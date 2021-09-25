Молодіжна зустріч Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь" у Львові. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

У суботу, 25 вересня, у Львові триває Молодіжна зустріч Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь".

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію Молодіжної зустрічі Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь".

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Протягом 24-25 вересня у Львові 100 молодих лідерів з усіх регіонів України обговорять актуальні проблеми національної і регіональної безпеки, а також європейського та євроатлантичного курсу України.

До учасників зустрічі звернуться такі відомі дипломати, як посол Деніел Фрід, помічник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії в 2005-09 роках і координатор санкційної політики в Адміністрації Президента Барака Обами, посол Стівен Пайфер, помічник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії в 2000-04 роках, посол Сполучених Штатів в Україні в 1998-2000 роках, а також посол Канади в Україні Лариса Галадза, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін, директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне.

Серед запрошених виступаючих - міністр освіти України в 2016-19 роках Лілія Гриневич, народний депутат України Микола Княжицький, директор Українського Інституту національної пам'яті Антон Дробович, історик і журналіст Олександр Зінченко, директор Львівської Бізнес-школи УКУ Софія Опацька, співзасновники Холдингу емоцій "!FEST" Юрій Назарук та Андрій Худо.

Ініціатор події - Арсеній Яценюк, голова Київського Безпекового Форуму, прем'єр-міністр України в 2014-16 роках.

Модератор - Данило Лубківський, директор Київського Форуму Безпеки, заступник міністра закордонних справ України в 2014 році.

У рамках молодіжної зустрічі КФБ у Львові відбудеться презентація документального серіалу "Колапс: як українці зруйнували імперію зла", присвяченого 30-річчю відновлення незалежності нашої держави.

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