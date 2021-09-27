Кулеба про заяви Лукашенка: У нас з'являється 1 тис. км загрози. ВIДЕО

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував останні заяви про Україну Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Кулеба в ефірі телеканалу ICTV зазначив, що слова Лукашенка - це сигнал про нові загрози на кордоні України, інформує Цензор.НЕТ.

"Це сигнал про те, що у нас з'являється 1 тис. км загрози. Пам'ятаєте, як російська пропаганда вигадувала розіпнутих хлопчиків? Так само Лукашенко вигадуватиме якісь суперсхрони і диверсантів на українській території", - сказав міністр.

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