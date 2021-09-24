У Львові відбувається Молодіжна зустріч Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні, 24 вересня, у Львові проходить Молодіжна зустріч Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь"

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію Молодіжної зустрічі Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь".

Протягом 24-25 вересня у Львові 100 молодих лідерів з усіх регіонів України обговорять актуальні проблеми національної і регіональної безпеки, а також європейського і євроатлантичного курсу України.

До учасників зустрічі звернуться такі відомі дипломати, як Посол Деніел Фрід, помічник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії у 2005-09 роках і координатор санкційної політики в Адміністрації Президента Барака Обами, Посол Стівен Пайфер, помічник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії у 2000-04 роках, Посол Сполучених Штатів в Україні у 1998-2000 роках, а також Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза, Посол Німеччини в Україні Анка Фельдґузен, Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберґ, Тимчасова Повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, Директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне.

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