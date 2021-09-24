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Чоловік грав на скрипці на даху тролейбуса в Харкові, відкрито справу за статтею про хуліганство, - Нацполіція. ВIДЕО

Правопорушник не встиг зайти в тролейбус, коли зачинилися двері, тому вирішив вилізти на дах. Грав на скрипці для привернення уваги водія. Водій зупинив тролейбус і викликав наряд поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Подія сталася 24 вересня близько 8 години по проспекту Московському в Індустріальному районі. У відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на даху тролейбуса, який курсує за маршрутом вулиця 12 квітня - мікрорайон "Горизонт", юнак грає на скрипці.

Співробітники поліції запросили чоловіка до поліцейської дільниці, встановили його особу і опитали. Правопорушником виявився 25-річний харків'янин.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років.

Призначено експертизу, слідчі дії тривають.

Автор: 

Нацполіція (15164) Харків (5594) хуліганство (233)


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Топ коментарі
+14
А мне понравилось...злые вы)
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24.09.2021 18:00
+12
а если бы это был Голобородько с .. роялем ?

ужас, ужас, ужас !
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24.09.2021 17:49
+12
В утренней новости типок влупил в лоб другому с пистоля - статья хулиганство.
Тут чувак пытался напиликать себе премию Дарвина - тоже хулиганство. Широкая статья...
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24.09.2021 17:53
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а если бы это был Голобородько с .. роялем ?

ужас, ужас, ужас !
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24.09.2021 17:49 Відповісти
Морячок@akvevitt



Кинокомедия "Тихо шифером шурша, Шефир ехал не спеша"
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24.09.2021 18:18 Відповісти
парадокс про скрипаля: це ж зачин до сценарію...
але укркіно на мертвій павзі
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24.09.2021 17:49 Відповісти
лишь бы водителя не привлекли за легкие телесные
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24.09.2021 17:52 Відповісти
В утренней новости типок влупил в лоб другому с пистоля - статья хулиганство.
Тут чувак пытался напиликать себе премию Дарвина - тоже хулиганство. Широкая статья...
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24.09.2021 17:53 Відповісти
2021 - 25. "это норма" тогда обучать было практичеки нЕкому в некоторых местах. "на периферии" наверное (пока еще) все относительно ок. а так - количество идиотов в городах зашкаливает и неумолимо приближается к трети к*ц*пского.
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24.09.2021 17:54 Відповісти
Идиот не смог бы научиться играть на скрипке - это довольно сложный инструмент, требует абсолютного слуха и точной пальцовки!
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24.09.2021 20:06 Відповісти
Совковые долпоепы придумали мультик в котором гена и чебурашка путешествуют на крыше поезда - теперь выросло поколение *********, которые ездят на крышах поездов и тролейбусов.
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24.09.2021 17:54 Відповісти
я молчу про американские мультики вот там творят такое...
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24.09.2021 17:58 Відповісти
в Бангладеше (и в других бедных станах) вряд ли кто знает, кто такой "Гена крокодил"
https://youtu.be/LxHe6bQ344I Поезд в Бангладеш
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24.09.2021 18:07 Відповісти
Віртуоз, але без піаніни не той ефект. Не буде у нього політичного майбутнього.
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24.09.2021 17:56 Відповісти
А мне понравилось...злые вы)
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24.09.2021 18:00 Відповісти
Скрипач не нужен, дорогой... (с)
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24.09.2021 18:00 Відповісти
Это Харьков, детка!
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24.09.2021 18:10 Відповісти
В Харькове это старая тема. В смысле скрипач на крыше. Долго такая статуя стояла на крыше здания в центре города. Там целая история с разными прохиндеями--одного из таких звали Ходос например. Ну теперь пошли типа дети лейтенанта Шмидта но со скрипкой с дурки!
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24.09.2021 18:12 Відповісти
Боря, я конечно понимаю что разливание бухла барменом в баре это очень высокоинтеллектуальное занятие, но явно быть скрипачом из дурки уровень развития на пару голов выше твоего
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24.09.2021 20:10 Відповісти
А скажи откровенно---себе, перед зеркалом в ванной, вспомнив путь житейский, богатый, удачный, сытый, вольный и свободный в помыслах мечтах---завидуешь? Иногда к 4 утра когда ночной бар закрывался уже, лайнер тихим ходом идёт, штиль, устал конечно я, в 22 вышли с Дубровника, идём на о.Миконос, приход в 8 утра, апельсинового сока с водочкой *Смирновская* (коктейль *Скрудрайвер*, отвёртка по нашему) чуть попил и в люлю иду бай-бай. А на календаре 1979г. Всё правда. Не копай в ноздрях козявку, не катай шарики.
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24.09.2021 20:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=txkUUFqwzRE Скрипач на крыше

