УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10639 відвідувачів онлайн
Новини Відео
3 591 10

ДБР повідомило про підозру одному зі своїх співробітників за фактом незаконного продажу вилученої кукурудзи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань (ДБР) під час досудового розслідування за фактом службової недбалості повідомило про підозру одному зі своїх співробітників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"До служби у ДБР працівник обіймав посаду слідчого одного із відділів ДФС у Миколаївській області. Встановлено, що на попередньому місці служби під час досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий допустив незаконний продаж вилученої під час обшуків кукурудзи вагою понад 1,2 тис. тонн", - йдеться в повідомленні.

Так, через його недбалість державному бюджетові завдано збитків на суму 4,7 млн грн.

Також читайте: На хабарі затримано члена Громадської ради Міноборони Шатиліна і чиновника МО Собана, що має зв'язки з Микитасем і Татаровим, - Бутусов

Працівник ДБР підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – ДБР.

"Державне бюро розслідувань системно і принципово працює над очищенням своїх лав від нечистих на руку працівників, - підкреслили у відомстві і додали. - ДБР продовжує ретельну перевірку своїх працівників, щоб уникнути корупційних ризиків".

ДБР повідомило про підозру одному зі своїх співробітників за фактом незаконного продажу вилученої кукурудзи 01
ДБР повідомило про підозру одному зі своїх співробітників за фактом незаконного продажу вилученої кукурудзи 02

У ДБР нагадали, що раніше на підставі інформації, наданої Управлінням внутрішнього контролю ДБР, було викрито слідчого ДБР і працівника Нацполіції. Вони вимагали від громадянина 80 тис. доларів США за вчинення тиску на слідчих Нацполіції.

Автор: 

недбалість (53) ДБР (3491)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
"Трубочки, пахлава, креветки, сладкая кукуруза"
показати весь коментар
23.09.2021 20:36
+3
ГБР. Изъять и продать.
показати весь коментар
23.09.2021 20:34
+2
Моцно💨💨
показати весь коментар
23.09.2021 20:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Моцно💨💨
показати весь коментар
23.09.2021 20:26 Відповісти
вот тебе и прохождение полиграфа )))
показати весь коментар
23.09.2021 20:33 Відповісти
ГБР. Изъять и продать.
показати весь коментар
23.09.2021 20:34 Відповісти
"Трубочки, пахлава, креветки, сладкая кукуруза"
показати весь коментар
23.09.2021 20:36 Відповісти
да то Никитка, по прозвищу "Хрущ"
показати весь коментар
23.09.2021 20:39 Відповісти
Заложили ж свої...
Демпінг....
Такого хабарчика так мало ще ніхто не брав..
🤣
показати весь коментар
23.09.2021 20:39 Відповісти
Не, ну а шо, а якщо кукурудзу зїли би миші? А так врятував.
показати весь коментар
23.09.2021 20:40 Відповісти
Не миші, а Міші з'їли. Колись ще при совку я служив в армії, то у нас в частині начальник продскладу був на ім'я Міша, і начальник столової теж Міша. То якщо десь там недостача то казали шо Міші з'їли
показати весь коментар
23.09.2021 20:45 Відповісти
В ряды борцов с коррупцией и взяточничеством берут самых отъявленных коррупционеров и взяточников!
показати весь коментар
23.09.2021 20:55 Відповісти
И за немалые взятки, заметьте...
показати весь коментар
23.09.2021 20:57 Відповісти
 
 