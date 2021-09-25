Легковик у Дніпрі влетів на зустрічці в сміттєвоз: загинула молода дівчина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Дніпрі вночі в суботу, 25 вересня, о 00:36 легковий автомобіль "Mitsubishi Еvolution" вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся зі сміттєвозом. Унаслідок аварії загинула 20-річна дівчина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцева служба ДСНС.
Унаслідок ДТП водія і трьох пасажирів легковика затиснуло в спотвореній машині.
"За допомогою гідравлічного різака працівники ДСНС зрізали передні й задні двері, центральні стійки автомобіля і кермівну колонку, деблокували трьох постраждалих і вивільнили тіло загиблої дівчини, 2001 року народження", - повідомили рятувальники.
Врятованих двох молодих чоловіків і дівчину госпіталізували в Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. І. І. Мечникова.
Водій і пасажир сміттєвоза "МАЗ" не постраждали.
Правоохоронці проводять слідчі дії зі встановлення обставин ДТП.
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Сам в 25 боявся на велосипеда сісти... а ці в 20-ть на спорткарі...
(щоб ніхто не язиканив щодо "спорткара" -- от вам https://uk.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Lancer_Evolution)