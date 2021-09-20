П'ятеро поліцейських Дніпропетровщини майже рік вибивали із затриманих "визнання" або гроші, - ДБР. ВIДЕО

Оперуповноважений одного з районних управлінь Нацполіції в Дніпропетровській області організував злочинне угруповання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Крім того, до банди входили четверо його колег.

Для поліпшення власної статистики члени угруповання застосовували силу до затриманих, щоб ті зізнавалися в злочинах, яких не скоювали.

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"Але частіше перевертні в погонах доставляли затриманих в управління поліції і там "вибивали" з них гроші", - відзначають в ДБР.

За даними слідчих, в службових кабінетах вони залякували підозрюваних громадян кримінальною відповідальністю, тиснули морально, а також застосовували фізичне насилля, щоб ті заплатили їм "відступні".

Наприклад, одному затриманому чоловікові одягли на голову поліетиленовий пакет та погрожували розправою, якщо той не сплатить 30 тис. гривень хабаря.

Якщо ж у затриманих не було із собою потрібної суми, їх змушували дзвонити рідним або друзям, щоб позичити гроші. Або ж пропонували оформити швидкий кредит онлайн.

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Як вказують в ДБР, затриманих відпускали тільки тоді, коли отримували потрібні суми.

Зараз п'ятьох поліцейських підозрюють у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством, а також у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365 та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.