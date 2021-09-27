УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11889 відвідувачів онлайн
Новини Відео
6 972 45

Кулеба про заяви Лукашенка: У нас з'являється 1 тис. км загрози. ВIДЕО

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував останні заяви про Україну Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Кулеба в ефірі телеканалу ICTV зазначив, що слова Лукашенка - це сигнал про нові загрози на кордоні України, інформує Цензор.НЕТ.

"Це сигнал про те, що у нас з'являється 1 тис. км загрози. Пам'ятаєте, як російська пропаганда вигадувала розіпнутих хлопчиків? Так само Лукашенко вигадуватиме якісь суперсхрони і диверсантів на українській території", - сказав міністр.

Читайте: Лукашенко про курс України в НАТО: Це найсумніше, для нас відкривається новий фронт

Автор: 

Білорусь (7930) Лукашенко Олександр (2655) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
"у нас появляется 1 тыс. км угрозы" ???? из-за вас твари зеленожопо тупорылые, у нас теперь угрозы во всем!!!! 3 года назад Украину уважали, а теперь смеется, плюются, отворачиваются.
показати весь коментар
28.09.2021 00:09
+10
_Проснулся, мудак... Белоруссия - была (и есть) военный союзник расии ещё в момент нападения на Украину, а до того - на Польшу и Грузию.
показати весь коментар
28.09.2021 00:06
+9
Та ти шо? Ну і? Може в бюджеті заклали додаткове фінансування армії? Збільшення чисельності військ? Забезпечення новою зброєю, якісною їжею, житлом?
Що зроблено?
показати весь коментар
28.09.2021 00:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хм.. а на остальной протяженности границы угроз значить у нас нет !? понятно...
показати весь коментар
28.09.2021 00:05 Відповісти
_Проснулся, мудак... Белоруссия - была (и есть) военный союзник расии ещё в момент нападения на Украину, а до того - на Польшу и Грузию.
показати весь коментар
28.09.2021 00:06 Відповісти
"у нас появляется 1 тыс. км угрозы" ???? из-за вас твари зеленожопо тупорылые, у нас теперь угрозы во всем!!!! 3 года назад Украину уважали, а теперь смеется, плюются, отворачиваются.
показати весь коментар
28.09.2021 00:09 Відповісти
Так Єрмак досі допомагає "найвеличншому" заглянути у вічко *****..який досі про це мріє.
показати весь коментар
28.09.2021 02:21 Відповісти
Це відповідь на брехню, ворожу політику, образи законного і легітимного президента -- "узурпатора, таракана, дебіла, ідіота, тирана, вбивцю, самопроголошеного", тощо.
показати весь коментар
28.09.2021 19:30 Відповісти
Та ти шо? Ну і? Може в бюджеті заклали додаткове фінансування армії? Збільшення чисельності військ? Забезпечення новою зброєю, якісною їжею, житлом?
Що зроблено?
показати весь коментар
28.09.2021 00:18 Відповісти
кпп на границе лугандона, выдача пенсий и др. соц. услуги запродацам - ось що зроблено!
показати весь коментар
28.09.2021 06:25 Відповісти
"проста Зеленский хочит вайны" - да зебанаты?
показати весь коментар
28.09.2021 00:38 Відповісти
Надо просто перестать стрелять (с)
показати весь коментар
28.09.2021 00:59 Відповісти
Краще "просто пєрестать звіздєть" )))
показати весь коментар
28.09.2021 02:21 Відповісти
таракан пусть знает с ботоксом , что это будет их последняя война МИР И УКРАИНА ПОРВУТ это быдло как собака фуфайку ,
показати весь коментар
28.09.2021 00:39 Відповісти
картофельная держава БССР и Моцковия - это задворки мира, отсталые и бесперспективные. Эти два угрёбищных военных союзника не в состоянии победить даже одну Польшу. Какая там из этих ушлёпков "мировая угроза"?
показати весь коментар
28.09.2021 19:46 Відповісти
Еще один картофельный вояка. Купил у Скрепатории вооружение на 1 миллиард долларов, а добавить зарплаты людям, у него денег нет. Ляксандр Рыгоравыч, иди картошку перетрахивай, вот это твоё
показати весь коментар
28.09.2021 00:45 Відповісти
Наш министр все верно сказал. А с каких именно болот поднялся зрадный вой в ответ на его слова? Может лахта сюда пожаловала? Ни в коем случае. Завывать о зраде начали в коментах наши доморощенные соевые сектанты. Понятно, что завывать они бы стали в любом случае. Но честно говоря такая падлючесть некоторых наших сограждан, которые считают себя суперпатриотами, но по делу являются отьявленной пятой колонной ничего кроме отвращения вызывать не может.
показати весь коментар
28.09.2021 01:40 Відповісти
Дятел ЗЕлений, що ти несеш ?))
показати весь коментар
28.09.2021 02:19 Відповісти
Я несу для тебя зерно истины и минимальной самокритики. Ежели ты, по своему непониманию, не в состоянии осознать элементарных вещей, то это не моя вина.
показати весь коментар
28.09.2021 02:40 Відповісти
Зебонат, в какой момент ты несешь "зерно истины"?) Когда "просто перестать стрелять" и "Порошенко развязал войну" или "у нас появляется 1 тысяча км угрозы"???
показати весь коментар
28.09.2021 19:47 Відповісти
Павло, якщо в тебе бомбить від слів міністра зовнішніх справ України (причому вірних і справедливих слів) , то може причина не в "зебанатах", які існують лише в твоїй хворобливій уяві? Може все значно простіше і справа конкретно в тобі?
показати весь коментар
28.09.2021 22:32 Відповісти
К НЫНЕШНИМ словам министра у меня нет совсем вопросов... Это он вам донес истину на 8 году войны, а мы об этом знали с самого начала... У меня был вопрос конкретно к тебе и твоей "истине"))) Конкретно к твоим переобуваниям на лету))) Так что там с "просто перестать стрелять"?)
показати весь коментар
28.09.2021 23:59 Відповісти
Недаремно Кулебу називають "ганчіркою Єрмака"..
показати весь коментар
28.09.2021 02:18 Відповісти
От тут стало цікаво. А хто саме так називає Кулебу?
показати весь коментар
28.09.2021 02:42 Відповісти
"
Кулеба о заявлениях Лукашенко: У нас появляется 1 тыс. км угрозы..."

