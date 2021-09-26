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Таліби в Афганістані публічно вивісили тіла страчених на крани. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Угруповання "Талібан" повісило кілька мертвих тіл на будівельних кранах в місті Герат, на заході Афганістану. УВАГА: відео та фото не рекомендується для перегляду особам, які не досягли 18-річного віку, вагітним і людям із слабкою психікою!

Як передає Цензор.НЕТ, посилаючись на "Радіо Свобода", про це повідомляють місцеві ЗМІ і свідки.

Британський мовник BBC із посиланням на двох місцевих репортерів заявив, що тіла чотирьох осіб, обвинувачених у викраденні, повісили в декількох районах Герата.

 Афганська газета Hasht-e Sobh також повідомляє, що тіла кількох чоловіків, обвинувачених у викраденні, виставили в декількох районах міста. У повідомленні йдеться, що ймовірні викрадачі були вбиті під час стрілянини з талібами.

Місцевий житель Вазір Ахмад Седдікі, який керує аптекою поблизу головної площі в Гераті, розповів Associated Press, що чотири тіла принесли на площу, а три тіла перенесли на інші площі міста для демонстрації. За словами Седдікі, таліби оголосили на площі, що чотирьох убитих викрили під час викрадення і їх вбила поліція.

Заступник губернатора провінції, член "Талібану" Мавлаві Шир Ахмад Амар заявив, що чоловіків убили під час прямих сутичок з бійцями "Талібану" після викрадення торговця і його сина, яких згодом звільнили.

"Їхні тіла повісили на площах міста як приклад для інших викрадачів. Їх повісили, щоб ніхто не наважився на такий злочин", - сказав він агентству dpa.

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На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно заплямоване кров'ю тіло чоловіка в ланцюгах, повішене на кран на, як здається, головній площі міста Герат. Також можна побачити, як багато людей знімають це на свої мобільні телефони.

Зяулхак Джалалі, призначений талібами начальник районної поліції в Гераті, підтвердив, що таліби врятували батька і сина, яких викрали четверо викрадачів після стрілянини. Він сказав, що викрадачі поранили бійця "Талібану" і цивільного, але "чотири (з них. - Ред.) загинули під час перехресного вогню".

Таліби в Афганістані публічно вивісили тіла страчених на крани 01
Таліби в Афганістані публічно вивісили тіла страчених на крани 02
Таліби в Афганістані публічно вивісили тіла страчених на крани 03
Таліби в Афганістані публічно вивісили тіла страчених на крани 04
Таліби в Афганістані публічно вивісили тіла страчених на крани 05

Один із засновників "Талібану" і головний правозастосовник його суворої інтерпретації ісламського законодавства під час попереднього правління угруповання, мулла Нуруддін Турабі заявив цього тижня агентству Associated Press, що радикальний рух знову буде вдаватися до страт і ампутації рук, хоча, можливо, не публічно.

Під час панування талібів в Афганістані з 1996 по 2001 рік таліби були відомі тим, що карали злочини публічним побиттям, публічно забивали людей камінням та ампутували кінцівки.

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Афганістан (491) смертна кара (59) Талібан (149)