музыка-Раймонд Паулс, слова-Илья Резник, поёт-Лайма Вайкуле
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24.09.2021 18:13 Відповісти
.....но был в пианиста город Наш влюблён...
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24.09.2021 20:05 Відповісти
Жертва второй ступени медреформы.
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24.09.2021 18:16 Відповісти
Мужчина на скрипке. Похоже, Начальник Мировой Закулисы?
Наш- то, писюном по пианине.
Мелко и тихо.
Следующим будет зе по барабану.
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24.09.2021 18:17 Відповісти
Зря так близко к психу. А если за провод и за тебя схватит?
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24.09.2021 18:18 Відповісти
Харків зле місто.
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24.09.2021 18:27 Відповісти
все большие города злые...
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24.09.2021 18:47 Відповісти
Не все, только совковые
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24.09.2021 20:11 Відповісти
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24.09.2021 18:32 Відповісти
хоть не флейте...)))
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24.09.2021 18:45 Відповісти
Он Хаву Нагилу играл.
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24.09.2021 18:52 Відповісти
Ха! Скоро выборы Терехова. Ото действительно будет полный п...ц!
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24.09.2021 19:04 Відповісти
Ідіот, ну не вліз, хто ж крім нього винний. Зрозуміло б було якби місця не було в тролейбусі.
PS. В 90-ті на драбині і даху тролейбусів їздило пів міста, бо все завжди переповнене було, але то був кінець совка.
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24.09.2021 19:04 Відповісти
Так эте Харьков! Какая разница? Во Львове такого нету. По звуку, не Украина, а мокшандия какая то, не слова на рідній. Так что, пусть пацан дальше гонит)
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24.09.2021 19:37 Відповісти
Да, скрипач виноват. Но что за быдлятина применяет к скрипачу силу? Ему кто-то дал подобные полномочия?
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24.09.2021 19:42 Відповісти
.....но был в пианиста город Наш влюблён...
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24.09.2021 20:06 Відповісти
Водила претендент на премию дарвина...не скрипач, а водила...
В полный пост мог запросто башкой зацепить контакты 600в постоянного
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24.09.2021 20:24 Відповісти
Ну,грав там на скрипочці на даху харківського трамвая і вже-хуліганка! А якщо в ОПі президента кацапську чечьотку "відстукати" то нічого не дадуть. Своїх не "кидають"!.
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24.09.2021 20:31 Відповісти
А на фортепіано/роялі?
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24.09.2021 20:37 Відповісти
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24.09.2021 20:44 Відповісти
Это был Добкин,инфа 100%, это предвыборные аккорды.
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24.09.2021 20:59 Відповісти
А де протокол поліції за побиття людини?
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24.09.2021 22:47 Відповісти
У Шалом Алейхема "Скрипаль на даху", а в Харкові "Скрипаль на тролейбусі", все по торадиціям жанру і часу
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24.09.2021 22:57 Відповісти
В цьому випадку не має нічого веселого. Напруга живлення в електротранспорті 600 В постійного струму-це смертельно. Якщо б стався смертельний випадок, то міскький електротранспорт зупинився б до закінчення слідчих дій, а це до кінця доби. Таких екземплярів слід притягати або до примусового лікування або до кримінальної відповідальності
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25.09.2021 00:01 Відповісти
ВОДИТЕЛЬ БИТЬ НЕ ИМЕЛ ПРАВА !!!
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25.09.2021 03:00 Відповісти
надо 5 лет водиле дать...
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25.09.2021 11:28 Відповісти
 
 