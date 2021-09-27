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76% українців віком від 16 до 18 років відчувають надію на краще, - опитування емоцій Liberty report для "Свободи слова Савіка Шустера". ВІДЕО + ІНФОГРАФІКА

У дорослого населення України за останній тиждень надія впала на 4%, страх виріс на 1%, а відчуття приниження зросло ще на 3%. Водночас, 76% українців віком від 16 до 18 років відчувають надію на краще.

Соціологічна платформа Libertyreport.ai  традиційно провела опитування емоцій для "Свободи слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

Важливо, що у дослідженні було враховано думку 16-18-річних українців! Адже вже за кілька років саме ці люди будуть активно брати участь у житті нашої країни, створюючи нові еліти.

Отже, якщо у дорослого населення України протягом останнього тижня надія впала на 4%, страх виріс на 1%, а відчуття приниження зросло ще на 3%, то щодо молоді Liberty report дає інші результати: 76% українців віком від 16 до 18 років все-таки відчувають надію на краще! І приблизно кожна четверта молода людина переживає страх або приниження.

У порівнянні: цілих 39% українців віком 60+ живуть, відчуваючи страх за завтрашній день.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські школярі надають перевагу офлайну, - опитування. ІНФОГРАФІКА

І на це варто звернути пильну увагу.

Так компанія Liberty report продовжує готувати унікальні соціологічні дослідження, які дають змогу розуміти актуальні та реальні настрої в країні.

76% українців віком від 16 до 18 років відчувають надію на краще, - опитування емоцій Liberty report для Свободи слова Савіка Шустера. 01
76% українців віком від 16 до 18 років відчувають надію на краще, - опитування емоцій Liberty report для Свободи слова Савіка Шустера. 02
76% українців віком від 16 до 18 років відчувають надію на краще, - опитування емоцій Liberty report для Свободи слова Савіка Шустера. 03
76% українців віком від 16 до 18 років відчувають надію на краще, - опитування емоцій Liberty report для Свободи слова Савіка Шустера. 04

Автор: 

молодь (123) опитування (1936) Шустер Савік (362)


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Топ коментарі
+17
Ну они бы еще у детей спросили лет 10, там вообще у 100% все зашибись будет скажут.))
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27.09.2021 15:48
+12
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27.09.2021 15:55
+11
этому еврею трындеть как мацы пожрать
непотопляемое дерьмо
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27.09.2021 15:48
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этому еврею трындеть как мацы пожрать
непотопляемое дерьмо
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27.09.2021 15:48 Відповісти
З часів Кучмо, Юща і Зєка , коли пенсія становила 50% від середньої зарплати в УКраїні, і до теперішніх 20-25% від середньої зарплати - пенсіонерам лише й залишається що боятися завтрішнього для. Захворів - і трєндєц, фінансова катастрофа.
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27.09.2021 15:57 Відповісти
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27.09.2021 15:59 Відповісти
щас, волосы назад.
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27.09.2021 16:07 Відповісти
Общая задолженность по зарплате и социальным выплатам медицинских работников государственной сферы в совокупности по всем субъектам административного деления на 01.09.2021 составляет 490, 24 млн. гривен
‎Состоянием на 01.09.2021 г. задолженность по зарплате и социальным выплатам военнослужащим ВСУ составляет 1,811 млрд. гривен.

Отсутствие единого общегосударственного реестра вакцинированных является не просто организационным просчетом, это хорошо продуманное коррупционное решение. Именно это позволяет сейчас списывать на проведенную вакцинацию недополученные, но оплаченные партии вакцин китайского и индийского производства, получив соответствующие откаты от производителей. Например закрыт контракт с "Лекхимом" - который ни денег ни вакцины так и не вернул. ‎
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27.09.2021 16:07 Відповісти
А мені , наприклад , відмовили взагалі ! Взяли викинули декілька записів , коли я реально працював - йди , сам шукай докази , там помилки , ми розумієм , але ... А тихм контор вже давно не існує . І коли носив документи , то бачив багато таких , як я . При жодній владі ще такого не було !
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27.09.2021 18:14 Відповісти
возраст 16-18 самый оптимистичный.. когда впереди надежды но нет столкновения с реальностью.