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Топ коментарі
+34
ну ясно .. скоро плешивая кремлевская крыса заявит что они один народ
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26.09.2021 12:48
+30
С мертвыми врагами, погибшими в бою воюют только низшие биоорганизмы - талибы, руские.
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26.09.2021 12:53
+29
Дикарі довбані
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26.09.2021 12:47
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А у крематорій для чого?
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26.09.2021 15:33 Відповісти
Добре, тож за газенваген зауважень немає
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26.09.2021 15:38 Відповісти
газенвагены вроде - миф. то же самое шо танковый двигатель использовали для наполнения "духом" - никто не доказал, но всех собак понавешали на побежденных. одна фотка что продемонстрировали Обаме чего стоит - фэйк голимый, больше видать не нашлось фото настоящих.
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27.09.2021 07:44 Відповісти
а я никого и не обвиняю - я очень даже за - если это миф то это красивый миф
дизель грузовики Опель которые использовал Вермахт не в состоянии были произвести столько отравы сколько производит одна Таврия
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27.09.2021 08:27 Відповісти
другое) нам - можно
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26.09.2021 15:35 Відповісти
Да ужж, окончательно про....ан шанс стать нормальной страной. Ну что ж, дикарям хочется так жить, пусть живут, только выпускать из от туда нельзя.
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26.09.2021 14:04 Відповісти
а так можно было!? америкосы лохи! надо было развесить десяток талибов и они бы разбежались, делов то!
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26.09.2021 14:05 Відповісти
Суворов когда то такими методами присоединял к рашке Дагестан. А испанцы когда воевали с маврами заворачивали повешенных еще и в свиные шкуры, а на голову надевали свиную маску.
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26.09.2021 14:40 Відповісти
Суворов подавил польское восстание, с головами детей на пиках...
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27.09.2021 09:47 Відповісти
Американцы так не могут, их свои sjw борцуны живьем съедят за такое, а государство под трибунал отдаст.
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26.09.2021 21:52 Відповісти
Західна газета писала, що разом з вавілонськими артефактами з Іраку вивозили солдати й сувеніри з відрубаних пальців у загиблих іракців і інше...
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27.09.2021 12:42 Відповісти
Американцы под давлением всяческих активистов и борцов за права человека были вынуждены снизить втрое количество взрывчатки в своих бомбах, которыми бомбили талибан. А под конец, было принято решение, во избежание жертв среди мирного населения, не бомбить талибов, а ревом реактивных двигателей распугивать боевиков...
https://www.youtube.com/watch?v=oVRGv-PZvH4
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26.09.2021 22:03 Відповісти
Дикари!
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26.09.2021 14:14 Відповісти
Хрюсские дикари на Донбассе вытворяли такое, что талибы покажутся гуманистами
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26.09.2021 15:16 Відповісти
Як і було зрозуміло, таліби сприймають себе, афганців та всіх мусульман найнижчими примітивними тваринами. Надіються контролювати стада виключно маніпулюючи найдревнішими страхами. Вони відкрито, всьому світу заявляють, як потрібно відноситись до всіх любителів талібів та їх послідовників. Типові кацапи
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26.09.2021 14:34 Відповісти
Интересно, пишут ли про талибов "дикари" те, кто хотел бы видеть в Украине повешенными на столбах разных людей, или это - другое?
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26.09.2021 14:36 Відповісти
То что талибы дикари никак не отменяет того, что некоторые "разные люди" хорошо бы смотрелись на столбах.
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26.09.2021 14:42 Відповісти
а в чем они "дикари"? есть закон, есть Коран - все по писаному, культурные особенности так сказать. дикари - это мы, когда каждый под себя при первой возможности пишет всякую муть тупо забивая на логику мораль и право.
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26.09.2021 15:06 Відповісти
Думаю такі за Галабародьку, який розстрілює парламент і голосували. Але так як ті самі дікарі, то вони і є ніхто та нічого в країні не вирішують.

Якби ще й Україна завдяки цій такій своїй "цивілізованості" (де дікарі - пустий звук), налагодженими стосункам з Заходом, конфісковувала все майно корупціонерів і їх родичів в західних країнах, а не садила б слуг олігархату до влади, то ціни б їй не було. А талібам, зебілам і іншим дикунам хватить і 5-ти хвилин щастя від повішаного першого пересічного, чия наприклад квартира приглянулась бородачу з автоматом.
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26.09.2021 15:07 Відповісти
сейчас вот так немного поучат украинцев а потом глядишь - обыкновенная и "мусорная" люстрация перерастут в наиболее эффективную (и эффектную) ...
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26.09.2021 15:01 Відповісти
Не, ну шось подібне треба було зробити з ригами в 2014...
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26.09.2021 15:02 Відповісти
макаки в американській амуніції
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26.09.2021 15:15 Відповісти
ужас, больные люди. Это с ними ЕС и США собралось садиться за стол переговоров?? И сколько радостных лиц на фото....

