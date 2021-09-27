76% українців віком від 16 до 18 років відчувають надію на краще, - опитування емоцій Liberty report для "Свободи слова Савіка Шустера". ВІДЕО + ІНФОГРАФІКА

У дорослого населення України за останній тиждень надія впала на 4%, страх виріс на 1%, а відчуття приниження зросло ще на 3%. Водночас, 76% українців віком від 16 до 18 років відчувають надію на краще.

Соціологічна платформа Libertyreport.ai традиційно провела опитування емоцій для "Свободи слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

Важливо, що у дослідженні було враховано думку 16-18-річних українців! Адже вже за кілька років саме ці люди будуть активно брати участь у житті нашої країни, створюючи нові еліти.

Отже, якщо у дорослого населення України протягом останнього тижня надія впала на 4%, страх виріс на 1%, а відчуття приниження зросло ще на 3%, то щодо молоді Liberty report дає інші результати: 76% українців віком від 16 до 18 років все-таки відчувають надію на краще! І приблизно кожна четверта молода людина переживає страх або приниження.

У порівнянні: цілих 39% українців віком 60+ живуть, відчуваючи страх за завтрашній день.

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І на це варто звернути пильну увагу.

Так компанія Liberty report продовжує готувати унікальні соціологічні дослідження, які дають змогу розуміти актуальні та реальні настрої в країні.







