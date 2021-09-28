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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Школи в "червоній" зоні карантину працюватимуть лише у разі 100% вакцинації всього колективу, - Міносвіти. ВIДЕО

"Червона" зона карантину передбачає 100% COVID-вакцинацію педагогічного колективу, "помаранчева" і "жовта" - 80%.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "ТСН", про це заявила заступниця міністра освіти Віра Рогова.

"Помарнчева" зона передбачає 80% вакцинованих вчителів. При цьому навчаються всі діти: дошкільна, початкова, спеціальна, середня школа. Якщо регіон переходить до "червоної" зони, то обов'язкова 100% вакцинація вчителів. Якщо такого показника нема, то навчальний заклад перейде на дистанційну освіту", - повідомила заступниця міністра освіти.

За словами представниці МОН, йдеться про стовідсоткову вакцинацію всього колективу закладу - лише за цієї умови зможуть працювати і дитсадки, і початкова, і спеціалізована школа.

Читайте також: В ОРЛО батьків змусили купити в класи знезаражувачі повітря, але до кінця місяця школи почали закривати "через ГРВІ", - ЗМІ

Автор: 

карантин (18172) школа (2212) Міносвіти (1412) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Ага, по их мнению кроме учителей заразу разносить некому.))
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28.09.2021 11:58
+5
Така тупа зебільна логіка...
Типу, якщо вчителі вакциновані, то школа захищена.
І діти не переносять вірус.
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28.09.2021 11:59
+4


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28.09.2021 11:45
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28.09.2021 11:45 Відповісти
писать па руске с ошипкаме не зазорно
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28.09.2021 11:48 Відповісти
Видимо для тебя это даже почётно.
Уж так изгаляешься...
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28.09.2021 11:51 Відповісти
А ти вмієш писати українською без помилок?
Ні?
Тогда пеши на рускам с ашипками.
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28.09.2021 11:53 Відповісти
Ах как у тебя бомбит при видя меня, приятно)
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28.09.2021 11:55 Відповісти
Это ж тебя бомбануло.
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28.09.2021 11:57 Відповісти
Знач не будут работать)))
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28.09.2021 11:47 Відповісти
Оно вроде и логично. Но из этого выходит что именно педагоги являются основными разносчиками заболевания.. ( они что летучих мышей употребляют на обед).
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28.09.2021 11:48 Відповісти
Мало того: педагоги и таксисты протащили зеленского в кресло презедента
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28.09.2021 11:49 Відповісти
Жи.ва устраивает настоящий террор.
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28.09.2021 11:48 Відповісти
а где учителям получить сертификаты ?
говноДИЯ есть далеко не у каждого учителя ...
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28.09.2021 11:50 Відповісти
надо родокам сложиться и купить училкам
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28.09.2021 12:02 Відповісти
РГВПНХ
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28.09.2021 11:51 Відповісти
В школе допустим 700 невакцинированных учеников и 1 из 30 невакцинированный учитель, школа идет по домам.)
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28.09.2021 11:52 Відповісти
вроде даже и тех. персонал
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28.09.2021 11:55 Відповісти
Боги заголовка.
При меньшем уровне вакцинации школы ТОЖЕ будут работать - просто в дистанционном режиме.
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28.09.2021 11:55 Відповісти
ну да...а студенты пусть заражают друг друга и разносят вирус по городам и весям...
и какая польза от введения красной зоны для общества?
зеленые недоумки.
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28.09.2021 11:55 Відповісти
Ага, по их мнению кроме учителей заразу разносить некому.))
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28.09.2021 11:58 Відповісти
Представляю какое будет давление на тех кто не хочет вакцинироваться. Заклюют же.
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28.09.2021 11:56 Відповісти
Ні, всі розуміють, що це тупа вимога і невакциновані батьки не можуть вимагати вакинуватись вчителів неясно чим.
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28.09.2021 12:01 Відповісти
Така тупа зебільна логіка...
Типу, якщо вчителі вакциновані, то школа захищена.
І діти не переносять вірус.
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28.09.2021 11:59 Відповісти
Чергова порція маячні... А діти, вони ж не вакциновані? Але ж діти, так само боліють короною, як і дорослі, звісно не так важко, як пенсіонери. Але все одно - хворіють і поширюють вірус!
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28.09.2021 11:59 Відповісти
Раптово!Вакциниванi також поширюють вiрус.
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28.09.2021 12:10 Відповісти
У випадку з штамом Дельта, так. Але попередні штами не були настілки заразними...
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28.09.2021 19:47 Відповісти
а дітки хай розносять ковід по хатах
все, як завжди.
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28.09.2021 12:34 Відповісти
Дебилы провальные уже полно больных детей и студентов. Причём здесь педагоги?
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28.09.2021 12:43 Відповісти
мінобразованіє-зброд пдорасів і двбйобів.
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28.09.2021 12:44 Відповісти
Квартал вже повністю інфільтрувався в чиновників! Їм з клованами напевно веселіше висіти буде.
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28.09.2021 12:49 Відповісти
Логики ноль.Если один из учеников заболел - весь класс на изоляцию ,про учителей которые контактировали или паралельные классы с которыми пересикался ниполслова вообще .Если учесть что вакцинируемые учителя являються разносчиками и сами болеею, то какие дальнейшие действия при заболевании или выявлении подобного факта? А никаких, методички в возе шмозе еще не сочинили Абсурд.
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28.09.2021 12:50 Відповісти
всі педагоги України, що пройшли вакцинацію повинні приймати їжу з можливістю перевірки дистанційно - Міністерство освіти повинно переконатися що в раціон не входить м'ясо кажанів.
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28.09.2021 13:20 Відповісти
Клоуни бьють кого не жалко!
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28.09.2021 15:09 Відповісти
Студенты, как и учащиеся школ переходят на дистанционное обучение, заданий выполнять много, поэтому решила заказать курсовую работу https://diplom-novgorod.com/kursovaya-rabota/ быстро и недорого в Нижнем Новгороде, цена и сроки выполнения зависят от сложности дисциплины, теперь жду готовый результат.
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04.10.2021 21:29 Відповісти
 
 