Російська сторона розуміє неможливість продовження роботи ТКГ у Мінську, - Резніков. ВIДЕО

Продовження зустрічей Тристоронньої контактної групи в Мінську більше неможливе, що розуміє вже і російська сторона

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив віцепрем'єр Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоразу глава російської делегації Борис Гризлов публічно говорить, що Україна не хоче зустрічатися в Мінську і відмовляється від зустрічі там. Однак своїми діями Лукашенко зруйнував образ незалежного посередника. Тобто ми точно в Мінську за жодних умов їхати не зможемо, - підкреслив Резніков.

За його словами, це вже розуміє і російська сторона.

"На останніх переговорах на просте запитання модератора, чи готові вони зустрічатися офлайн, вони сказали, що готові, але в якомусь безпечному місці. Слово "Мінськ" вже не лунає з вуст російської сторони", - додав міністр.

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