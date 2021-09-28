Школи в "червоній" зоні карантину працюватимуть лише у разі 100% вакцинації всього колективу, - Міносвіти. ВIДЕО

"Червона" зона карантину передбачає 100% COVID-вакцинацію педагогічного колективу, "помаранчева" і "жовта" - 80%.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "ТСН", про це заявила заступниця міністра освіти Віра Рогова.

"Помарнчева" зона передбачає 80% вакцинованих вчителів. При цьому навчаються всі діти: дошкільна, початкова, спеціальна, середня школа. Якщо регіон переходить до "червоної" зони, то обов'язкова 100% вакцинація вчителів. Якщо такого показника нема, то навчальний заклад перейде на дистанційну освіту", - повідомила заступниця міністра освіти.

За словами представниці МОН, йдеться про стовідсоткову вакцинацію всього колективу закладу - лише за цієї умови зможуть працювати і дитсадки, і початкова, і спеціалізована школа.

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