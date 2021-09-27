76% українців віком від 16 до 18 років відчувають надію на краще, - опитування емоцій Liberty report для "Свободи слова Савіка Шустера". ВІДЕО + ІНФОГРАФІКА
У дорослого населення України за останній тиждень надія впала на 4%, страх виріс на 1%, а відчуття приниження зросло ще на 3%. Водночас, 76% українців віком від 16 до 18 років відчувають надію на краще.
Соціологічна платформа Libertyreport.ai традиційно провела опитування емоцій для "Свободи слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
Важливо, що у дослідженні було враховано думку 16-18-річних українців! Адже вже за кілька років саме ці люди будуть активно брати участь у житті нашої країни, створюючи нові еліти.
Отже, якщо у дорослого населення України протягом останнього тижня надія впала на 4%, страх виріс на 1%, а відчуття приниження зросло ще на 3%, то щодо молоді Liberty report дає інші результати: 76% українців віком від 16 до 18 років все-таки відчувають надію на краще! І приблизно кожна четверта молода людина переживає страх або приниження.
У порівнянні: цілих 39% українців віком 60+ живуть, відчуваючи страх за завтрашній день.
І на це варто звернути пильну увагу.
Так компанія Liberty report продовжує готувати унікальні соціологічні дослідження, які дають змогу розуміти актуальні та реальні настрої в країні.
Будь ласка, зачекайте...
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непотопляемое дерьмо
Состоянием на 01.09.2021 г. задолженность по зарплате и социальным выплатам военнослужащим ВСУ составляет 1,811 млрд. гривен.
Отсутствие единого общегосударственного реестра вакцинированных является не просто организационным просчетом, это хорошо продуманное коррупционное решение. Именно это позволяет сейчас списывать на проведенную вакцинацию недополученные, но оплаченные партии вакцин китайского и индийского производства, получив соответствующие откаты от производителей. Например закрыт контракт с "Лекхимом" - который ни денег ни вакцины так и не вернул.
Так что 76% - это еще очень малый процент...
если б не ее звизда с голоду пропала
Это те, которые расчитывают свалить..
...Якось під час роботи над випуском новин ТСН я почув доволі довгу розмову головного редактора каналу В'ячеслава Піховшека та ведучої Алли Мазур. Як правило, підготовка випуску - доволі швидка робота, всі знають, що кому робити. А тут вони говорять уже пів години. В якийсь момент я не витримав і кажу: «А коли ж робота почнеться?». Тут Алла Мазур каже: «Вахтанже, зверни увагу. В нас є сюжет про те, що в Чернівцях упав балкон і вбило людину, а Слава каже, що цей сюжет не можна показувати». Я відповідаю: «Не те, щоб я був великим прихильником таких сюжетів, але чому б не показати, якщо він уже є?». Піховшек наполягає: не треба. Чому? Бо не можна. (Засновник «1+1» Олександр Роднянський у той час https://detector.media/community/article/443/2002-05-20-pytannya-chomu-v-nas-tak-bagato-bulo-medvedchuka-napevno-spravedlyve-rodnyanskyy/ заперечував існування темників і запевняв , що на його канал таких документів не слали, а В'ячеслав Піховшек https://detector.media/infospace/article/1511/2002-09-06-zapytannya-detektor-media-yak-vy-vvazhaiete-chomu-sered-desyatkiv-zhurnalistiv-ta-media-menedzheriv-yaki-ne-z-chutok-znaly-pro-isnuvannya-tak-zvanykh-temnykiv-nikym-ne-bulo-zrobleno-krokiv-dlya-publichnogo-rozgolosu-sytuatsii-abo-dlya-sudovogo-ii-rozgl/ казав, що не знає про існування темників .)
Згодом ми дізналися, що все дуже просто: того дня Кучма робив якусь важливу політичну заяву. В темнику було написано: телеканали мінімізують показ сюжетів про проблеми. В новинах цього дня мав бути прекрасний Леонід Данилович Кучма і країна, в якій усе добре. - https://detector.media/community/article/187441/2021-04-27-vakhtang-kipiani-ukrainska-zhurnalistyka-ne-ogovtalas-vid-udaru-zavdanogo-temnykamy/
Ясен пень что испытывают надежду на лучшее. Но для корректности опроса нужно было бы тут же задавать вопрос - планируют ли они в дальнейшем жить в Украине. Или их надежда связана с возможностью выехать в другую страну. Ну и потом. В молодости у человека надежд на лучшее всегда больше. Они со временем тают, сталкиваясь с жестокой реальностью.
После избрания и воцарения ЗЕ, эти надежды на лучшее ассоциируются с дебилом, который сунул пальцы в розетку и ждет сгущенку, а не удар током.