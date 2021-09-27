Кулеба про заяви Лукашенка: У нас з'являється 1 тис. км загрози. ВIДЕО
Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував останні заяви про Україну Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.
Кулеба в ефірі телеканалу ICTV зазначив, що слова Лукашенка - це сигнал про нові загрози на кордоні України, інформує Цензор.НЕТ.
"Це сигнал про те, що у нас з'являється 1 тис. км загрози. Пам'ятаєте, як російська пропаганда вигадувала розіпнутих хлопчиків? Так само Лукашенко вигадуватиме якісь суперсхрони і диверсантів на українській території", - сказав міністр.
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Топ коментарі
+14 Диды Выпивали
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Кулеба о заявлениях Лукашенко: У нас появляется 1 тыс. км угрозы..."
Для нормальних людей це було зрозуміло ще 7 років тому, для декого тільки починає доводити.
P. S. Також для всіх нормальних 7 років тому було зрозуміло, що з козломордими потрібно розривати дипломатичні відносини, або по крайній мірі впроваджувати жорсткий візовий режим, але для влади до цього часу ще не дійшло,чекаємо доки дійде. Що зробиш, якщо влада трішки "приторможена".
Чи мені здалося одному, що Кулєбяка за два роки так своє є...ло розжер на шикардосній зарплаті у бідній країні, що у телевізор не вміщується?