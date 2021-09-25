Проєкт "Без цензури": Єрмак зрадник. Доведено? Що розповів екскерівник розвідки Бурба. ВІДЕО

Колишній керівник розвідки Василь Бурба нарешті дав свідчення ТСК у справі "вагнерівців". І його свідчення поховали брехню представників Офісу президента про те, що спецоперації чи не було, чи вона була якась не така.

Більш того, Василь Бурба - за інформацією Цензор.НЕТ - назвав і прізвище людини, яка безпосередньо наказала зупинити, іншими словами - зірвати спецоперацію. Ідеться про керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Тобто пан Бурба підтвердив те, про що Цензор.НЕТ і Юрій Бутусов пишуть і говорять уже понад рік.

Коротка передісторія👇

👉 29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів.

👉 18 серпня з'явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби. І вони понад рік вели операцію з розшуку та затримання причетних до злочинів на Донбасі.

👉 За даними ЗМІ, після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

👉 Офіс президента заперечує причетність до зриву спецоперації.

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