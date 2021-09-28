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Єрмак про замах на Шефіра: За цим стоять сили, які не хочуть реформ і припинення війни в країні. ВIДЕО

За замахом на першого помічника президента України Сергія Шефіра стояли сили, які не хочуть реформ в Україні та очищення країни від криміналітету.

Про це заявив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

"Ми як ніхто зацікавлені в тому, щоб цей злочин був розкритий", – наголосив він.

Водночас Андрій Єрмак зазначив, що Офіс Президента не є правоохоронним органом, а тому висновки щодо замовників і виконавців цього злочину має дати слідство.

"Моя особиста думка – стріляли не тільки в Сергія, стріляли не тільки у водія Олександра. Це були постріли в демократію і в майбутнє України. Але я хочу сказати, що ми сильні. І, безумовно, цей боягузливий "привіт" із 90-х, яким хтось спробував або залякати, або щось показати, – я думаю, що це марні спроби. Це говорить про те, що ми на правильному шляху реального реформування нашої країни", – зазначив керівник Офісу Глави держави.

"За цим стояли сили, які не хочуть реформ у країні. Сили, які не хочуть припинення війни в нашій країні. Сили, які не хочуть очищення нашої країни від криміналітету", – додав він.

Читайте: Замах на Шефіра спричинив "божевільну реакцію" партнерів. У розслідуванні нам допомагають США і Британія, - Єрмак

Андрій Єрмак зауважив, що після замаху на першого помічника Президента багато друзів і партнерів України запропонували свою допомогу.

"І сьогодні наші правоохоронці також співпрацюють зі США і з Великою Британією. Тому я впевнений, що ми дізнаємося, хто за цим стояв", – резюмував керівник Офісу Глави держави.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.

Автор: 

замах (547) Шефір Сергій (128) Єрмак Андрій (1374)


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Топ коментарі
+36
Порошенко чтоли?

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28.09.2021 09:53
+35
Какое покушение? Какие реформы? Ермак , закусывать надо.
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28.09.2021 09:52
+33
Прекращения войны? Путем сдачи всей страны? Гребаная крыса работает на мордор.
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28.09.2021 09:54
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У зелених геть вітсутня логіка , змішали всю ненависть до Порошенка до купи, і думають що зробили цукерку . Навіть кончені зебіли просять пояснити, причому тут шефір наприклад до закінчення війни ?
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28.09.2021 12:02 Відповісти
Остапа несло: "Замах на Шафіра - постріл в майбутнє України"

P.S. Ну, якщо нахмановічі, то майбутнє України, то може не треба нам такого майбутнього
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28.09.2021 12:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=q3xJdlHUCG4 Ексклюзив🔥Єрмак - зрадник. Доведено? Що розповів ексголова розвідки Бурба | Без цензури - YouTube
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28.09.2021 14:19 Відповісти
Нужно назвать эти силы согласно штатного расписания. И помедленнее, я буду записывать.
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28.09.2021 15:38 Відповісти
Шефир с шофером пил чифирь
Шефир был шафером к тому же
Кефир не пил он никогда
Шериф им тоже был не нужен.
Шериф стрелял как мэтр Леон
Но мудр Шефир был, и шофера
на свое место посадил на время.
Так и стал героем.
И ФБР и ДБР
Не могут разобраться месяц:
кто был шофер, а кто Шефир,
кто первый из машины вышел.
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28.09.2021 17:25 Відповісти
Агент Кремля навіть не шифрується - знову "війна в нашій країні"! Це ж треба бути настільки тупим, щоб не запам'ятати, що у нас війна Хутіним, а не громадянська!
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29.09.2021 00:25 Відповісти
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