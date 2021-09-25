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Легковик у Дніпрі влетів на зустрічці в сміттєвоз: загинула молода дівчина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпрі вночі в суботу, 25 вересня, о 00:36 легковий автомобіль "Mitsubishi Еvolution" вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся зі сміттєвозом. Унаслідок аварії загинула 20-річна дівчина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцева служба ДСНС.

Унаслідок ДТП водія і трьох пасажирів легковика затиснуло в спотвореній машині.

"За допомогою гідравлічного різака працівники ДСНС зрізали передні й задні двері, центральні стійки автомобіля і кермівну колонку, деблокували трьох постраждалих і вивільнили тіло загиблої дівчини, 2001 року народження", - повідомили рятувальники.

Врятованих двох молодих чоловіків і дівчину госпіталізували в Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. І. І. Мечникова.

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Водій і пасажир сміттєвоза "МАЗ" не постраждали.

Правоохоронці проводять слідчі дії зі встановлення обставин ДТП.

Легковик у Дніпрі влетів на зустрічці в сміттєвоз: загинула молода дівчина 01
Легковик у Дніпрі влетів на зустрічці в сміттєвоз: загинула молода дівчина 02
Легковик у Дніпрі влетів на зустрічці в сміттєвоз: загинула молода дівчина 03
Легковик у Дніпрі влетів на зустрічці в сміттєвоз: загинула молода дівчина 04
Легковик у Дніпрі влетів на зустрічці в сміттєвоз: загинула молода дівчина 05

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Дніпро (3274) ДТП (4467) ДСНС (5106)


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25.09.2021 13:48 Відповісти
Спать по ночам дома надо, а не летать на авто.
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25.09.2021 13:51 Відповісти
Хорошо хоть по встречке не ехала какая то семья на легковушке.
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25.09.2021 13:52 Відповісти
В неумелых руках Эволюшен это путь в могилу.
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25.09.2021 14:05 Відповісти
Естественный отбор. Самовыпиливание с помощью мусоровоза - это символично, ящетаю.
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25.09.2021 18:31 Відповісти
Будь-ласка, дайте інформацію про швидкість... бо так розчавитись... то не 100км (я гадаю), а під 200...
Сам в 25 боявся на велосипеда сісти... а ці в 20-ть на спорткарі...
(щоб ніхто не язиканив щодо "спорткара" -- от вам https://uk.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Lancer_Evolution)
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25.09.2021 20:26 Відповісти
 
 