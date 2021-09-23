За задумом кілерів, усі, хто був в автомобілі Шефіра, повинні були загинути, - Геращенко. ВIДЕО

Метою нападу на автомобіль радника президента Сергія Шефіра було вбивство всіх, хто був у машині.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За задумом тих, хто замислив, організовував і виконував цей злочин, Сергій Шефір та всі, хто були б з ним у машині, повинні були загинути. Але не завжди виходить так, що у кілерів і організаторів виходить задумане", - сказав Геращенко.

За його словами, початковою метою вбивці був водій, щоб зупинити автомобіль.

"У таких випадках, як вважають досвідчені диверсанти, і як вчать диверсантів і кілерів, водій, отримуючи кулю, як правило, втрачає управління, машина стає некерованою, з'їжджає в кювет, вдаряється в дерево і далі кілер міг безкарно розстріляти всіх, хто в ній є. Саме тому перші постріли припали на лобову частину машини, вони влучили в капот", - пояснив Геращенко.

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Радник міністра МВС повідомив, що, на думку експертів, всього в машину поцілило 18 куль.

"Сергій Шефір та його водій вчора народилися вдруге", - додав Геращенко.

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