Так что 76% - это еще очень малый процент...
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27.09.2021 16:08 Відповісти
іспитивают нужду, а надєжду пітают, гаспада крєоли
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27.09.2021 17:17 Відповісти
Мої 16-18р... В часи М.С. Хрущова в школах ввели предмет суспільствознавство. Ми вивчали Програму будівництва комунізму. Нас заставляли вчити на пам'ять моральний кодекс будівника комунізму. Діти вірили(не буде грошей, бери все, що хочеш)
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27.09.2021 17:43 Відповісти
Ну они бы еще у детей спросили лет 10, там вообще у 100% все зашибись будет скажут.))
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27.09.2021 15:48 Відповісти
Зайшов написати комент, а він уже написаний Плюсонув.
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27.09.2021 17:12 Відповісти
76% плохая цифра. А то еще зебила выберут на второй стрик ...
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27.09.2021 15:50 Відповісти
Знову ті 7?% захочуть поділити і роздати, замість того щоб самим працювати.
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27.09.2021 16:36 Відповісти
перед следующими выборами ******* "слугу нарида" в тик-токе и склонят молодые сердца голосовать за клована(((
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27.09.2021 16:38 Відповісти
ці маладиє сєрдца побіжать тусуватися, а на вибори - як і завжди - попхаються адепти маасковскава тілівізара...
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27.09.2021 17:20 Відповісти
Вони просто новин не читають
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27.09.2021 15:52 Відповісти
Ні то вони ще не розуміють що свою еліту вони будуть вибирати з дітей ******** еліти 😃
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27.09.2021 16:21 Відповісти
опросите от 2 до 5
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27.09.2021 15:53 Відповісти
Допоки не почнуть самостійно заробляти мізерні зарплати, купувати собі продукти за цінами більшими ніж у Європі та платити комуналку олігархату - надія є, а згодом всі хто зможуть - звалять в цивілізовані країни..
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27.09.2021 15:55 Відповісти
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27.09.2021 15:55 Відповісти
Вона на севере была золото копала
если б не ее звизда с голоду пропала
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27.09.2021 15:56 Відповісти
Это где такая красотень?
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27.09.2021 16:09 Відповісти
Памятник гинекологу
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27.09.2021 17:26 Відповісти
Я протестую!!! Надо было провести опрос грудных детей!!! Это дискриминация со стороны опросников!!!!
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27.09.2021 16:07 Відповісти
Если не будем двигаться в сторону вступления в Евросоюз, то на лучшее можно не надеяться
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27.09.2021 16:11 Відповісти
Рух до ЕС та НАТО зупинився разом з попередньою владою,а у нинішьої влади яка є флюгером олігархів інші приоритети, їм рух на Захід є небезпечним.
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27.09.2021 16:19 Відповісти
Аби почати рухатись до ЄС і НАТО, з нашої економічної прірви нам потрібний багаторічний затяжний стрибок відсотків у 15-20 щорічного зростання ВВП. Тоді років за 5 нас туди самі запросять. Але для цього замість імітації "реформ" треба одразу і повністю знищити олігархічний устрій.
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27.09.2021 16:36 Відповісти
Надежды юношей питают...
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27.09.2021 16:13 Відповісти
А в опитуванні у цих молодих людей запитали з якими країнами вони пов'язують свій оптимізм)?
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27.09.2021 16:15 Відповісти
Все в таком возрасте надеются на лучшее
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27.09.2021 16:24 Відповісти
Ясно, що відчувають) Хоча б тому, що це надія на закінченння школи нарешті)
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27.09.2021 16:33 Відповісти
Молоді ще і дурні.
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27.09.2021 16:34 Відповісти
Ну это ж те же самые дебилоиды 73%, только еще 3% это те, кто до выборов ******** не доковылял спьяну.
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27.09.2021 16:36 Відповісти
про яку надію можуть говорити ті, що не платять податки і живуть за рахунок батьків, це помна маячня
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27.09.2021 16:47 Відповісти
Вместе с тем, 76% украинцев в возрасте от 16 до 18 лет испытывают надежду на лучшее.

