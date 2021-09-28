Кораблі НАТО увійшли в територіальні води Грузії для спільних навчань. ВIДЕО

Кораблі НАТО увійшли в територіальні води Грузії. До складу підрозділу увійшли іспанські, італійські, болгарські, румунські та турецькі військово-морські кораблі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Грузия.Online.

Другий постійний підрозділ з протимінної діяльності НАТО (SNMCMG2) приймає Департамент берегової охорони прикордонної поліції міністерства внутрішніх справ. До складу підрозділу входять: іспанські (флагманські), італійські, болгарські, румунські та турецькі військово-морські кораблі. Командує загоном капітан першого класу Хав'єр нанес де Прадо, пише МВС Грузії.

Візит Другого постійного підрозділу НАТО з протимінної діяльності (SNMCMG2) ясно підтверджує підтримку Північноатлантичним альянсом курсу Грузії на членство в НАТО. Тісна співпраця Грузії з НАТО зміцнює безпеку Чорного моря і сприяє стабільності в регіоні.

У межах візиту відбудуться спільні навчання в Чорному морі за участю Департаменту берегової охорони Грузії і кораблів військово-морського підрозділу НАТО. Метою навчань є підвищення оперативної сумісності військово-морських сил Грузії і НАТО та зміцнення обороноздатності нашої країни. Також планується пройти другий етап Другої сертифікаційної оцінки [NEL-2] груп з абордажу Департаменту берегової охорони, який є останнім етапом чотирирічного процесу оцінки.

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Зазначається, що "візити військово-морських сил НАТО в порти Грузії мають регулярний характер і є одним із важливих результатів співпраці між НАТО і Грузією в плані зміцнення безпеки на Чорному морі. У 2021 році кораблі НАТО відвідують Грузію вдруге".