У порту Чорноморська виявили нелегалів у фурі з тканинами: за "подорож" кожен з них заплатив по 7 тис. євро. ВIДЕО

Незаконних мігрантів виявили в Чорноморському морському порту під час оформлення теплохода, який прибув з Туреччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що затримання порушників відбулося в результаті реалізації випереджаючої інформації оперативниками Одеського загону спільно з співробітниками СБУ та митниці.

"Двох незаконних мігрантів виявили серед вантажу тканини у напівпричепі турецької реєстрації. Іноземці-порушники жодних документів не мали. Вони назвалися громадянами Сирії та зізналися, що планували нелегально потрапити до родичів в Італію. Мігранти розповіли, що у порту Туреччини кожен з них заплатив по 7 тисяч євро за можливість подорожувати замкненими у напівпричепі", - йдеться в повідомленні.

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Оперативники також встановили, що поблизу пункту пропуску "туристів" вже чекав їхній співвітчизник, у якого є посвідка на проживання в Україні.

Зараз відкрито кримінальне провадження та встановлюються всі обставини протиправної діяльності. Тривають слідчі дії.

Також у відомстві зазначили, що з початку 2021 року прикордонники Одеського загону викрили та припинили нелегальні подорожі 15 мігрантів.