У Норвегії зняли всі COVID-обмеження: люди влаштували масові гуляння з феєрверками. ВIДЕО

Влада Норвегії на вихідних скасувала всі карантинні обмеження і жителі країни вийшли на вулиці відсвяткувати перемогу над епідемією в країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, норвежцям дозволили не дотримуватися соціальну дистанцію, стадіони, театри, кінотеатри можуть заповняться на 100 процентів, знову відкрилися нічні клуби.

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