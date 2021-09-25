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Проєкт "Без цензури": Єрмак зрадник. Доведено? Що розповів екскерівник розвідки Бурба. ВІДЕО

Проєкт

Колишній керівник розвідки Василь Бурба нарешті дав свідчення ТСК у справі "вагнерівців". І його свідчення поховали брехню представників Офісу президента про те, що спецоперації чи не було, чи вона була якась не така.

Більш того, Василь Бурба - за інформацією Цензор.НЕТ - назвав і прізвище людини, яка безпосередньо наказала зупинити, іншими словами - зірвати спецоперацію. Ідеться про керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Тобто пан Бурба підтвердив те, про що Цензор.НЕТ і Юрій Бутусов пишуть і говорять уже понад рік.

Коротка передісторія👇

👉 29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів.

👉 18 серпня з'явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби. І вони понад рік вели операцію з розшуку та затримання причетних до злочинів на Донбасі.

👉 За даними ЗМІ, після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

👉 Офіс президента заперечує причетність до зриву спецоперації.

А ви як думаєте, чи причетний до цього хтось з ОПУ? Залишайте коментарі та лайк під цим відео, адже вони допомагають зробити його популярним!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бутусов про засідання ТСК щодо "вагнерівців": Бурба офіційно під протокол спростував усі брехливі заяви, якими ОП намагався приховати факт зради

