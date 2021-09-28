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Кораблі НАТО увійшли в територіальні води Грузії для спільних навчань. ВIДЕО

Кораблі НАТО увійшли в територіальні води Грузії. До складу підрозділу увійшли іспанські, італійські, болгарські, румунські та турецькі військово-морські кораблі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Грузия.Online.

Другий постійний підрозділ з протимінної діяльності НАТО (SNMCMG2) приймає Департамент берегової охорони прикордонної поліції міністерства внутрішніх справ. До складу підрозділу входять: іспанські (флагманські), італійські, болгарські, румунські та турецькі військово-морські кораблі. Командує загоном капітан першого класу Хав'єр нанес де Прадо, пише МВС Грузії.

Візит Другого постійного підрозділу НАТО з протимінної діяльності (SNMCMG2) ясно підтверджує підтримку Північноатлантичним альянсом курсу Грузії на членство в НАТО. Тісна співпраця Грузії з НАТО зміцнює безпеку Чорного моря і сприяє стабільності в регіоні.

У межах візиту відбудуться спільні навчання в Чорному морі за участю Департаменту берегової охорони Грузії і кораблів військово-морського підрозділу НАТО. Метою навчань є підвищення оперативної сумісності військово-морських сил Грузії і НАТО та зміцнення обороноздатності нашої країни. Також планується пройти другий етап Другої сертифікаційної оцінки [NEL-2] груп з абордажу Департаменту берегової охорони, який є останнім етапом чотирирічного процесу оцінки.

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Зазначається, що "візити військово-морських сил НАТО в порти Грузії мають регулярний характер і є одним із важливих результатів співпраці між НАТО і Грузією в плані зміцнення безпеки на Чорному морі. У 2021 році кораблі НАТО відвідують Грузію вдруге".

Автор: 

Грузія (1844) НАТО (6443)


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Вот это правильно! НАТО должно постоянно ВВОДИТЬ свои корабли в те или иные территориальные воды.
Чтобы кое-кому просветлело в скрепе (сяйнуло).
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28.09.2021 13:38 Відповісти
хватить плясать,
пора кацапню на дно пускать !
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28.09.2021 13:40 Відповісти
ну да...далеко можно не ходить-в Грузии "руссо туристо" как гомна...жрут шашлык,пьют вино ,купаются в море и смеются с "грызунов"
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28.09.2021 13:45 Відповісти
Михо теперь смело лети в Тбилиси.
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28.09.2021 14:38 Відповісти
А де парашеська авіація? Провокують НАТОвців із аеродромів пост. базування? Сцикотно,мля, залітати до отих "придурків" у райони проведення навчань, бо й у морі "скупати" можуть.
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28.09.2021 15:20 Відповісти
ВОТ БЫ ПО МОСКВЕ СО ВСЕХ ОРУДИЙ ОНИ ЗАЛП ДАЛИ !!!
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28.09.2021 23:52 Відповісти
 
 