Это те, которые расчитывают свалить..
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27.09.2021 17:02 Відповісти
От хто у нас "нємощний супермен на пенсіі" то це Савік...А як він колись крутив тими партіями,президентами,за бабло міг любого присадити...А потім його самого присадив Порох,сказав "я жизнь отдам за ваше право імєть своє мнєніє",а потім з тим мнєнієм вигнав нафіг з України...Савік так і очухався від того,що хтось його зміг переграти у тій грі лицемірства і облуди,і зараз по підмосткам ахметівського каналу ходить лишень його тінь...
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27.09.2021 17:11 Відповісти
шото тємнікамі знову потягло

...Якось під час роботи над випуском новин ТСН я почув доволі довгу розмову головного редактора каналу В'ячеслава Піховшека та ведучої Алли Мазур. Як правило, підготовка випуску - доволі швидка робота, всі знають, що кому робити. А тут вони говорять уже пів години. В якийсь момент я не витримав і кажу: «А коли ж робота почнеться?». Тут Алла Мазур каже: «Вахтанже, зверни увагу. В нас є сюжет про те, що в Чернівцях упав балкон і вбило людину, а Слава каже, що цей сюжет не можна показувати». Я відповідаю: «Не те, щоб я був великим прихильником таких сюжетів, але чому б не показати, якщо він уже є?». Піховшек наполягає: не треба. Чому? Бо не можна. (Засновник «1+1» Олександр Роднянський у той час https://detector.media/community/article/443/2002-05-20-pytannya-chomu-v-nas-tak-bagato-bulo-medvedchuka-napevno-spravedlyve-rodnyanskyy/ заперечував існування темників і запевняв , що на його канал таких документів не слали, а В'ячеслав Піховшек https://detector.media/infospace/article/1511/2002-09-06-zapytannya-detektor-media-yak-vy-vvazhaiete-chomu-sered-desyatkiv-zhurnalistiv-ta-media-menedzheriv-yaki-ne-z-chutok-znaly-pro-isnuvannya-tak-zvanykh-temnykiv-nikym-ne-bulo-zrobleno-krokiv-dlya-publichnogo-rozgolosu-sytuatsii-abo-dlya-sudovogo-ii-rozgl/ казав, що не знає про існування темників .)

Згодом ми дізналися, що все дуже просто: того дня Кучма робив якусь важливу політичну заяву. В темнику було написано: телеканали мінімізують показ сюжетів про проблеми. В новинах цього дня мав бути прекрасний Леонід Данилович Кучма і країна, в якій усе добре. - https://detector.media/community/article/187441/2021-04-27-vakhtang-kipiani-ukrainska-zhurnalistyka-ne-ogovtalas-vid-udaru-zavdanogo-temnykamy/
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27.09.2021 17:24 Відповісти
"Вместе с тем, 76% украинцев в возрасте от 16 до 18 лет испытывают надежду на лучшее."
Ясен пень что испытывают надежду на лучшее. Но для корректности опроса нужно было бы тут же задавать вопрос - планируют ли они в дальнейшем жить в Украине. Или их надежда связана с возможностью выехать в другую страну. Ну и потом. В молодости у человека надежд на лучшее всегда больше. Они со временем тают, сталкиваясь с жестокой реальностью.
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27.09.2021 17:45 Відповісти
Майже кожен знає , як радіють діти в садочку , коли за ними приходять . От нехай славік шухєр зробить там опитування в 16.00 .
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27.09.2021 18:17 Відповісти
Вот чего не отнять у 73-76% так это замрияность. Делают говно, но надеются на лучшее.

После избрания и воцарения ЗЕ, эти надежды на лучшее ассоциируются с дебилом, который сунул пальцы в розетку и ждет сгущенку, а не удар током.
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27.09.2021 18:57 Відповісти
Молодые еще, наивные, не наевшиеся го*на.
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27.09.2021 20:01 Відповісти
Мне 35 и я уже лет 10 как стал мизантропом. И не вижу выхода.
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27.09.2021 20:25 Відповісти
 
 