Для нормальних людей це було зрозуміло ще 7 років тому, для декого тільки починає доводити.
P. S. Також для всіх нормальних 7 років тому було зрозуміло, що з козломордими потрібно розривати дипломатичні відносини, або по крайній мірі впроваджувати жорсткий візовий режим, але для влади до цього часу ще не дійшло,чекаємо доки дійде. Що зробиш, якщо влада трішки "приторможена".
показати весь коментар
28.09.2021 03:42 Відповісти
Слухайте, а пошліть Зє поговорити з диктатором Білорусі з наступатєльних пазіцій й на павишєних тонах.
показати весь коментар
28.09.2021 06:08 Відповісти
Prosrali все, чого досягла минула влада. Ви досягли загрози не тільки зі сторони Білорусі, а і ухайдокали все Азовське море, я мовчу вже на Чорне. Ви ухайдохали останній завод, який виробляв катери, які підходили для оборони Азовського моря, але піднімаєте економіку Турції, де замовили військовий корабль. Ви знищуєте "Мотор Січ", замоваляючи вертольоти у Франції, розвиваючи їх економіку. Ви ухайдохали завод "Краз", який виспускав непогані, свої авто для військових, але вас задавила зелена криворізька жаба про назву "Богдана", яку ви також ухайдохали. Берете у того ворога, який нам несе загрозщу - у Білорусі МАЗи і ті цивільні? А автобуси "Богдан"? А сьогодні купуємо у ворога ПАЗи і Газелі на бюджетні кошти? То хто ви? І так по всіх напрямках.
показати весь коментар
28.09.2021 09:09 Відповісти
А ще бітум для "великого будівництва" це касапська сировина вона йде до нас напряму або через Білорусь .Минулого року на це пішло 100000000000 бюджетних гривень і це цілком серйозно,йде переозброєння російського окупанта за рахунок самих українців.
показати весь коментар
28.09.2021 14:44 Відповісти
Типа до этого эта граница была " дружественной" со страной с диктаторским правлением находящейся на содержании РФ, с базами, войсками РФ на своей территории и полностью в финансовом, экономическом, военном, политическом плане зависимой от РФ. Риторика Лукашенко не стоили и тогда и 3 копеек в базарный день. Так что не смешите людей.
показати весь коментар
28.09.2021 11:31 Відповісти
Оце вже повна брехня. Білорусь була незалежна від росії, вона мала розвинену економіку, її експорт переважав набагато імпорт, а ВВП на одну особу було в два рази більше, ніж в Україні. І політично Білорусь була незалежна. Після подій на Донбасі Лука відмовився від російського газу і купував його у США. Та вже багато років він був чомусь під санкціями і захід його не прийняв, а тепер змусив просити допомоги у пуйла... Видно, там ми не потрібні, ні українці, ні білоруси.
показати весь коментар
28.09.2021 19:47 Відповісти
Чего?))) У вас сегодня что то забористое?))) Обвинять человека во вранье и при этом нести полный бред))) Даже на пункты не буду разбивать, так по каждому из них бред сумасшедшего)))
показати весь коментар
28.09.2021 19:56 Відповісти
