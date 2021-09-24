Сніжна крупа і сильний вітер у Карпатах: Рятувальники рекомендують утриматися від походу в гори. ВIДЕО

На горі Піп Іван у Карпатах піднявся сильний вітер і йде дрібний дощ зі сніжною крупою. Рятувальники рекомендують утриматися від походу в гори.

Про це у Facebook повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост, інформує Цензор.НЕТ.







Станом на 8:35 24.09.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря 0°С, вітер південно-західний 20-24 м/с з поривами до 30 м/с, хмарно обмежена видимість до 70 м, невеликий дощ зі сніжною крупою.

Рятувальники наполегливо рекомендують утриматися від виходу у високогір'я.

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