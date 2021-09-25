Легковик у Дніпрі влетів на зустрічці в сміттєвоз: загинула молода дівчина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпрі вночі в суботу, 25 вересня, о 00:36 легковий автомобіль "Mitsubishi Еvolution" вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся зі сміттєвозом. Унаслідок аварії загинула 20-річна дівчина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцева служба ДСНС.

Унаслідок ДТП водія і трьох пасажирів легковика затиснуло в спотвореній машині.

"За допомогою гідравлічного різака працівники ДСНС зрізали передні й задні двері, центральні стійки автомобіля і кермівну колонку, деблокували трьох постраждалих і вивільнили тіло загиблої дівчини, 2001 року народження", - повідомили рятувальники.

Врятованих двох молодих чоловіків і дівчину госпіталізували в Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. І. І. Мечникова.

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Водій і пасажир сміттєвоза "МАЗ" не постраждали.

Правоохоронці проводять слідчі дії зі встановлення обставин ДТП.











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