч
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21.09.2021 08:55 Відповісти
Можно подумать чем женственнее спорт, типа футбола (в США это развлечение школьниц) тем дебильнее болельщики.
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20.09.2021 22:09 Відповісти
Даже фанаты Шахтёра цивилизованные, чем это быдло. Позорят Киев...
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20.09.2021 19:08 Відповісти
Ну, як же без кротівні.
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21.09.2021 01:58 Відповісти
давным-давно перестал ходить на стадион, еще до ковида, - концентрированное сборище всякого пьяного быдла.
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20.09.2021 19:21 Відповісти
Беготню за мячом давно пора заменить дракой стенка на стенку.

Мяч на поле вообще не нужен.
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20.09.2021 19:35 Відповісти
Ультрас динамо , побили болельщиков динамо . Никогда ни фаны Днепра , Карпат ,Метталиста , Шахты не трогали своих болел . Это животные какие то
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20.09.2021 19:44 Відповісти
Этих отморозков организовал Суркис посредством своего холуя Васильева по заказу мертведчука, как боевой отряд на случай шухера.

Но они вышли из подчинения и существуют животной жизнью на свое усмотрение.
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20.09.2021 19:52 Відповісти
Настоящие ультрас и патриоты уже давным давно на передке. Это мусор подножный. Лица, не обезображенные интеллектом.

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20.09.2021 20:18 Відповісти
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20.09.2021 20:19 Відповісти
Только вот крышевал их долго Аваков, сын которого был частенько в компании этих отморозков.
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20.09.2021 20:23 Відповісти
Суркис с ментами работает в плотном контакте еще с того времени, когда бегал с пистолетом по троещинскому рынку.

Не зря ему сошло с рук убийство бывшего президента Динамо Островского и передано все спортивное имущество ментов в Киеве за бесплатно.
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20.09.2021 20:39 Відповісти
На футбольных сайтах говорят что ультрасы ДК самые что ниесть поголовные патриоты и герои, и многие их защищают, дескать им можно) Тьфу мля, здравый смысл уже не нужен, ***** кого хочешь , хоть детей, главное вовремя крикнуть я патриот.
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20.09.2021 19:56 Відповісти
Эту фигню пишут только на подконтрольных срулю сайтах его журнашлюхи жиды франков, шахов, васильев.
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20.09.2021 20:11 Відповісти
зайди на НОРМАЛЬНЫЙ и самый популярный сайт динамовских болел - ОБСИЛФ. И убедись что несешь пургу.
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20.09.2021 21:10 Відповісти
Ось саме тому я не хочу на футбол з 1984 року.
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20.09.2021 20:34 Відповісти
Трусішка
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20.09.2021 21:03 Відповісти
Ха! А они, что туда пришли за "обнимашками"!? Не было бы футбола, то нашли бы себе другую форму МОРДОБОЯ! Беда тех, кто считает себя "цивилизованными" в том, что упустили существенный факт, на уроках биологии и зоологии: люди - это приматы (голые обезьяны) и прежде, чем считать декларацию прав "голых обезьян" венцом "гуманизма и справедливости" нужно знать, что все особи вида очень разные как в наследственных признаках, так и среде обитания и наделять их всех (без разбора) одинаковым набором прав и обязанностей - это не просто слезло-сопливая УТОПИЯ, а несусветная глупость и идиотизм. Причина которому является нужда аферистов и пройдох узурпировать власть посредством манипуляции "голосов" тупого БОЛЬШИНСТВА (ЛОХТОРАТА) на так называемых "выборах", задачей которых, кроме легитимации власти УЗУРПАТОРОВ является дешевый фарс и спектакль для убеждения (разводки) ЛОХОВ в том, что они что-то решают и от них хоть что-то зависит!
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20.09.2021 21:49 Відповісти
Я не знаю, що заклинило в ультрасів.

Подія отримала розголос, одному чоловіку ніби зламали руку, іншому - носа.

Ті родини збираються подавати колективний позов.

Ганебна поведінка. Підставили клуб.

Хай відповідають. І ультраси мали б перевірити також серед своїх і почистити лави від подібних.

Мені як уболівальнику Динамо прикро.
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21.09.2021 02:02 Відповісти
 
 