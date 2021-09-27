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"Ти, сука, що робиш? Викликай ментів!": У РФ найманець Бєляєв, який воював на Донбасі, викрав двох дітей і побив їхнього батька. ВIДЕО

У Росії найманець Андрій Бєляєв, який воював на Донбасі, допоміг своїй дружині Наталі вкрасти двох малолітніх дітей, опіки над якими вона була позбавлена.

Про це розповів журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"У РФ черговий "ветеран ополчення Донбасу" влаштував свавілля - викрав дітей своєї співмешканки, побив і ледь не задавив автомобілем їхнього рідного батька. Коли озброюєш непотріб і вселяєш йому думку, що можна безкарно вбивати людей - будь готовий, що цей бумеранг повернеться", - зазначив журналіст.

Події розігралися напередодні в селищі Путятіно під Сергієвим-Посадом, пише Диалог.UA.

Дружина найманця навесні цього року була позбавлена ​​батьківських прав за пияцтво і побиття своїх синів 6 і 7 років. Дітей соцслужби передали на виховання її колишньому чоловікові Сергію Іваніву, який є рідним батьком братів. Жінку це не влаштувало - разом зі своїм співмешканцем вона викрала хлопчиків.

"Вони приїхали під приводом побачитися з дітьми, - розповіла очевидиця подій Марина Леонова, сестра Сергія Іваніва. - А потім вони посадили дітей у машину під приводом подивитися кота. На зауваження батька не реагували. Бєляєв дістав пістолет і почав погрожувати. Тоді він вистрілив у мій бік і в сторону батька і сусідки, після чого він викрав дітей і поїхав. Рідного батька він провіз на капоті 10 км і пробив йому голову рукояткою пістолета, після чого продовжив рух і скинув з машини".

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"Відомо, що Бєляєв раніше воював в Донбасі, кілька разів бив батька дітей (зокрема битою), кажучи, що "він контужений і йому нічого не буде". Пенсії дітей-інвалідів, за словами сусідів Бєляєва по селищу, були для питущої пари основним джерелом доходів", - пише видання.

Ти, сука, що робиш? Викликай ментів!: У РФ найманець Бєляєв, який воював на Донбасі, викрав двох дітей і побив їхнього батька 01

Автор: 

діти (5065) викрадення (819) росія (65162) Донбас (22356) найманці рф (2053)


