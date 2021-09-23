ДБР повідомило про підозру одному зі своїх співробітників за фактом незаконного продажу вилученої кукурудзи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань (ДБР) під час досудового розслідування за фактом службової недбалості повідомило про підозру одному зі своїх співробітників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"До служби у ДБР працівник обіймав посаду слідчого одного із відділів ДФС у Миколаївській області. Встановлено, що на попередньому місці служби під час досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий допустив незаконний продаж вилученої під час обшуків кукурудзи вагою понад 1,2 тис. тонн", - йдеться в повідомленні.

Так, через його недбалість державному бюджетові завдано збитків на суму 4,7 млн грн.

Також читайте: На хабарі затримано члена Громадської ради Міноборони Шатиліна і чиновника МО Собана, що має зв'язки з Микитасем і Татаровим, - Бутусов

Працівник ДБР підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – ДБР.

"Державне бюро розслідувань системно і принципово працює над очищенням своїх лав від нечистих на руку працівників, - підкреслили у відомстві і додали. - ДБР продовжує ретельну перевірку своїх працівників, щоб уникнути корупційних ризиків".





У ДБР нагадали, що раніше на підставі інформації, наданої Управлінням внутрішнього контролю ДБР, було викрито слідчого ДБР і працівника Нацполіції. Вони вимагали від громадянина 80 тис. доларів США за вчинення тиску на слідчих Нацполіції.