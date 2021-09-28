5 202 59
У Норвегії зняли всі COVID-обмеження: люди влаштували масові гуляння з феєрверками. ВIДЕО
Влада Норвегії на вихідних скасувала всі карантинні обмеження і жителі країни вийшли на вулиці відсвяткувати перемогу над епідемією в країні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, норвежцям дозволили не дотримуватися соціальну дистанцію, стадіони, театри, кінотеатри можуть заповняться на 100 процентів, знову відкрилися нічні клуби.
Топ коментарі
+18 Ksenia VB
показати весь коментар28.09.2021 13:12
+15 Николай Влад
показати весь коментар28.09.2021 13:16
+13 Andriy
показати весь коментар28.09.2021 13:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тупі будуть десятиліттями сидіть на карантині.
Ну пусть сегодня порадуются-попразднуют, а завтра с новыми силами опять на борьбу с корона вирусом!!!
Так?
Кстати, Дания и Норвегия - самые передовые страны в Европе по уровню жизни.
И только воровская власть в Украине и дальше тупо закрукичавет гайки, стращая всех и вся сезонным гриппом под маркой короновируса, что бы и дальше пилить бабло на никому не нужных вакцинах.
Сначала они кричали "посмотрите на Швецию, там нет ограничений!". А когда в Швеции по сравнению с Норвегией и Данией бабахнуло в 3 раза больше заболевших и смертей, а ихний премьер признал что это была тупость, то антиваксеры поутихли.
А теперь у нас Норвегия с Данией, которые повводили жесткие карантины и провели вакцинацию - "избавилась от раздутой короновирусной истерии" . Ну да, избавились, только перед этим сидели на карантине, как и все нормальные страны и вакцинировались. Плюс у них последний год были гораздо более строгие правила въезда, чем в той же Германии.
Общее население этих стран сравнивал? Смертность в Швеции в 2020м и в 2018м сравнивал?
"а ихний премьер признал что это была тупость"
а-ну ка поподробнее
"Норвегия с Данией, которые повводили жесткие карантины"
ограничения в виде рекомендаций не являются "жестким карантином", например, маски в этих странах никогда не были обязательными
"Плюс у них последний год были гораздо более строгие правила въезда, чем в той же Германии."
и не стыдно тебе так нагло врать?
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/ Sweden ....1,455
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/norway/ Norway.... 155
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/denmark/ Denmark...456
https://www.worldometers.info/coronavirus/
что это? как определяется эта фальшивка?
по премьеру - гуглите "Швеция признала ошибкой" и будет вам куча статей сразу на первой странице.
"в виде рекомендаций" - наглый киздёж.
Про ограничения знаю, потому что как раз хотел в отпуск в Данию поехать, но не поехал из-за того, что те границы позакрывали. Через Германию при всём при этом проехал без проблем.
Продолжайте в том же духе
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/norway/ Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Норвегії
В Израиле примерно столько же укололось, но там жёсткие ограничения.
Вакцинація тут ні до чого...
Cмертей від ковиду на 1 млн населення
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/ Sweden ....1,455
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/norway/ Norway.... 155
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/denmark/ Denmark...456
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/finland/ Finland .......191
https://www.worldometers.info/coronavirus/
зробити ще одну прививку собі.
Втюхувати людям в голови ідеї що вони обов язково захворіють і помруть це не дуже
розумно. Хоче людина зробити прививку, хай робить, не хоче робити, хай не робить.
Це вибор людини.
Глава 13
15
И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя.
16
И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
17
и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
18
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.