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Топ коментарі
+27
По больше бы тудаэтих уродов выезжало
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27.09.2021 11:33
+24
События разыгрались накануне в поселке Путятино , следует читать - Х@лятино
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27.09.2021 11:36
+16
Правильным путем идут лугандоны и даунбассеры.
Бумеранг возвращается.
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27.09.2021 11:38
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Боевик все правильно сделал. Да и вообще: нельзя судить за любовь!!!
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27.09.2021 11:32 Відповісти
Ага, любовь к деньгам (пенсии на содержание двух детей-инвалидов).
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27.09.2021 11:35 Відповісти
Я статью не читал. По заголовку понял, что пополченец "понес добро" на расею Но в самой то расее не кричали путен введи, он сам пришел)))
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27.09.2021 11:37 Відповісти
Впопучленец приобрел опыт на лугандонии и теперь воплощает его в жизнь.
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27.09.2021 11:41 Відповісти
тю, він же бабу вкрав, а дітей. яка любоф? діти то не його.
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27.09.2021 13:01 Відповісти
По больше бы тудаэтих уродов выезжало
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27.09.2021 11:33 Відповісти
В этой истории жаль лишь детей, к тому же (в статье промелькнуло) - инвалидов.
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27.09.2021 11:34 Відповісти
Діти іншими бути не могли. Бо коли залягаються такі!!! Та ще й по-п'яні! Їх всіх, включаючи рідногощо е факт) батька, не рідного (теж не факт) батька і матері, яка сама не знає, від кого ці діти.
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27.09.2021 12:39 Відповісти
Буває всяке. Я бачив, коли у таких батьків цілком нормальні діти. а буває і навпаки - батьки ведуть здоровий спосіб життя, а дитина - інвалід.
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27.09.2021 13:12 Відповісти
Поствоенный синдром.
Везде одно и то же.
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27.09.2021 11:36 Відповісти
Да, в твоей кацапии везде одно и то же.
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27.09.2021 11:42 Відповісти
События разыгрались накануне в поселке Путятино , следует читать - Х@лятино
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27.09.2021 11:36 Відповісти
Правильным путем идут лугандоны и даунбассеры.
Бумеранг возвращается.
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27.09.2021 11:38 Відповісти
У них,рускіх,то норма - жити на екстрімі,пиячити,розбивати голови,красти...Генофонд суттєво підпаскуджений за вісімдесят років комуняцької влади,і не скоро увійде в норму...
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27.09.2021 11:39 Відповісти
Нормальний генофонд паРашкостанц - це і є норма для них. Вони не люди - вони орки.
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27.09.2021 11:48 Відповісти
Наследственная генетика манкрутизма.Огненная вода-это оружие по выпиливанию из мозга этноса их идентичности.Бухающий этнос перестаёт соображать ,представлять угрозу и организовывать сопротивление.Становится легко управляем.Порабощённые этносы,просто обречены бухать,щоб не помнить кто они.Потому как воспоминания о том кто они,причиняют им глухую душевную боль.И они эту боль глушат водкой.Лишь когда Рашка рухнет и этносы освободятся и вспомнят кто они есть,только тогда они откажутся от водки.Як вариант.
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27.09.2021 14:28 Відповісти
Не зря Рашка так настаивает чтобы Украина легализовала автономию ОРДЛО и такие упыри прописались на дамбасе, под любым предлогом и не возвращались на Рашку. Потому что неадекваты особенно прошедшие войну уже никогда не впишутся в цивилизованное общество.
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27.09.2021 11:43 Відповісти
ни один москаль не сдох . не интересно
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27.09.2021 11:46 Відповісти
нах нам нужны эти лошиные кацапские движения! у нас своего....
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27.09.2021 11:49 Відповісти
А ведь судьи скорее всего забздят закрыть его.
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27.09.2021 11:54 Відповісти
Кого? Пьянчугу *******? Для москалей это расходный материал, и таких они в расход пускают быстро. Из нормальных ценных людей они на донбасс отправляют руководящих офицеров, а из пехоты, тех кого не жалко.
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27.09.2021 12:36 Відповісти
ТАК ДЛЯ РОССИИ ЭТО ОБЫЧНОЕ ДЕЛО !) ОНИ Ж НЕЛЮДИ !!!
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27.09.2021 11:59 Відповісти
з життя маргіналів...тепер нарасії
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27.09.2021 12:14 Відповісти
Вез 10км на капоте? Да родной отец просто человек-паук...
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27.09.2021 12:15 Відповісти
знатный навароссс.
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27.09.2021 12:18 Відповісти
русскаязичьниє...
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27.09.2021 12:21 Відповісти
Тепер це бидло кацапське буде бухати за рахунок пенсії дітей - інвалідів. А як не вистачить - знову на даМбас, защіщять ат біндєравцев русскагаварящіх житєлєй.
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27.09.2021 12:22 Відповісти
Плохо этого пи до ра са тут не добили
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27.09.2021 12:27 Відповісти
По сути Раше всех своих боевиков а также так называемых " трактористов и шахтеров Доунбасса" нельзя обратно впускать на территорию РФ, их сразу нужно отправлять ( как использованный радиоактивный материал) в дорогу в один конец в ЦАР, Мали, Сирию, Ливию ну в общем с глаз долой. а для антиукраинской пропаганды оставить пару десятков наиболее адекватных ( хотя бы с виду) и то под постоянным контролем с электронным браслетом.
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27.09.2021 12:28 Відповісти
Наоборот. Всех отморозков с даунбаса - в РФ! И побольше и поотмороженней.
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27.09.2021 14:05 Відповісти
Кого дирівці припрошали-ті і завітали. Тепер нєйух плакатись і скаржитись на "АслАбадітєлєВ"!
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27.09.2021 13:06 Відповісти
теперь отморозок сядет. очень умно поступил.
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27.09.2021 14:52 Відповісти
Животное Бородай будет ходатайствовать о условном сроке.
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27.09.2021 15:45 Відповісти
Добре що лише дітей взяв... А міг би просто перестріляти свідків і покласти візитку Яроша. Що тоді хто докпже )
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27.09.2021 15:15 Відповісти
Хорошая новость
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27.09.2021 15:17 Відповісти
Хорошо, все-таки, что не Правый Сектор это сделал. А то киселеву снова пришлось бы про фашизм рассказывать.
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27.09.2021 22:35 Відповісти
 
 