Єрмак про замах на Шефіра: За цим стоять сили, які не хочуть реформ і припинення війни в країні. ВIДЕО

За замахом на першого помічника президента України Сергія Шефіра стояли сили, які не хочуть реформ в Україні та очищення країни від криміналітету.

Про це заявив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

"Ми як ніхто зацікавлені в тому, щоб цей злочин був розкритий", – наголосив він.

Водночас Андрій Єрмак зазначив, що Офіс Президента не є правоохоронним органом, а тому висновки щодо замовників і виконавців цього злочину має дати слідство.

"Моя особиста думка – стріляли не тільки в Сергія, стріляли не тільки у водія Олександра. Це були постріли в демократію і в майбутнє України. Але я хочу сказати, що ми сильні. І, безумовно, цей боягузливий "привіт" із 90-х, яким хтось спробував або залякати, або щось показати, – я думаю, що це марні спроби. Це говорить про те, що ми на правильному шляху реального реформування нашої країни", – зазначив керівник Офісу Глави держави.

"За цим стояли сили, які не хочуть реформ у країні. Сили, які не хочуть припинення війни в нашій країні. Сили, які не хочуть очищення нашої країни від криміналітету", – додав він.

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Андрій Єрмак зауважив, що після замаху на першого помічника Президента багато друзів і партнерів України запропонували свою допомогу.

"І сьогодні наші правоохоронці також співпрацюють зі США і з Великою Британією. Тому я впевнений, що ми дізнаємося, хто за цим стояв", – резюмував керівник Офісу Глави держави.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.