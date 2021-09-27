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У літній період Україну відвідали майже 3,5 млн іноземних громадян, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Кількість відвідувачів України в літній період досягла майже 3,5 мільйона осіб.

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.

Серед іноземних туристів в Україні більшість - європейці.

Так, 70% іноземних гостей - європейці, 24% - представники країн Азії, 2,8% - з Північної Америки і 1,7% - громадяни Африки.

Водночас, у першому півріччі 2021 за кордон подорожували 5,7 млн ​​громадян України. Найпопулярніші напрямки серед них - Туреччина і Єгипет.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) туризм (1563)


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А потом Ляшко нас пугает, что без ковид-сертификата я не смогу пойти в кабак, публичный дом или еще какое злачное место
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27.09.2021 11:46 Відповісти
как раз приезжие все вакцинированы. особенно если приехали из цивилизованных стран - Европы, Америки, богатых стран Азии.

Арабы из ОАЭ сплошь вакцинированы и сдают пцр-тесты на въезде.

И в отличие тебя, валенок ольгинский, оставляют в Киеве до фига денег.
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27.09.2021 11:51 Відповісти
Я понимаю, почему ты такой злой, Беляков
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27.09.2021 11:52 Відповісти
було багато аннагонарота...
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27.09.2021 12:05 Відповісти
А сколько из них с кацапстана ?
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27.09.2021 12:46 Відповісти
 
 