У літній період Україну відвідали майже 3,5 млн іноземних громадян, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Кількість відвідувачів України в літній період досягла майже 3,5 мільйона осіб.

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.

Серед іноземних туристів в Україні більшість - європейці.

Так, 70% іноземних гостей - європейці, 24% - представники країн Азії, 2,8% - з Північної Америки і 1,7% - громадяни Африки.

Водночас, у першому півріччі 2021 за кордон подорожували 5,7 млн ​​громадян України. Найпопулярніші напрямки серед них - Туреччина і Єгипет.