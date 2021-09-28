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У порту Чорноморська виявили нелегалів у фурі з тканинами: за "подорож" кожен з них заплатив по 7 тис. євро. ВIДЕО

Незаконних мігрантів виявили в Чорноморському морському порту під час оформлення теплохода, який прибув з Туреччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що затримання порушників відбулося в результаті реалізації випереджаючої інформації оперативниками Одеського загону спільно з співробітниками СБУ та митниці.

"Двох незаконних мігрантів виявили серед вантажу тканини у напівпричепі турецької реєстрації. Іноземці-порушники жодних документів не мали. Вони назвалися громадянами Сирії та зізналися, що планували нелегально потрапити до родичів в Італію. Мігранти розповіли, що у порту Туреччини кожен з них заплатив по 7 тисяч євро за можливість подорожувати замкненими у напівпричепі", - йдеться в повідомленні.

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Оперативники також встановили, що поблизу пункту пропуску "туристів" вже чекав їхній співвітчизник, у якого є посвідка на проживання в Україні.

Зараз відкрито кримінальне провадження та встановлюються всі обставини протиправної діяльності. Тривають слідчі дії.

Також у відомстві зазначили, що з початку 2021 року прикордонники Одеського загону викрили та припинили нелегальні подорожі 15 мігрантів.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) нелегали (383) Одеська область (3215) Сирія (1860)


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Черно.опые халявщики ломятся в Европу из всех щелей. Как тараканы. На границах нужно отраву разбрасывать.
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28.09.2021 12:20 Відповісти
пытаюсь понять... имея такое бабло(и оно наверняка не последнее) неужели нельзя попасть в Европу легально, как туристу, и там затереться у своих "родственников"? или они там все такие тупые, что им даже невдомек, что такое возможно....
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28.09.2021 15:03 Відповісти
- Ти хто?
- Моль.
- А шубу нашо вдягнув?
- Дома доїм.
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28.09.2021 12:22 Відповісти
Брехня, звідки у цих бомжів по 7 тисяч євро?
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28.09.2021 12:41 Відповісти
Мне тоже интересно, кричат что чуть не голодают но нехилые деньги на дорогу есть.
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28.09.2021 12:58 Відповісти
бомжи это украинцы после поднятия цен на отопление ...
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28.09.2021 13:23 Відповісти
7 тыс евро ..ахах откуда у попуасов и бомжей такие бабки
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28.09.2021 13:25 Відповісти
Какая то муйня.
За такие бабки можно было на круизном теплоходе в люксе ни от кого не скрываясь прибыть в любую страну и заныкаться там если так уж приспичило.
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28.09.2021 13:43 Відповісти
А де він взяв ті 7 тис. євро?
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28.09.2021 15:00 Відповісти
 
 