И да, тут моралисты критикуют за желание некоторых видеть у нас что-либо подобное. Отличие нас от варваров в том, что я представить не могу, что кто-то мертвого бойко, мураева или шуфрича таки повесит на кран. Милосердие тут восторжествует в итоге.
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26.09.2021 15:38 Відповісти
На рыгах, хробачки и помидорки разведутся не хуже, чем на навозе. Зачем переводить продукт?
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26.09.2021 19:17 Відповісти
димакратия начальника в кишлакахи аулах. вы не понимаете это 11 век..
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26.09.2021 16:53 Відповісти
все как вы хотите, рубать руки, расстреливать, только что-то это не помогает, и все бегут оттуда
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26.09.2021 16:55 Відповісти
Північна Корея нервово палить збоку
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26.09.2021 17:10 Відповісти
У Кореї був національний звичай смертного покарання -- це розрізати навхрест задній прохід, і потім нутрощі з живого вивалювалися...
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27.09.2021 12:51 Відповісти
..голубая мечта тупорылых, одноклеточных, жлобов-зебилов, свидетелей секты сватоводов-кварталоведов, святых Йузика-лысого и непорочной Зели Подъермаковской-Захйловой, про олигархов и порохоботов..
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26.09.2021 17:38 Відповісти
Берут пример с Ирана, там казнят противников режима, на кранах , при скоплении народа ....
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26.09.2021 18:41 Відповісти
Наивные они (талибы), если считают, что показательными казнями можно запугать или предостеречь. В паРашке во времена "красного" и "белого" террора бедолаг вешали и расстреливали в не мысленных масштабах (куда там "белым и пушистым" талибам до их масштабов) и все без толку!
Разумны и практичны были свободные люди в Древнем Риме, он стоически (без нюней и соплей) подчас подчистую истребляли целые народы ( о ужас современных соплежуев и нытиков с безхребетными тряпками и прочих защитников прав "голых обезьян") - занимались геноцидом и скорее всего были правы (хоть и не гурманы)!
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26.09.2021 18:42 Відповісти
как это без толку? а по итогу -россия - раболепское племя тупых, ограниченных ватоефалов, бравирующее каждому слову *****
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26.09.2021 21:46 Відповісти
КИТАЙ Сделал! А ты за себя боишься.?
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27.09.2021 19:07 Відповісти
ЛУГАНДОН?
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26.09.2021 20:00 Відповісти
Ну а че, мне понравилось, когда эти дикари вору две кисти отпили. Аккуратно так, потом все замотали что бы не дай бог не было заражения) Погладили по головке и пожелали всего наилучшего) У нас такая практика была бы к стати, но всяким зажиточным богатеньким буратинам, это не страшно. Наши всегда берут, и будут брать, по сему, договориться можно. А дураками не договориться)
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26.09.2021 20:44 Відповісти
Дикари,дикари...И все забыли как, даже не зебил,а самый большой европеец всем обещал поотрезать руки тем, кто будет воровать у народа Украины. Сразу все воры исчезли, а тут эти новые какой то закон против олигархов придумали. Вот не напрасно пани Геращенко и ПЕСы возбудились.Какой то 11 век,твою мать...
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26.09.2021 21:21 Відповісти
Какой то 11 век,твою мать...

Людей много, очень. Тесно. Все придается огласке. Одни варварски руки рубят, другие как то умудряются эти руки правильно пристраивать. Когда властям не угоден умный и развитый народ, страну не построишь. Тут "переливать" можно долго на эту тему.

"новые какой то закон против олигархов придумали."

Конечно придумали, самому интересно как это будет работать. В биткоинах партии финансировать будут? В конце следующего года, начнут "спрашивать" откуда деньги, на ягуар, или там деньги на финансирование партии? Но кто так делает? Будут руки тереть друг другу. Где убудет, там прибудет. Оцифруют всех в системе "дія" и чудненько, огромный массив данных, сам себя сформирует.
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26.09.2021 21:59 Відповісти
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27.09.2021 11:18 Відповісти
У нас вся кремл.лядсквя камарилья ходила бы без рук... введя такой закон.
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27.09.2021 19:03 Відповісти
Полтора миллиарда китайцев не отменили смертную, а так ловили бы до сих пор воробьев.
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27.09.2021 19:10 Відповісти
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