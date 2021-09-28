У порту Чорноморська виявили нелегалів у фурі з тканинами: за "подорож" кожен з них заплатив по 7 тис. євро. ВIДЕО
Незаконних мігрантів виявили в Чорноморському морському порту під час оформлення теплохода, який прибув з Туреччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Зазначається, що затримання порушників відбулося в результаті реалізації випереджаючої інформації оперативниками Одеського загону спільно з співробітниками СБУ та митниці.
"Двох незаконних мігрантів виявили серед вантажу тканини у напівпричепі турецької реєстрації. Іноземці-порушники жодних документів не мали. Вони назвалися громадянами Сирії та зізналися, що планували нелегально потрапити до родичів в Італію. Мігранти розповіли, що у порту Туреччини кожен з них заплатив по 7 тисяч євро за можливість подорожувати замкненими у напівпричепі", - йдеться в повідомленні.
Оперативники також встановили, що поблизу пункту пропуску "туристів" вже чекав їхній співвітчизник, у якого є посвідка на проживання в Україні.
Зараз відкрито кримінальне провадження та встановлюються всі обставини протиправної діяльності. Тривають слідчі дії.
Також у відомстві зазначили, що з початку 2021 року прикордонники Одеського загону викрили та припинили нелегальні подорожі 15 мігрантів.
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- Моль.
- А шубу нашо вдягнув?
- Дома доїм.
За такие бабки можно было на круизном теплоходе в люксе ни от кого не скрываясь прибыть в любую страну и заныкаться там если так уж приспичило.