да вы я смотрю личный секретарь самопровозглашенного Луки... какой газ из США ( он сжиженный) по каким таким коридорам. Лука всю жизнь был на содержании РФ, и только благодаря этому было " белорусская стабильность в экономике". А как же "союзное государство" о котором договаривались еще при Ельцине. Вы типа до этого были где то в "космическом полете" и не в нашей галактике.Рф потратила на поддержку режима Лукашенко за последние 15 лет порядка 150 миллиардов долларов в разных отраслях и по разным статьям. Вы еще скажите что Лука - демократ, выборы проходили " честно" и он в них " победил", и то что он правит не как наследственный монарх в течении стольких лет это правильно с наследником Колюней . Это похоже на режимы республик Средней Азии, да нет тут даже позабористей, ближе к КНДР.
показати весь коментар
29.09.2021 08:57 Відповісти
кулєба, баран ссучєний, угроза у нас сідіт і гнусявіт в ОП.
показати весь коментар
28.09.2021 12:45 Відповісти
Які рішення прийняло МЗС,конкретно?Є щось крім коментів на різних олігархічних каналах??
показати весь коментар
28.09.2021 14:38 Відповісти
Кулеба стал клоуном. После того как погонят Зе, прямая дорога в 95 квартал.
показати весь коментар
28.09.2021 14:47 Відповісти
Потрапив у шапіто на роботу, то ким же йому бути... ))
показати весь коментар
28.09.2021 19:51 Відповісти
Вообще то задача МИДа и лично пана Кулябы это умножать число союзников и друзей Украины. А вот по факту стараниями (языком) пана Кулебы и других деятелей Квартала меньше чем за год Белорусь превратилась из нейтральной, дружественной страны во врага и опастность! Браво, пан Кулеба! Остались только Польща и Молдова но вы справитесь.
показати весь коментар
28.09.2021 16:37 Відповісти
И когда это Беларусь была дружественной?) Когда она не состояла в союзном государстве с рашкой, и не состояла в ОДКБ???) Желательно с датами...
показати весь коментар
28.09.2021 19:59 Відповісти
Да, да, Павел Гриб тоже так считал... Помните чем для него это закончилось? Так сколько вы РАЗРЕШАЕТЕ ему убить беларусов, ради перечисленных вами "ништяков" сомнительного качества???
показати весь коментар
28.09.2021 21:05 Відповісти
Так наша хата с краю?))) Европа тоже так должна была поступить с нами в 13-14 годах?) Не был он к нам нейтральным, так как он знал, что беларусы возьмут с нас пример... Он всего лишь играл роль доброго полицейского... А цель была точно такой же как и у *****, затянуть нас в таежный союз...
показати весь коментар
29.09.2021 08:52 Відповісти
НУ ТАК УДАРЬТЕ ПЕРВЫМИ НЕГЛАСНО ПО МОСКВЕ И ПИТЕРУ !!!
показати весь коментар
29.09.2021 00:09 Відповісти
Це так телебачення "викривляє та спотворює зображення"?
Чи мені здалося одному, що Кулєбяка за два роки так своє є...ло розжер на шикардосній зарплаті у бідній країні, що у телевізор не вміщується?
показати весь коментар
29.09.2021 08:30 Відповісти
А нас-то за шо?
показати весь коментар
29.09.2021 09:27 Відповісти
 
 