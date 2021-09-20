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П'ятеро поліцейських Дніпропетровщини майже рік вибивали із затриманих "визнання" або гроші, - ДБР. ВIДЕО

Оперуповноважений одного з районних управлінь Нацполіції в Дніпропетровській області організував злочинне угруповання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Крім того, до банди входили четверо його колег.

Для поліпшення власної статистики члени угруповання застосовували силу до затриманих, щоб ті зізнавалися в злочинах, яких не скоювали.

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"Але частіше перевертні в погонах доставляли затриманих в управління поліції і там "вибивали" з них гроші", - відзначають в ДБР.

За даними слідчих, в службових кабінетах вони залякували підозрюваних громадян кримінальною відповідальністю, тиснули морально, а також застосовували фізичне насилля, щоб ті заплатили їм "відступні".

Наприклад, одному затриманому чоловікові одягли на голову поліетиленовий пакет та погрожували розправою, якщо той не сплатить 30 тис. гривень хабаря.

Якщо ж у затриманих не було із собою потрібної суми, їх змушували дзвонити рідним або друзям, щоб позичити гроші. Або ж пропонували оформити швидкий кредит онлайн.

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Як вказують в ДБР, затриманих відпускали тільки тоді, коли отримували потрібні суми.

Зараз п'ятьох поліцейських підозрюють у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством, а також у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365 та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Автор: 

здирство (284) Нацполіція (15164) ДБР (3491)


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Топ коментарі
+14
М-да, реформована поліція... Треба знову Деканоідзе на допомогу кликати чи як, бо всі старі мусора по суду поновилися на службі...
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20.09.2021 22:05
+12
Они и не уходили...
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20.09.2021 22:20
+6
ни одного БОЖЬЕГО дня про силовые структуры и ментов и других....крышевания. выбивания, сбивания. взятки, похищения, торговля наркотой,аварии,и так далее ....неужели все поголовно этим занимаются...?((
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20.09.2021 22:30
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Менти повертаються? Врадієвка-2 не за горами...
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20.09.2021 21:58 Відповісти
Они и не уходили...
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20.09.2021 22:20 Відповісти
Ох, выпотрошить бы этих *****. Развелось нечисти, одна мразота кругом. Таких не то что стрелять, таких свеживать нужно заживо.
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20.09.2021 22:01 Відповісти
М-да, реформована поліція... Треба знову Деканоідзе на допомогу кликати чи як, бо всі старі мусора по суду поновилися на службі...
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20.09.2021 22:05 Відповісти
клятые агенты путена только марают светлое и честное имя национальной полиции
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20.09.2021 22:12 Відповісти
Опять банда полицейских на Днепропетровщине? А с прошлой из Павлограда в количестве 7 человек разобрались или уже порешали и дальше орудуют? С головы, то есть руководства, надо начинать, разбираться с этим аваковским наследием
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20.09.2021 22:22 Відповісти
Чистят Аваковских слуг правопорядка.
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20.09.2021 22:26 Відповісти
Ага, и ставят на их место Ермаковских.
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21.09.2021 22:32 Відповісти
ни одного БОЖЬЕГО дня про силовые структуры и ментов и других....крышевания. выбивания, сбивания. взятки, похищения, торговля наркотой,аварии,и так далее ....неужели все поголовно этим занимаются...?((
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20.09.2021 22:30 Відповісти
похоже не все и только потому, что не у всех такая возможность есть
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20.09.2021 22:49 Відповісти
нова мусарня - очьень важьно.
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20.09.2021 22:49 Відповісти
Система гнила.Терапевтичні заходи,точніше їх імітація у вигляді тіпа "Патрульної поллюції",результату не дадуть.Суцільне щуряче кубло.Тільки палити і різати.
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21.09.2021 00:01 Відповісти
зрада. никогда раньше такого не было. никогда-никогда.
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21.09.2021 02:14 Відповісти
Якби не фуражки, то б ніхто і не зрозумів, - чи то мусорки, чи бандюгани.
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21.09.2021 06:34 Відповісти
Потужний министр устраивал всех президентов.

Ушел сам, кстати, а не дали под зад за таку "работу"!
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21.09.2021 17:18 Відповісти
А что, разве как-то по-другому бывает? Мусора не поделились с крышей?
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21.09.2021 22:31 Відповісти
Ненароком, не с Новомосковска, эти мусористые мусорята?

Очень похожий почерк у этих вонючих гнид.
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21.09.2021 23:42 Відповісти
 
 