Таліби в Афганістані публічно вивісили тіла страчених на крани. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+
Угруповання "Талібан" повісило кілька мертвих тіл на будівельних кранах в місті Герат, на заході Афганістану. УВАГА: відео та фото не рекомендується для перегляду особам, які не досягли 18-річного віку, вагітним і людям із слабкою психікою!
Як передає Цензор.НЕТ, посилаючись на "Радіо Свобода", про це повідомляють місцеві ЗМІ і свідки.
Британський мовник BBC із посиланням на двох місцевих репортерів заявив, що тіла чотирьох осіб, обвинувачених у викраденні, повісили в декількох районах Герата.
Афганська газета Hasht-e Sobh також повідомляє, що тіла кількох чоловіків, обвинувачених у викраденні, виставили в декількох районах міста. У повідомленні йдеться, що ймовірні викрадачі були вбиті під час стрілянини з талібами.
Місцевий житель Вазір Ахмад Седдікі, який керує аптекою поблизу головної площі в Гераті, розповів Associated Press, що чотири тіла принесли на площу, а три тіла перенесли на інші площі міста для демонстрації. За словами Седдікі, таліби оголосили на площі, що чотирьох убитих викрили під час викрадення і їх вбила поліція.
Заступник губернатора провінції, член "Талібану" Мавлаві Шир Ахмад Амар заявив, що чоловіків убили під час прямих сутичок з бійцями "Талібану" після викрадення торговця і його сина, яких згодом звільнили.
"Їхні тіла повісили на площах міста як приклад для інших викрадачів. Їх повісили, щоб ніхто не наважився на такий злочин", - сказав він агентству dpa.
На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно заплямоване кров'ю тіло чоловіка в ланцюгах, повішене на кран на, як здається, головній площі міста Герат. Також можна побачити, як багато людей знімають це на свої мобільні телефони.
Зяулхак Джалалі, призначений талібами начальник районної поліції в Гераті, підтвердив, що таліби врятували батька і сина, яких викрали четверо викрадачів після стрілянини. Він сказав, що викрадачі поранили бійця "Талібану" і цивільного, але "чотири (з них. - Ред.) загинули під час перехресного вогню".
Один із засновників "Талібану" і головний правозастосовник його суворої інтерпретації ісламського законодавства під час попереднього правління угруповання, мулла Нуруддін Турабі заявив цього тижня агентству Associated Press, що радикальний рух знову буде вдаватися до страт і ампутації рук, хоча, можливо, не публічно.
Під час панування талібів в Афганістані з 1996 по 2001 рік таліби були відомі тим, що карали злочини публічним побиттям, публічно забивали людей камінням та ампутували кінцівки.
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дизель грузовики Опель которые использовал Вермахт не в состоянии были произвести столько отравы сколько производит одна Таврия
https://www.youtube.com/watch?v=oVRGv-PZvH4
Якби ще й Україна завдяки цій такій своїй "цивілізованості" (де дікарі - пустий звук), налагодженими стосункам з Заходом, конфісковувала все майно корупціонерів і їх родичів в західних країнах, а не садила б слуг олігархату до влади, то ціни б їй не було. А талібам, зебілам і іншим дикунам хватить і 5-ти хвилин щастя від повішаного першого пересічного, чия наприклад квартира приглянулась бородачу з автоматом.
И да, тут моралисты критикуют за желание некоторых видеть у нас что-либо подобное. Отличие нас от варваров в том, что я представить не могу, что кто-то мертвого бойко, мураева или шуфрича таки повесит на кран. Милосердие тут восторжествует в итоге.
Разумны и практичны были свободные люди в Древнем Риме, он стоически (без нюней и соплей) подчас подчистую истребляли целые народы ( о ужас современных соплежуев и нытиков с безхребетными тряпками и прочих защитников прав "голых обезьян") - занимались геноцидом и скорее всего были правы (хоть и не гурманы)!
Людей много, очень. Тесно. Все придается огласке. Одни варварски руки рубят, другие как то умудряются эти руки правильно пристраивать. Когда властям не угоден умный и развитый народ, страну не построишь. Тут "переливать" можно долго на эту тему.
"новые какой то закон против олигархов придумали."
Конечно придумали, самому интересно как это будет работать. В биткоинах партии финансировать будут? В конце следующего года, начнут "спрашивать" откуда деньги, на ягуар, или там деньги на финансирование партии? Но кто так делает? Будут руки тереть друг другу. Где убудет, там прибудет. Оцифруют всех в системе "дія" и чудненько, огромный массив данных, сам себя сформирует.