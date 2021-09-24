Чоловік грав на скрипці на даху тролейбуса в Харкові, відкрито справу за статтею про хуліганство, - Нацполіція. ВIДЕО

Правопорушник не встиг зайти в тролейбус, коли зачинилися двері, тому вирішив вилізти на дах. Грав на скрипці для привернення уваги водія. Водій зупинив тролейбус і викликав наряд поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Подія сталася 24 вересня близько 8 години по проспекту Московському в Індустріальному районі. У відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на даху тролейбуса, який курсує за маршрутом вулиця 12 квітня - мікрорайон "Горизонт", юнак грає на скрипці.

Співробітники поліції запросили чоловіка до поліцейської дільниці, встановили його особу і опитали. Правопорушником виявився 25-річний харків'янин.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років.

Призначено експертизу, слідчі дії тривають.