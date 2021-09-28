Російська сторона розуміє неможливість продовження роботи ТКГ у Мінську, - Резніков. ВIДЕО
Продовження зустрічей Тристоронньої контактної групи в Мінську більше неможливе, що розуміє вже і російська сторона
Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив віцепрем'єр Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоразу глава російської делегації Борис Гризлов публічно говорить, що Україна не хоче зустрічатися в Мінську і відмовляється від зустрічі там. Однак своїми діями Лукашенко зруйнував образ незалежного посередника. Тобто ми точно в Мінську за жодних умов їхати не зможемо, - підкреслив Резніков.
За його словами, це вже розуміє і російська сторона.
"На останніх переговорах на просте запитання модератора, чи готові вони зустрічатися офлайн, вони сказали, що готові, але в якомусь безпечному місці. Слово "Мінськ" вже не лунає з вуст російської сторони", - додав міністр.
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Конкретно, Бубочка, уже понимает, что "просто перестать стрелять" - никогда не работало, не работает и не будет работать?
Если понимает, то почему молчит?
Пусть выйдет на беговую дорожку или к штанге с собачкой.
И снимет видосик:
"Да, я ЛОХ! Верил в ахинею, теперь не верю. А вы - тыпилы, что мне поверили."