Чоловік грав на скрипці на даху тролейбуса в Харкові, відкрито справу за статтею про хуліганство, - Нацполіція. ВIДЕО
Правопорушник не встиг зайти в тролейбус, коли зачинилися двері, тому вирішив вилізти на дах. Грав на скрипці для привернення уваги водія. Водій зупинив тролейбус і викликав наряд поліції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Подія сталася 24 вересня близько 8 години по проспекту Московському в Індустріальному районі. У відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на даху тролейбуса, який курсує за маршрутом вулиця 12 квітня - мікрорайон "Горизонт", юнак грає на скрипці.
Співробітники поліції запросили чоловіка до поліцейської дільниці, встановили його особу і опитали. Правопорушником виявився 25-річний харків'янин.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років.
Призначено експертизу, слідчі дії тривають.
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ужас, ужас, ужас !
Кинокомедия "Тихо шифером шурша, Шефир ехал не спеша"
але укркіно на мертвій павзі
Тут чувак пытался напиликать себе премию Дарвина - тоже хулиганство. Широкая статья...
https://youtu.be/LxHe6bQ344I Поезд в Бангладеш
музыка-Раймонд Паулс, слова-Илья Резник, поёт-Лайма Вайкуле
Наш- то, писюном по пианине.
Мелко и тихо.
Следующим будет зе по барабану.
PS. В 90-ті на драбині і даху тролейбусів їздило пів міста, бо все завжди переповнене було, але то був кінець совка.
В полный пост мог запросто башкой зацепить контакты 600в постоянного