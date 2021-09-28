УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11519 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
5 202 59

У Норвегії зняли всі COVID-обмеження: люди влаштували масові гуляння з феєрверками. ВIДЕО

Влада Норвегії на вихідних скасувала всі карантинні обмеження і жителі країни вийшли на вулиці відсвяткувати перемогу над епідемією в країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, норвежцям дозволили не дотримуватися соціальну дистанцію, стадіони, театри, кінотеатри можуть заповняться на 100 процентів, знову відкрилися нічні клуби.

Також читайте: Стрімке погіршення стану, температура 37,2- 37,5, задишка наростає за лічені години, - лікар-інфекціоніст Федорова про перебіг нинішнього COVID-19

Автор: 

карантин (18172) Норвегія (766) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
Розумні люди вакцинувались.
А тупі будуть десятиліттями сидіть на карантині.
показати весь коментар
28.09.2021 13:12
+15
Норвегия это вторая страна после Дании в Европе, которая избавилась от раздутой короновирусной истерии.
Кстати, Дания и Норвегия - самые передовые страны в Европе по уровню жизни.
И только воровская власть в Украине и дальше тупо закрукичавет гайки, стращая всех и вся сезонным гриппом под маркой короновируса, что бы и дальше пилить бабло на никому не нужных вакцинах.
показати весь коментар
28.09.2021 13:16
+13
Ох і дебіл.....ці країни спочатку провакцинуаали своє населення, а вже потім і зняли обмеження
показати весь коментар
28.09.2021 13:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розумні люди вакцинувались.
А тупі будуть десятиліттями сидіть на карантині.
показати весь коментар
28.09.2021 13:12 Відповісти
Зебілам-антиваксерам подобається бути в стійлі
показати весь коментар
28.09.2021 13:13 Відповісти
Власти Норвегии на выходных отменили все карантинные ограничения и жители страны вышли на улицы отпраздновать победу над эпидемией в стране.

Ну пусть сегодня порадуются-попразднуют, а завтра с новыми силами опять на борьбу с корона вирусом!!!
показати весь коментар
28.09.2021 13:24 Відповісти
Израиль тоже снимал все ограничения.
показати весь коментар
28.09.2021 13:20 Відповісти
На 10 дней.
показати весь коментар
28.09.2021 14:33 Відповісти
На 10 дней ... хватило.
показати весь коментар
28.09.2021 14:35 Відповісти
Не всі в них вакцинувались, тому прийшлось знову закриватись.
показати весь коментар
29.09.2021 09:03 Відповісти
А у Норвегії всі.
Так?
показати весь коментар
29.09.2021 09:23 Відповісти
А ще розумніші цього ніколи не зроблять.
показати весь коментар
28.09.2021 13:38 Відповісти
Думаю, що це свято ненадовго. Вакцини вже показали і показують свою низьку ефективність. На прикладі Ізраїлю, США, Іспанії...
показати весь коментар
28.09.2021 16:11 Відповісти
В чому низька ефективність? В Британії в цьому році вакцинованих від коронавірусу померло 1.2%. Мруть не вакциновані, ну або у людини вже є інші хвороби і імунітету навіть з вакциною не має
показати весь коментар
28.09.2021 20:43 Відповісти
Норвегия это вторая страна после Дании в Европе, которая избавилась от раздутой короновирусной истерии.
Кстати, Дания и Норвегия - самые передовые страны в Европе по уровню жизни.
И только воровская власть в Украине и дальше тупо закрукичавет гайки, стращая всех и вся сезонным гриппом под маркой короновируса, что бы и дальше пилить бабло на никому не нужных вакцинах.
показати весь коментар
28.09.2021 13:16 Відповісти
Ох і дебіл.....ці країни спочатку провакцинуаали своє населення, а вже потім і зняли обмеження
показати весь коментар
28.09.2021 13:18 Відповісти
гарно ти про себе висловився )
показати весь коментар
28.09.2021 13:22 Відповісти
Ты хотя бы перед тем, как оскорблять, загуглил бы процент вакцинированных в Норвегии. Мне, например, и без гугла понятно, что там живут разные люди. И вакцинированные, а антиваксеры, и какие хочешь. Как и в любой нормальной стране, собственно. Вот назвал ты человека дебилом, а по факту дебилом являешься ты.
показати весь коментар
28.09.2021 13:57 Відповісти
В районі 70%. Якраз 70% і потрібно для того, щоб був колективний імунітет. Ще якісь питання?
показати весь коментар
28.09.2021 14:02 Відповісти
Во-первых, нет там 70%. Во-вторых, они зачисляют в статистику людей, которые 2 раза вакцинировались Пфайзером(самая популярная вакцина в мире). А Пфайзер заявляет, что "давай по новой Миша- всё х@ня". Т.е. 2 дозы недостаточны, необходимо третья. Вот и считай, сколько там тех вакцинированных, для коллективного иммунитета? И кто, вообще, сказал, что нужно 70%? И так-ли это, на самом деле?
показати весь коментар
28.09.2021 14:17 Відповісти
и кто вам дохтур,шо вам зебил понравился до отшиба мозгов?
показати весь коментар
28.09.2021 13:24 Відповісти
О, у антиваксеров поменялась методичка?
Сначала они кричали "посмотрите на Швецию, там нет ограничений!". А когда в Швеции по сравнению с Норвегией и Данией бабахнуло в 3 раза больше заболевших и смертей, а ихний премьер признал что это была тупость, то антиваксеры поутихли.
А теперь у нас Норвегия с Данией, которые повводили жесткие карантины и провели вакцинацию - "избавилась от раздутой короновирусной истерии" . Ну да, избавились, только перед этим сидели на карантине, как и все нормальные страны и вакцинировались. Плюс у них последний год были гораздо более строгие правила въезда, чем в той же Германии.
показати весь коментар
28.09.2021 15:16 Відповісти
"А когда в Швеции по сравнению с Норвегией и Данией бабахнуло в 3 раза больше заболевших и смертей"

