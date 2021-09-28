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Російська сторона розуміє неможливість продовження роботи ТКГ у Мінську, - Резніков. ВIДЕО

Продовження зустрічей Тристоронньої контактної групи в Мінську більше неможливе, що розуміє вже і російська сторона

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив віцепрем'єр Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоразу глава російської делегації Борис Гризлов публічно говорить, що Україна не хоче зустрічатися в Мінську і відмовляється від зустрічі там. Однак своїми діями Лукашенко зруйнував образ незалежного посередника. Тобто ми точно в Мінську за жодних умов їхати не зможемо, - підкреслив Резніков.

За його словами, це вже розуміє і російська сторона.

"На останніх переговорах на просте запитання модератора, чи готові вони зустрічатися офлайн, вони сказали, що готові, але в якомусь безпечному місці. Слово "Мінськ" вже не лунає з вуст російської сторони", - додав міністр.

Читайте: Україна в ТКГ закликає РФ прискорити обмін полоненими, розблокувати роботу КПВВ і забезпечити режим припинення вогню

Автор: 

Білорусь (7930) Мінськ (828) Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1446)


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Про які переговори з брехливою Московією може бути мова !!!! ))))
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28.09.2021 00:14 Відповісти
Про що можливо домовитися з патологичним брехуном ???)))
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28.09.2021 00:16 Відповісти
очередной лысый в пальто вещает ниочем, на что он влиять не способен...
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28.09.2021 00:21 Відповісти
А украинская сторона понимает?!
Конкретно, Бубочка, уже понимает, что "просто перестать стрелять" - никогда не работало, не работает и не будет работать?
Если понимает, то почему молчит?
Пусть выйдет на беговую дорожку или к штанге с собачкой.
И снимет видосик:
"Да, я ЛОХ! Верил в ахинею, теперь не верю. А вы - тыпилы, что мне поверили."
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28.09.2021 00:25 Відповісти
верю в здравый смысл и взаимный компромис...
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28.09.2021 06:05 Відповісти
напрасно...
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28.09.2021 06:28 Відповісти
І оці люди керують нами....
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28.09.2021 06:41 Відповісти
Российская сторона туда сразу закладывала эту невозможность, плохо что вы только это поняли.
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28.09.2021 09:59 Відповісти
 
 