ПВК Вагнер (1540) Єрмак Андрій (1374) Бурба Василь (82) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+16
КОГДА БУДЕТ НЕКРОЛОГ ЧТО ЕРМАК ПОГИБ В ДТП ВЫБРОСИЛСЯ ИЗ ОКНА НЕ ПЕРЕЖИВ ПОЗОР И МУКИ ЧЕСТИ хотя откуда там у того кацапского агента Путина и маланского ублюдка то совесть....
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25.09.2021 14:37
+16
Єрмак віддає накази Зеленському, а той уже всім іншим.
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25.09.2021 20:41
+15
Гео Лерос - Ермак лично согласовал с Зеленским, что он будет звонить Козаку и сдавать информацию по вагнеровцам, чтобы не испортить отношений с РФ
https://www.youtube.com/watch?v=4f21q5nIo1E&t=1078s
17:52
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25.09.2021 20:26
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КОГДА БУДЕТ НЕКРОЛОГ ЧТО ЕРМАК ПОГИБ В ДТП ВЫБРОСИЛСЯ ИЗ ОКНА НЕ ПЕРЕЖИВ ПОЗОР И МУКИ ЧЕСТИ хотя откуда там у того кацапского агента Путина и маланского ублюдка то совесть....
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25.09.2021 14:37 Відповісти
Но ПРИКАЗ мог отдать ТОЛЬКО Зеленский!
Ермак НЕ имеет права отдавать ИАКИЕ ПРИКАЗЫ!
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25.09.2021 19:33 Відповісти
Єрмак віддає накази Зеленському, а той уже всім іншим.
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25.09.2021 20:41 Відповісти
Той сидіти буде Зеленський,а не Ермак.
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26.09.2021 00:59 Відповісти
Сядут все, в Лукьяновке уже санаторий подготавливают.
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26.09.2021 10:50 Відповісти
Гео Лерос - Ермак лично согласовал с Зеленским, что он будет звонить Козаку и сдавать информацию по вагнеровцам, чтобы не испортить отношений с РФ
https://www.youtube.com/watch?v=4f21q5nIo1E&t=1078s
17:52
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25.09.2021 20:26 Відповісти
Это ваще ох**ть ! Кто такой секретарь зели, чтоб отдавать такие приказы?! Какой у него для этого статус ?! Пипец, ребята ! Но возникает вопрос: почему Бурба выполнил "злочинний наказ" ? Он мог положить на ермака и привезти сюда уродов. И любой суд бы сказал : приказ не имел легитимности ! НО, даже если сам по себе приказ не имеет признаков измены - он безусловно имеет таковые признаки в последующей цепочке событий. Тобто, за сообщение лубянцам об операции точно можно предъявить измену. И тогда язык говнокомандующего в секретной щели во время отмены операции является преступной халатностью...Это, конечно,не пожизненное..всего каких-нибудь 15 лет.
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25.09.2021 20:30 Відповісти
осёл есть осёл, куда морковка туда и он
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25.09.2021 20:48 Відповісти
Жидобольшевизмъ во всей красе,когда будете дохнуть от голода и холода,вспоминайте шо жиды очень умны и талантливы...
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25.09.2021 20:55 Відповісти
Бред, что генерал Бурба выполнил указание руководителя Офиса Президента, который ,НИКТО.
Бурба выполняет приказы, только, Министра обороны, Начальника Генштаба и Президента.
Если приказ ,,вреден,, он должен потребовать письменный приказ.
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25.09.2021 21:15 Відповісти
Спокійніше, онотолій, спокійніше. Ось мар'янка розслідує витік надтаємної інформації з тск і взнає хто "пасмєл", але від того зміст інформації не зміниться. А виявляється, що доповідь Бурби знали в офісі ВСІ, включно з прибиральницями. Пам'ятається в Південній Кореї, коли Президента поділилася таємною інформацією зі своєю коханкою, їїзмусили піти у відставку. Жаль, що зільоний підор не збрехав під присягою. Але, однаково, наговорив ВЖЕ на два пожиттєвих
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25.09.2021 23:13 Відповісти
Вполне возможно,что он БЫЛ!
Думаю у Бурбы копия есть.
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26.09.2021 01:03 Відповісти
Та мабуть Бурба цього не зробив? А це дуже слабка ланка в майбутньому обвинуваченні.
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26.09.2021 14:49 Відповісти
хмм... стала наблюдаться интересная закономерность, как только Цензор.НЕТ пытается нащупать ЗЕленые горошки у власти, то его сразу же начинают ДДОСить. альо СБУ, Баканов, твоя работа?
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25.09.2021 21:57 Відповісти
Точно!
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26.09.2021 01:05 Відповісти
Клоунам и артистам НЕЛЬЗЯ НИКАК доверять роль реального руководителя, должен быть опыт, стаж, подготовка. А то на стройку без ПТУ не, а президентом можно даже без ПТУ
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26.09.2021 00:18 Відповісти
ох уж эта медсестра и падла...
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26.09.2021 01:07 Відповісти
Бутусов врятував Мар"янку , бо носити в собі цей тягар сорому за брехню й викрутаси вона б вже довго не змогла - попала б в дурку. А так є нова тема - допитати Бутусова про що? про а навіщо він видав таємницю ? так на ньому не висить клятва нерозголошення , а хто йлму розповів про цю таємницю? ААААА ТАК ВОНА ТАКИ Є-ТАЄМНИЦЯ ПОЛІШІНЕЛЯ ПРО ЗРАДНИКІВ ... так не дєвочкине це діло розбиратися ... Єрмак , якщо це брехня, повинен подати на Юрія до суду ,
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26.09.2021 01:15 Відповісти
А якщо серйозно, то ніхто краще б міг не зробити цю таємницю , "секретом Полігшнєля", ніж самі ОПУшні недоумки , доручивши Безумній те росзлідувати тупо за тупими задумками ОПУ .
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26.09.2021 01:42 Відповісти
вопрос УЖЕ НАДО СТАВИТЬ не только о срыве, но и о предательстве партнеров из США и Турции... а это уже новый уровень, за которым должны последовать не просто отставки, разгон зРады с медсестрой безуглой...
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26.09.2021 06:38 Відповісти
В стране полный 3.14*дец! Главный завхоз Украины и его презик сдают секретную информацию стране-агрессору. Это второе (после обращения януковича к путину о вводе войск) преступления первого лица государства.... Довыбиралось быдло!
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26.09.2021 06:45 Відповісти
агент козырь не предатель а наоборот... он на работе и своё дело делает, зюзя не предатель он тоже на работе просто работает исключительно на себя а "новыелица" это просто новые хищники и уравновешивает конструкцию этих качелей каганат в лице бородатой бабушки.... Украину в очередной раз делят на этот раз развалившаяся империя в лице кагабэ и имрерия банковского капитала в лице сами знаете кого- каганат одним словом.... так всегда бывает когда гражданское общество расколото изнутри либо его нет вообще.......
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26.09.2021 08:04 Відповісти
Коли прийде час не забути про Безуглу, слуг, Баканова, ДБР, Венедіктову, як учасників державної зради, які фактично завдали шкоду Україні, покриваючи зрадників (можливих агентів ФСБ РФ)
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26.09.2021 14:38 Відповісти
ДЛОЙ зеИУДУ !!! Сколько можно убеждать , что «скоморох»не ИУДА ? С какого перепугу д'ерьмак несёт ответственность за зелёную МРАЗЬ ?дерьмачье назначил лично 4*ды уклонист -членограй ,убеждая всех ,что доверяет ему на все100% и уйдёт только вместе с агентом гебни
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26.09.2021 14:41 Відповісти
Читаешь и испытываешь испанский стыд просто.., слов нет
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25.01.2022 12:43 Відповісти
 
 