Общее население этих стран сравнивал? Смертность в Швеции в 2020м и в 2018м сравнивал?

"а ихний премьер признал что это была тупость"
а-ну ка поподробнее

"Норвегия с Данией, которые повводили жесткие карантины"
ограничения в виде рекомендаций не являются "жестким карантином", например, маски в этих странах никогда не были обязательными

"Плюс у них последний год были гораздо более строгие правила въезда, чем в той же Германии."
и не стыдно тебе так нагло врать?
показати весь коментар
28.09.2021 16:06 Відповісти
Cмертей от ковида на 1 млн населения

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/ Sweden ....1,455

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/norway/ Norway.... 155

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/denmark/ Denmark...456

https://www.worldometers.info/coronavirus/
показати весь коментар
28.09.2021 16:26 Відповісти
"смертей от ковида"
что это? как определяется эта фальшивка?
показати весь коментар
28.09.2021 18:08 Відповісти
По данным из свидетельств о смерти.
показати весь коментар
28.09.2021 18:12 Відповісти
Когда ты писал это "Общее население этих стран сравнивал? Смертность в Швеции в 2020м и в 2018м сравнивал?" то это не было фальшивкой?
показати весь коментар
28.09.2021 18:15 Відповісти
Бгг. По статистике - Спасибо Антип61,
по премьеру - гуглите "Швеция признала ошибкой" и будет вам куча статей сразу на первой странице.
"в виде рекомендаций" - наглый киздёж.
Про ограничения знаю, потому что как раз хотел в отпуск в Данию поехать, но не поехал из-за того, что те границы позакрывали. Через Германию при всём при этом проехал без проблем.

Продолжайте в том же духе
показати весь коментар
28.09.2021 16:31 Відповісти
а навіщо їм обмеження, якщо в країні всі щеплені?
показати весь коментар
28.09.2021 13:21 Відповісти
65 % полностью вакцинованые
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/norway/ Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Норвегії
показати весь коментар
28.09.2021 13:22 Відповісти
Ну положим не все, под 70%
показати весь коментар
28.09.2021 13:23 Відповісти
Ляшко ж сказал, что весной победим корону. Видимо мировое правительство должно дать отмашку своим вассалам)))
показати весь коментар
28.09.2021 13:25 Відповісти
Ізраїль теж казав, що переміг.
показати весь коментар
28.09.2021 13:30 Відповісти
пiсля туси подивимося. пiсля туси завжди самий смак
показати весь коментар
28.09.2021 13:48 Відповісти
Та вірус цей буде завжди вже. Його і вакцинами не перемогти. Грип ж не перемогли вакцинами. Цей вірус подібний.
показати весь коментар
28.09.2021 13:52 Відповісти
Таліби ж якось перемогли, треба відправити Ляшка до них, нехай вивчає досвід.))
показати весь коментар
28.09.2021 13:57 Відповісти
паранжу одягли i пeрeмогли. паранжа ж нe маска
показати весь коментар
28.09.2021 14:03 Відповісти
65% вакцинированных в Норвегии. И вируса как небывало.
показати весь коментар
28.09.2021 14:16 Відповісти
Може його там і справді не було?..
показати весь коментар
28.09.2021 14:37 Відповісти
Вчера было 658 положительных тестов. Просто приравняли его к гриппу.

