Школи в "червоній" зоні карантину працюватимуть лише у разі 100% вакцинації всього колективу, - Міносвіти. ВIДЕО
"Червона" зона карантину передбачає 100% COVID-вакцинацію педагогічного колективу, "помаранчева" і "жовта" - 80%.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "ТСН", про це заявила заступниця міністра освіти Віра Рогова.
"Помарнчева" зона передбачає 80% вакцинованих вчителів. При цьому навчаються всі діти: дошкільна, початкова, спеціальна, середня школа. Якщо регіон переходить до "червоної" зони, то обов'язкова 100% вакцинація вчителів. Якщо такого показника нема, то навчальний заклад перейде на дистанційну освіту", - повідомила заступниця міністра освіти.
За словами представниці МОН, йдеться про стовідсоткову вакцинацію всього колективу закладу - лише за цієї умови зможуть працювати і дитсадки, і початкова, і спеціалізована школа.
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Уж так изгаляешься...
Ні?
Тогда пеши на рускам с ашипками.
говноДИЯ есть далеко не у каждого учителя ...
При меньшем уровне вакцинации школы ТОЖЕ будут работать - просто в дистанционном режиме.
и какая польза от введения красной зоны для общества?
зеленые недоумки.
Типу, якщо вчителі вакциновані, то школа захищена.
І діти не переносять вірус.
все, як завжди.