"Ти, сука, що робиш? Викликай ментів!": У РФ найманець Бєляєв, який воював на Донбасі, викрав двох дітей і побив їхнього батька. ВIДЕО

У Росії найманець Андрій Бєляєв, який воював на Донбасі, допоміг своїй дружині Наталі вкрасти двох малолітніх дітей, опіки над якими вона була позбавлена.

Про це розповів журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"У РФ черговий "ветеран ополчення Донбасу" влаштував свавілля - викрав дітей своєї співмешканки, побив і ледь не задавив автомобілем їхнього рідного батька. Коли озброюєш непотріб і вселяєш йому думку, що можна безкарно вбивати людей - будь готовий, що цей бумеранг повернеться", - зазначив журналіст.

Події розігралися напередодні в селищі Путятіно під Сергієвим-Посадом, пише Диалог.UA.

Дружина найманця навесні цього року була позбавлена ​​батьківських прав за пияцтво і побиття своїх синів 6 і 7 років. Дітей соцслужби передали на виховання її колишньому чоловікові Сергію Іваніву, який є рідним батьком братів. Жінку це не влаштувало - разом зі своїм співмешканцем вона викрала хлопчиків.

"Вони приїхали під приводом побачитися з дітьми, - розповіла очевидиця подій Марина Леонова, сестра Сергія Іваніва. - А потім вони посадили дітей у машину під приводом подивитися кота. На зауваження батька не реагували. Бєляєв дістав пістолет і почав погрожувати. Тоді він вистрілив у мій бік і в сторону батька і сусідки, після чого він викрав дітей і поїхав. Рідного батька він провіз на капоті 10 км і пробив йому голову рукояткою пістолета, після чого продовжив рух і скинув з машини".

Читайте також: Найманець РФ з танкового батальйону "Дизель" засуджений до 9 років позбавлення волі, - прокуратура

"Відомо, що Бєляєв раніше воював в Донбасі, кілька разів бив батька дітей (зокрема битою), кажучи, що "він контужений і йому нічого не буде". Пенсії дітей-інвалідів, за словами сусідів Бєляєва по селищу, були для питущої пари основним джерелом доходів", - пише видання.