В Израиле примерно столько же укололось, но там жёсткие ограничения.
показати весь коментар
28.09.2021 14:37 Відповісти
Рано радуются, зима на носу) Посмотри
показати весь коментар
28.09.2021 14:24 Відповісти
В НЛ тоже почти все ограничения сняли. Только в транспорте нужно маски. 80%+ вакцинировано, включая детей. Немного растёт заболеваемость, но не такими волнами как раньше.
показати весь коментар
28.09.2021 15:10 Відповісти
Мракобесы необразованные!Тёмные викинги занимающие первые строчки рейтингов уровня жизни
показати весь коментар
28.09.2021 15:20 Відповісти
вот и во второй стране мозги проснулись.....
показати весь коментар
28.09.2021 15:32 Відповісти
Норвежці, фіни, датчани - фізично і ментально здорові від природи люди, які змалку живуть у прохолодному кліматі (організм загартований), дихають свіжим повітрям, їдять морепродукти, рибу, займаються спортом. Плюс - високий рівень життя, соціальних стандартів та медицини.
Вакцинація тут ні до чого...
показати весь коментар
28.09.2021 16:28 Відповісти
От тільки шведи живуть в тропіках та їдять фастфуд.
Cмертей від ковиду на 1 млн населення

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/ Sweden ....1,455

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/norway/ Norway.... 155

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/denmark/ Denmark...456

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/finland/ Finland .......191

https://www.worldometers.info/coronavirus/
показати весь коментар
28.09.2021 16:33 Відповісти
ну так, шведи ж демонстративно відмовилися від будь-яких обмежень, спочатку. Це сприяло масовому поширенню вірусу, перехворіла більшість населення.
показати весь коментар
28.09.2021 16:35 Відповісти
То виходить, шо причина не "фізично і ментально здорові від природи люди, які змалку живуть у прохолодному клімат", а протиепідемічні заходи. А один з протиепідемічних заходів - вакцинація. І всі скандинавські країни демонструють високий рівень вакцинації. Навіть Швеція.
показати весь коментар
28.09.2021 17:05 Відповісти
ну особисто я, наприклад, сприймаю і вірю в ефективність таких заходів, як : масковий режим, соціальна дистанція, дезінфекція. А от Вакцинація поки що не переконує... ні статистично, ні реально (знаю, кількох людей, які вакцинувавшись, захворіли на ковід і дехто навіть потрапив до лікарні).
показати весь коментар
28.09.2021 18:10 Відповісти
Слухай вакциноактивист, ти чи на фармкомпанію працюєш, що сереш тут агітацієй за свою вакцинацію. Ширяйся на здоровля своїми прививками, хто тобі забороняє, можеш за мене
зробити ще одну прививку собі.
показати весь коментар
28.09.2021 19:51 Відповісти
Зовсім слабо у Вас з контаргументами. Але хамство їх не замінить.
показати весь коментар
28.09.2021 21:10 Відповісти
А що я не так сказав? Те що ти пропагандуєш вакцинацію і всіх незгодних називаєш антиваксерами.
показати весь коментар
29.09.2021 21:16 Відповісти
Мені сподобалося =вакциноактивіст=.
показати весь коментар
29.09.2021 04:36 Відповісти
А ещё у них нету Зеленского в президентах. Вот только я не знаю - это причина или следствие
показати весь коментар
28.09.2021 16:34 Відповісти
Скоро за вакцинацію будуть гречку роздавати як на виборах
Втюхувати людям в голови ідеї що вони обов язково захворіють і помруть це не дуже
розумно. Хоче людина зробити прививку, хай робить, не хоче робити, хай не робить.
Це вибор людини.
показати весь коментар
28.09.2021 19:49 Відповісти
Откровение Иоанна Богослова
Глава 13

15
И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя.




16
И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,




17
и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.




18
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
показати весь коментар
28.09.2021 19:57 Відповісти
 
 