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Сніжна крупа і сильний вітер у Карпатах: Рятувальники рекомендують утриматися від походу в гори. ВIДЕО

На горі Піп Іван у Карпатах піднявся сильний вітер і йде дрібний дощ зі сніжною крупою. Рятувальники рекомендують утриматися від походу в гори.

Про це у Facebook повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост, інформує Цензор.НЕТ.



Станом на 8:35 24.09.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря 0°С, вітер південно-західний 20-24 м/с з поривами до 30 м/с, хмарно обмежена видимість до 70 м, невеликий дощ зі сніжною крупою.

Рятувальники наполегливо рекомендують утриматися від виходу у високогір'я.

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Автор: 

Карпати (261) негода (757)


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В такую погоду нужно дома сидеть, возле камина, потягивая горячительные напитки
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24.09.2021 09:23 Відповісти
Це на Попівані таке. А трохи нижче ще активно гриби та гогоци збирають. Їду у неділю ще на тиждень-два у Путилу (Буковинські Карпати) походити, подихати, попрацювати і позбирати. Температура в сам раз.
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24.09.2021 09:48 Відповісти
А шо такое гогоци?
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24.09.2021 18:52 Відповісти
Гуцули так на брусницю кажуть. Румунський суржик.
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24.09.2021 21:19 Відповісти
 
 