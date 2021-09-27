У літній період Україну відвідали майже 3,5 млн іноземних громадян, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
Кількість відвідувачів України в літній період досягла майже 3,5 мільйона осіб.
Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.
Серед іноземних туристів в Україні більшість - європейці.
Так, 70% іноземних гостей - європейці, 24% - представники країн Азії, 2,8% - з Північної Америки і 1,7% - громадяни Африки.
Водночас, у першому півріччі 2021 за кордон подорожували 5,7 млн громадян України. Найпопулярніші напрямки серед них - Туреччина і Єгипет.
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Арабы из ОАЭ сплошь вакцинированы и сдают пцр-тесты на въезде.
И в отличие тебя, валенок ольгинский, оставляют в Киеве до фига денег.